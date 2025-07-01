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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Келлог приехал к Лукашенко
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Лукашенко заявил, что Келлог пообещал "поработать" над прекращением ударов Украины по РФ

Лукашенко рассказал о встрече с Келлогом

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров со спецпосланником президента США по вопросам войны в Украине Китом Келлогом "довел до Вашингтона" позицию российского диктатора относительно возможности перемирия с Украиной и прекращения ударов по РФ.

Его цитирует белорусское агентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

"Пора отходить и начинать заниматься конкретным делом. С этих позиций шли переговоры и по Украине, в частности. Они много говорят об этом сегодня - перемирие, ну, хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему раньше, это не первый раз, когда поднимается этот вопрос. Путин правильно говорит: "Слушайте, мы - за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били американские, английские, французские и немецкие ракеты", - говорит Лукашенко.

Самопровозглашенный лидер Беларуси также напомнил о "постоянных атаках украинских дронов" по РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог о визите к Лукашенко: Обсудил войну между Россией и Украиной

Но, по его словам, у Путина по этому поводу есть одно четкое требование - он, вроде бы, согласен на перемирие с Украиной при условии прекращения ударов по российским городам.

"Вот эту позицию довел до американцев. И говорю: и что тут плохого? Мы будем работать, говорит (Келлог - ред.), в этом направлении", - цитирует медиа слова Лукашенко.

"Так работайте! Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они (на Западе) хотят прекратить эту войну", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кэллог хотел заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине, - NYT

Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.

Автор: 

Лукашенко Александр (3626) путин владимир (31658) Кит Келлог (171) Удары по РФ (387) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+19
ібанута Бульба знову все переплутала
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01.07.2025 22:23 Ответить
+19
Отак.

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01.07.2025 22:30 Ответить
+15
Удары по парашным городам ещё не начинались. Мааацква должна выглядеть так.
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01.07.2025 22:27 Ответить
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ібанута Бульба знову все переплутала
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01.07.2025 22:23 Ответить
Ага.
А насправді Бульбохуйло хотів сказати:
«***** правильно каже: "Слухайте, ми за, ми ж не проти, ми ж не хочемо, щоб по містах України били Калібри, Кінджали, Іскандери, Х101", - каже Бульбохуйло.»
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01.07.2025 23:27 Ответить
Із усіх трампових міньйонів Келог сама огидна мразіна. Як писав один дядя - "служить під'арасом у клоунів"...
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01.07.2025 22:24 Ответить
Це весільний генерал в команді трампа, його слова нічого не варті.

Насправді, він найменш огидний в команді чубчика: інші не словом, а ділом проти України.
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01.07.2025 23:36 Ответить
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01.07.2025 22:26 Ответить
Якби ж він па-беларуску бодай слівце з себе видушив…
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01.07.2025 22:31 Ответить
Удары по парашным городам ещё не начинались. Мааацква должна выглядеть так.
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01.07.2025 22:27 Ответить
Отак.

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01.07.2025 22:30 Ответить
лукашенко попросив келога, щоб той попросив трампа натиснути на зеленського, щоб по Алабузі не херачили, а то у місцевих конголезців і татарви падає робочій ентузіазм.
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01.07.2025 22:28 Ответить
ну якщо Келлог обіцяв - нехай Келлог і виконуває))
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01.07.2025 22:29 Ответить
Ты глянь какой решала, напомню келлогу шо с пригожиным он тоже порешал, где сейчас пригожин всем известно, но это не точно!
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01.07.2025 22:31 Ответить
А що, хтось може повірити смердючому "бульбозавру"?
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01.07.2025 22:34 Ответить
Та просто вдуматись в фразу - "умовою перемир'я є припинення ударів по рос містах". Очевидно що перемир'я це припинення будь яких ударів.
Або воно ідіот або ідіот...
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01.07.2025 22:41 Ответить
За кацапів заступаються то мадяри, то словаки, то вже бульбаші. Створюють видимість переживання за "мирних" кацапів? А не казав Келлог коли припинять обстрілювати Україну кацап і коли виведе свої війська з України?
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01.07.2025 22:37 Ответить
а ще келих на картах показав направлєнія, по яких будуть вимагати припинити удари по парашчині. він карти з собою привозив.
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01.07.2025 22:40 Ответить
"Хорошие сапоги, надо брать" (С)
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01.07.2025 22:40 Ответить
Скоріш за все це йому наказав -попросив сказати окурок, він же "блєдная моль," ну а лука виконав, але не за даром, звичайно . Скоро почуємо від Келлога що такого не було.
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01.07.2025 22:40 Ответить
" у Путіна з цього приводу є одна чітка вимога - він, начебто, згоден на перемир'я з Україною за умови припинення ударів по російських містах"

А перемир'я хіба не має включати припинення ВЗАЄМНИХ ударів? Чи ***** згоден тільки на таке "перемир'я", під час якого ми перестанемо по його містах бити, а воно- не перестане гатити по наших? Чи що це взагалі за маячня?
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01.07.2025 22:41 Ответить
Ви перший хто це відмітив...
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01.07.2025 22:43 Ответить
Лукашенко, який надав Білорусію під базу та плацдарм для нападу на Україну, тепер записується в мироносці.

Який цинізм!
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01.07.2025 22:42 Ответить
та нас і так в одну калітку ********, у відповіді майже 0. куди ще менше?
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01.07.2025 22:43 Ответить
Ці 4 роки треба пережить, єдине що заспокоює, що мордор хоче почати війну з Європою ще за каденції Трампа, а на 2 фронта він не потягне.
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01.07.2025 22:44 Ответить
якщо ти думаєш що навколо тебе всі довбойоби;
якщо ти говориш як довбойоб;
і ведеш себе як довбойоб - то ти і є ДОВБОЙОБ.
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01.07.2025 22:49 Ответить
On uze odin raz pomog prigozinu peregovorax s putlerom,cem eto zakoncilos dlia povara?Vet mog nevmesatsia,togda verojatno i putlera uze bi nebylo,poskolku vagner uze bil u maskvi
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01.07.2025 23:00 Ответить
Ці суки фашистські щось постійно путають. Звинувачувати жертву в тому що вона дає здачі маняку це великий гріх
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01.07.2025 23:19 Ответить
цікаво, чи десь є розцінки, прайс на брехню, висери касапів, ***** і Луки?
Познайомився би, заради цікавості...
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01.07.2025 23:32 Ответить
Я Вам сейчас покажу , откуда готовилось нападение.
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01.07.2025 23:36 Ответить
Похоже, что поработал - ВСУ накрыли ****** завод в Ижевске.
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01.07.2025 23:59 Ответить
 
 