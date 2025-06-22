Маємо докази, що РФ готує нові військові операції на території Європи, - Зеленський заслухав доповідь Буданова. ФОТО
Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій.
Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", - наголошує Зеленський.
За словами глави держави, Україна буде інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка.
"Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Моршинська - зелений смак життя.
З супутників фіксують? Розвідка.
а чого в окуляра? типу мудрий?
я сподіваюсь, це все проходило на набережній ялти?
В Офіс Президента, терміново потрібен окуліст. Завдання - виписати новий рецепт на окуляри, адже Володимир Олександорвич, в тих окулярах, що дав йому Андрій Борисович, не бачить Чернишова.
Після "шредера" виходить не 5 копій.
Ось так і виглядає Кінець Світу.
Як ви добродію заявили 26.12.2022 року, що
«Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні.
То чим кацапи битимуть по Європі?
Ракетних запасів у росіян залишилось ще на дві-три масовані атаки по Україні - Кирило Будановhttps://**********.com.ua/category/aktualno/ Важливо https://**********.com.ua/category/news/ Новини
Прочитаєте за: < 1 хв. 31 Грудня 2022, 12:47
Про це під час телемарафону «Єдині новини» заявив очільник Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Кирило Буданов.
- росіяни застосували менше ракет, ніж застосовували у попередні рази, - зазначив очільник ГУР. - Усі пам'ятають: атаки були щопонеділка, потім ракетні удари по Україні були раз на 10 днів, далі раз у 14-15 днів. Тобто вони постійно збільшують термін і зменшують кількість ракет в одному залпі. Це робиться для того, аби імітувати ситуацію, що нібито армія рф ще може завдавати ракетної загрози українцям.
Також Кирило Буданов повідомив, що сьогодні у росіян залишилось, грубо кажучи, приблизно півтори сотні ракет.
- За дуже сприятливих умов росіяни в місяць можуть виготовляти сумарно до 50 ракет типу Х-101 і «Калібр». Тобто на одну ракетну атаку по Україні росіянам треба працювати півтора-два місяці, - повідомив Кирило Буданов.