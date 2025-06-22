Имеем доказательства, что РФ готовит новые военные операции на территории Европы, - Зеленский заслушал доклад Буданова. ФОТО
Сегодня, 22 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Много деталей по ситуации в России, в российском оборонном комплексе. Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий.
Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы. Фиксируем также и очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного и другого давления", - отмечает Зеленский.
По словам главы государства, Украина будет информировать партнеров относительно фактов, которые получила наша разведка.
"Готовим совместные решения в защиту вместе, в частности, с Британией и Евросоюзом. Благодарим всех в мире, кто помогает нам защищать жизнь", - резюмировал он.
