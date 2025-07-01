Лукашенко заявил, что Келлог пообещал "поработать" над прекращением ударов Украины по РФ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров со спецпосланником президента США по вопросам войны в Украине Китом Келлогом "довел до Вашингтона" позицию российского диктатора относительно возможности перемирия с Украиной и прекращения ударов по РФ.

Его цитирует белорусское агентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

"Пора отходить и начинать заниматься конкретным делом. С этих позиций шли переговоры и по Украине, в частности. Они много говорят об этом сегодня - перемирие, ну, хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему раньше, это не первый раз, когда поднимается этот вопрос. Путин правильно говорит: "Слушайте, мы - за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били американские, английские, французские и немецкие ракеты", - говорит Лукашенко.

Самопровозглашенный лидер Беларуси также напомнил о "постоянных атаках украинских дронов" по РФ.

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Но, по его словам, у Путина по этому поводу есть одно четкое требование - он, вроде бы, согласен на перемирие с Украиной при условии прекращения ударов по российским городам.

"Вот эту позицию довел до американцев. И говорю: и что тут плохого? Мы будем работать, говорит (Келлог - ред.), в этом направлении", - цитирует медиа слова Лукашенко.

"Так работайте! Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они (на Западе) хотят прекратить эту войну", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.