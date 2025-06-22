Маємо докази, що РФ готує нові військові операції на території Європи, - Зеленський заслухав доповідь Буданова. ФОТО

Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій.

Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску", - наголошує Зеленський.

За словами глави держави, Україна буде інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка.

"Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя", - резюмував він.