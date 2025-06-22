УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6524 відвідувача онлайн
Новини Фото Військовий потенціал Росії
4 546 45

Маємо докази, що РФ готує нові військові операції на території Європи, - Зеленський заслухав доповідь Буданова. ФОТО

Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський та Буданов

"Багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій.

Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", - наголошує Зеленський.

За словами глави держави, Україна буде інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка.

"Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя", - резюмував він.

Автор: 

Буданов Кирило (525) Європа (2041) Зеленський Володимир (25625) росія (68043)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Зєлєнскій і очькі.
показати весь коментар
22.06.2025 16:45 Відповісти
+8
Кози мекають а барани бекають ...
показати весь коментар
22.06.2025 16:45 Відповісти
+8
Дарма Зеленський окуляри начепив - до окулярів у комплекті мізки не дають - то ж як був недотепою, так недотепою і залишається. Зелене ганьбище...
показати весь коментар
22.06.2025 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Зельонському ідуть окуляри. Зразу додається мудрість +100 одиниць до статів!!!
показати весь коментар
22.06.2025 16:42 Відповісти
Стає схожий на маленького мудрого ребе.
показати весь коментар
22.06.2025 16:44 Відповісти
Нам, українцям від цього. ''мудрого ребе'' тільки гірше ..
показати весь коментар
22.06.2025 16:48 Відповісти
Зєлєнскій і очькі.
показати весь коментар
22.06.2025 16:45 Відповісти
а в пляшечках з -під мінералки що? Самогонка?
показати весь коментар
22.06.2025 17:01 Відповісти
А де тоді сало?...
показати весь коментар
22.06.2025 17:13 Відповісти
Яке сало? А маца в нього є
показати весь коментар
22.06.2025 17:19 Відповісти
Спонсор доповіді - "Моршинська".
Моршинська - зелений смак життя.
показати весь коментар
22.06.2025 19:16 Відповісти
"Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва"

З супутників фіксують? Розвідка.
показати весь коментар
22.06.2025 16:43 Відповісти
Із засекреченого притулиного супутника.
показати весь коментар
22.06.2025 17:29 Відповісти
А ещё очки надел, изобретатель, интеллигент несчастный!
показати весь коментар
22.06.2025 16:44 Відповісти
Що не одяги, результат один ...
показати весь коментар
22.06.2025 18:59 Відповісти
******* фото сесія сьогодні!
а чого в окуляра? типу мудрий?
я сподіваюсь, це все проходило на набережній ялти?
показати весь коментар
22.06.2025 16:45 Відповісти
Кози мекають а барани бекають ...
показати весь коментар
22.06.2025 16:45 Відповісти
Україна теж Європа - за країну переживайте - Захід захиститься
показати весь коментар
22.06.2025 16:48 Відповісти
ОГОЛОШЕННЯ!
В Офіс Президента, терміново потрібен окуліст. Завдання - виписати новий рецепт на окуляри, адже Володимир Олександорвич, в тих окулярах, що дав йому Андрій Борисович, не бачить Чернишова.
показати весь коментар
22.06.2025 16:50 Відповісти
Воно в 22 році чомусь за Українців не думало с шоблою фсбешною своєю , а тут просрочений невилазить с телефона в якому даже інтергету немає завгосп неоплатив
показати весь коментар
22.06.2025 16:51 Відповісти
Во навалилось на хрупкие плечи. О всех думает все решает. Сразу видно что херовый руководитель
показати весь коментар
22.06.2025 16:51 Відповісти
Тк "військові" , чи "терористичні"? "Військові" операції передбачають наявність стану війни між державами, або, на крайняк, застосування регулярної армії... Перше відсутнє, а друге кацапи забздять відкрито застосовувать.., Залишаються "терористичні"...
показати весь коментар
22.06.2025 16:51 Відповісти
Зелений єврей ще не домовився з ****** про ціну ,тому зменшує ціну за рахунок зменшення гоїв на території яку хоче продати рф,.США ціна не влаштувала.
показати весь коментар
22.06.2025 16:52 Відповісти
Дарма Зеленський окуляри начепив - до окулярів у комплекті мізки не дають - то ж як був недотепою, так недотепою і залишається. Зелене ганьбище...
показати весь коментар
22.06.2025 16:52 Відповісти
Ну і добре що. не проти України, це мабуть добру новину біба озвучив))
показати весь коментар
22.06.2025 16:53 Відповісти
Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан - путін такі прав! адін народ!
показати весь коментар
22.06.2025 16:56 Відповісти
Ти краще згадай за наших злодіїв -корупціонерів голів ОВА ,кацапи зі своїми і без нас розберуться.
показати весь коментар
22.06.2025 17:24 Відповісти
Ухилянт-СРАТЬєх, від коломойського !! Суворий та незламний, Акакаяразніца…. Где то, пасєрєдінє… Оманські з Гогішвіллі, рулюють…
показати весь коментар
22.06.2025 16:59 Відповісти
Мартишка к старості слаба глазами стала
показати весь коментар
22.06.2025 17:03 Відповісти
А що там про держпереворот від Ахметова?
показати весь коментар
22.06.2025 17:05 Відповісти
Лідер працює з документами. Класика жанру,,
показати весь коментар
22.06.2025 17:06 Відповісти
Чи довго ще вони будуть працювати з паперовими носіями? 21 сторіччя, покажить йому на планшеті, відеопроекторі тощо. Ніт, треба роздрукувати та з розумним виглядом вівчати папірець в окулярчиках, наче вчений кіт.
показати весь коментар
22.06.2025 17:07 Відповісти
Жарти-жартами, але може і надійніше у ******** умовах.
показати весь коментар
22.06.2025 21:09 Відповісти
Подбегает Зеленский к уничтожителю документов: "Маша, что тут нажимать?", секретарша показывает: зеленую кнопочку, владимир ссаныч. Он всунул, нажал, и попутно поясняет ей: хочу сделать пять копий, это важный документ в единственном экземпляре.
показати весь коментар
22.06.2025 21:15 Відповісти
Ясно, по-суті зауважити нічого.

