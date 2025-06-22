РУС
Имеем доказательства, что РФ готовит новые военные операции на территории Европы, - Зеленский заслушал доклад Буданова. ФОТО

Сегодня, 22 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский и Буданов

"Много деталей по ситуации в России, в российском оборонном комплексе. Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий.

Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы. Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления", - отмечает Зеленский.

По словам главы государства, Украина будет информировать партнеров относительно фактов, которые получила наша разведка.

"Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом. Благодарим всех в мире, кто помогает нам защищать жизнь", - резюмировал он.

Буданов Кирилл (488) Европа (2054) Зеленский Владимир (22072) россия (97412)
Топ комментарии
+12
Зєлєнскій і очькі.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:45 Ответить
+8
Кози мекають а барани бекають ...
показать весь комментарий
22.06.2025 16:45 Ответить
+8
Дарма Зеленський окуляри начепив - до окулярів у комплекті мізки не дають - то ж як був недотепою, так недотепою і залишається. Зелене ганьбище...
показать весь комментарий
22.06.2025 16:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Зельонському ідуть окуляри. Зразу додається мудрість +100 одиниць до статів!!!
показать весь комментарий
22.06.2025 16:42 Ответить
Стає схожий на маленького мудрого ребе.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:44 Ответить
Нам, українцям від цього. ''мудрого ребе'' тільки гірше ..
показать весь комментарий
22.06.2025 16:48 Ответить
Зєлєнскій і очькі.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:45 Ответить
а в пляшечках з -під мінералки що? Самогонка?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:01 Ответить
А де тоді сало?...
показать весь комментарий
22.06.2025 17:13 Ответить
Яке сало? А маца в нього є
показать весь комментарий
22.06.2025 17:19 Ответить
Спонсор доповіді - "Моршинська".
Моршинська - зелений смак життя.
показать весь комментарий
22.06.2025 19:16 Ответить
"Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва"

З супутників фіксують? Розвідка.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:43 Ответить
Із засекреченого притулиного супутника.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:29 Ответить
А ещё очки надел, изобретатель, интеллигент несчастный!
показать весь комментарий
22.06.2025 16:44 Ответить
Що не одяги, результат один ...
показать весь комментарий
22.06.2025 18:59 Ответить
******* фото сесія сьогодні!
а чого в окуляра? типу мудрий?
я сподіваюсь, це все проходило на набережній ялти?
показать весь комментарий
22.06.2025 16:45 Ответить
Кози мекають а барани бекають ...
показать весь комментарий
22.06.2025 16:45 Ответить
Україна теж Європа - за країну переживайте - Захід захиститься
показать весь комментарий
22.06.2025 16:48 Ответить
ОГОЛОШЕННЯ!
В Офіс Президента, терміново потрібен окуліст. Завдання - виписати новий рецепт на окуляри, адже Володимир Олександорвич, в тих окулярах, що дав йому Андрій Борисович, не бачить Чернишова.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:50 Ответить
Воно в 22 році чомусь за Українців не думало с шоблою фсбешною своєю , а тут просрочений невилазить с телефона в якому даже інтергету немає завгосп неоплатив
показать весь комментарий
22.06.2025 16:51 Ответить
Во навалилось на хрупкие плечи. О всех думает все решает. Сразу видно что херовый руководитель
показать весь комментарий
22.06.2025 16:51 Ответить
Тк "військові" , чи "терористичні"? "Військові" операції передбачають наявність стану війни між державами, або, на крайняк, застосування регулярної армії... Перше відсутнє, а друге кацапи забздять відкрито застосовувать.., Залишаються "терористичні"...
показать весь комментарий
22.06.2025 16:51 Ответить
Зелений єврей ще не домовився з ****** про ціну ,тому зменшує ціну за рахунок зменшення гоїв на території яку хоче продати рф,.США ціна не влаштувала.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:52 Ответить
Дарма Зеленський окуляри начепив - до окулярів у комплекті мізки не дають - то ж як був недотепою, так недотепою і залишається. Зелене ганьбище...
показать весь комментарий
22.06.2025 16:52 Ответить
Ну і добре що. не проти України, це мабуть добру новину біба озвучив))
показать весь комментарий
22.06.2025 16:53 Ответить
Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан - путін такі прав! адін народ!
показать весь комментарий
22.06.2025 16:56 Ответить
Ти краще згадай за наших злодіїв -корупціонерів голів ОВА ,кацапи зі своїми і без нас розберуться.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:24 Ответить
Ухилянт-СРАТЬєх, від коломойського !! Суворий та незламний, Акакаяразніца…. Где то, пасєрєдінє… Оманські з Гогішвіллі, рулюють…
показать весь комментарий
22.06.2025 16:59 Ответить
Мартишка к старості слаба глазами стала
показать весь комментарий
22.06.2025 17:03 Ответить
А що там про держпереворот від Ахметова?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:05 Ответить
Лідер працює з документами. Класика жанру,,
показать весь комментарий
22.06.2025 17:06 Ответить
Чи довго ще вони будуть працювати з паперовими носіями? 21 сторіччя, покажить йому на планшеті, відеопроекторі тощо. Ніт, треба роздрукувати та з розумним виглядом вівчати папірець в окулярчиках, наче вчений кіт.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:07 Ответить
Жарти-жартами, але може і надійніше у ******** умовах.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:09 Ответить
Подбегает Зеленский к уничтожителю документов: "Маша, что тут нажимать?", секретарша показывает: зеленую кнопочку, владимир ссаныч. Он всунул, нажал, и попутно поясняет ей: хочу сделать пять копий, это важный документ в единственном экземпляре.
показать весь комментарий
22.06.2025 21:15 Ответить
Ясно, по-суті зауважити нічого.

