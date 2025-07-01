Лукашенко заявил, что Келлог пообещал "поработать" над прекращением ударов Украины по РФ
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров со спецпосланником президента США по вопросам войны в Украине Китом Келлогом "довел до Вашингтона" позицию российского диктатора относительно возможности перемирия с Украиной и прекращения ударов по РФ.
Его цитирует белорусское агентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.
"Пора отходить и начинать заниматься конкретным делом. С этих позиций шли переговоры и по Украине, в частности. Они много говорят об этом сегодня - перемирие, ну, хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему раньше, это не первый раз, когда поднимается этот вопрос. Путин правильно говорит: "Слушайте, мы - за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били американские, английские, французские и немецкие ракеты", - говорит Лукашенко.
Самопровозглашенный лидер Беларуси также напомнил о "постоянных атаках украинских дронов" по РФ.
Но, по его словам, у Путина по этому поводу есть одно четкое требование - он, вроде бы, согласен на перемирие с Украиной при условии прекращения ударов по российским городам.
"Вот эту позицию довел до американцев. И говорю: и что тут плохого? Мы будем работать, говорит (Келлог - ред.), в этом направлении", - цитирует медиа слова Лукашенко.
"Так работайте! Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они (на Западе) хотят прекратить эту войну", - добавил он.
Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А насправді Бульбохуйло хотів сказати:
«***** правильно каже: "Слухайте, ми за, ми ж не проти, ми ж не хочемо, щоб по містах України били Калібри, Кінджали, Іскандери, Х101", - каже Бульбохуйло.»
Насправді, він найменш огидний в команді чубчика: інші не словом, а ділом проти України.
Або воно ідіот або ідіот...
А перемир'я хіба не має включати припинення ВЗАЄМНИХ ударів? Чи ***** згоден тільки на таке "перемир'я", під час якого ми перестанемо по його містах бити, а воно- не перестане гатити по наших? Чи що це взагалі за маячня?
Який цинізм!
якщо ти говориш як довбойоб;
і ведеш себе як довбойоб - то ти і є ДОВБОЙОБ.
Познайомився би, заради цікавості...