Після "шредера" виходить не 5 копій.
показати весь коментар
23.06.2025 00:27 Відповісти
а я это и без разведки могу сказать, много. ума не надо
показати весь коментар
22.06.2025 17:10 Відповісти
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України звітує кловану…
Ось так і виглядає Кінець Світу.
показати весь коментар
22.06.2025 17:20 Відповісти
Орисю,дівчинко моя , бачу в тебе вже почуття гумору з'явилось ,а то ти весь час така серйозна ,що і не пожартуєш з тобою.
показати весь коментар
22.06.2025 17:28 Відповісти
Знову бодунова понесло ,а як же кававялті вже скисла ? ,дістав ти вже своєю маячею.
показати весь коментар
22.06.2025 17:21 Відповісти
Громадянине буданов, а навіщо європейцям даремні хвилювання?
Як ви добродію заявили 26.12.2022 року, що
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні.
То чим кацапи битимуть по Європі?
показати весь коментар
22.06.2025 17:35 Відповісти
А - аналітика від професора від розвідки.

Ракетних запасів у росіян залишилось ще на дві-три масовані атаки по Україні - Кирило Будановhttps://**********.com.ua/category/aktualno/ Важливо https://**********.com.ua/category/news/ Новини

Прочитаєте за: < 1 хв. 31 Грудня 2022, 12:47





Про це під час телемарафону «Єдині новини» заявив очільник Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Кирило Буданов.

- росіяни застосували менше ракет, ніж застосовували у попередні рази, - зазначив очільник ГУР. - Усі пам'ятають: атаки були щопонеділка, потім ракетні удари по Україні були раз на 10 днів, далі раз у 14-15 днів. Тобто вони постійно збільшують термін і зменшують кількість ракет в одному залпі. Це робиться для того, аби імітувати ситуацію, що нібито армія рф ще може завдавати ракетної загрози українцям.

Також Кирило Буданов повідомив, що сьогодні у росіян залишилось, грубо кажучи, приблизно півтори сотні ракет.

- За дуже сприятливих умов росіяни в місяць можуть виготовляти сумарно до 50 ракет типу Х-101 і «Калібр». Тобто на одну ракетну атаку по Україні росіянам треба працювати півтора-два місяці, - повідомив Кирило Буданов.
показати весь коментар
22.06.2025 17:38 Відповісти
А в 2021р. ішак не мав інформації, а тепер має.
показати весь коментар
22.06.2025 17:52 Відповісти
а 4 точки на карті були?
показати весь коментар
22.06.2025 18:41 Відповісти
Сама блискуча операція Буданова була по скасуванню операції по затриманню вагнерівців. Після цього він пішов на підвищення і став главою ГУР.
показати весь коментар
22.06.2025 18:52 Відповісти
На скіки пам'ятаю це зеленский дзвонив лукашенко і попередив після доповіді про останню фазу цієї операції генералом Бурба - https://www.radiosvoboda.org/a/pvk-vahnera-zryv-operatsiyi-burba-zelenskyy/31608551.html
показати весь коментар
22.06.2025 19:07 Відповісти
 
 