Після "шредера" виходить не 5 копій.
показать весь комментарий
23.06.2025 00:27 Ответить
а я это и без разведки могу сказать, много. ума не надо
показать весь комментарий
22.06.2025 17:10 Ответить
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України звітує кловану…
Ось так і виглядає Кінець Світу.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:20 Ответить
Орисю,дівчинко моя , бачу в тебе вже почуття гумору з'явилось ,а то ти весь час така серйозна ,що і не пожартуєш з тобою.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:28 Ответить
Знову бодунова понесло ,а як же кававялті вже скисла ? ,дістав ти вже своєю маячею.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:21 Ответить
Громадянине буданов, а навіщо європейцям даремні хвилювання?
Як ви добродію заявили 26.12.2022 року, що
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні.
То чим кацапи битимуть по Європі?
показать весь комментарий
22.06.2025 17:35 Ответить
А - аналітика від професора від розвідки.

Ракетних запасів у росіян залишилось ще на дві-три масовані атаки по Україні - Кирило Будановhttps://**********.com.ua/category/aktualno/ Важливо https://**********.com.ua/category/news/ Новини

Прочитаєте за: < 1 хв. 31 Грудня 2022, 12:47





Про це під час телемарафону «Єдині новини» заявив очільник Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Кирило Буданов.

- росіяни застосували менше ракет, ніж застосовували у попередні рази, - зазначив очільник ГУР. - Усі пам'ятають: атаки були щопонеділка, потім ракетні удари по Україні були раз на 10 днів, далі раз у 14-15 днів. Тобто вони постійно збільшують термін і зменшують кількість ракет в одному залпі. Це робиться для того, аби імітувати ситуацію, що нібито армія рф ще може завдавати ракетної загрози українцям.

Також Кирило Буданов повідомив, що сьогодні у росіян залишилось, грубо кажучи, приблизно півтори сотні ракет.

- За дуже сприятливих умов росіяни в місяць можуть виготовляти сумарно до 50 ракет типу Х-101 і «Калібр». Тобто на одну ракетну атаку по Україні росіянам треба працювати півтора-два місяці, - повідомив Кирило Буданов.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:38 Ответить
А в 2021р. ішак не мав інформації, а тепер має.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:52 Ответить
а 4 точки на карті були?
показать весь комментарий
22.06.2025 18:41 Ответить
Сама блискуча операція Буданова була по скасуванню операції по затриманню вагнерівців. Після цього він пішов на підвищення і став главою ГУР.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:52 Ответить
На скіки пам'ятаю це зеленский дзвонив лукашенко і попередив після доповіді про останню фазу цієї операції генералом Бурба - https://www.radiosvoboda.org/a/pvk-vahnera-zryv-operatsiyi-burba-zelenskyy/31608551.html
показать весь комментарий
22.06.2025 19:07 Ответить
 
 