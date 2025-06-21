Беларусь освободила из-под стражи оппозиционера Тихановского на фоне визита Келлога. ФОТО

На фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что освобождение Тихановского стало возможно благодаря визиту в Минск спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.

Освобожденный политзаключенный, по данным "Нашей Нивы", уже покинул территорию Беларуси.







Освобождены также 21-летний Кирилл Балахонов, осужденный на 3,5 года за участие в закрытом чате из пяти участников, который в Беларуси признали экстремистским формированием.

Издание сообщает об освобождении 69-летней белоруски Галины Краснянской, которая имеет также гражданство Швеции.

Среди уволенных также бывшая доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина.

Из тюрьмы освободили Игоря Лосика - беларусского оппозиционного блогера, которого посадили в 2020 году за "приготовление к участию в массовых беспорядках". Белорусские правозащитные организации признали его политическим заключенным.

Также освободили журналиста "Радио Свобода" Игоря Карнея. Его осудили в марте 2024 года за "участие в экстремистских организациях" - Карней сотрудничал с Белорусской ассоциацией журналистов, которую режим Лукашенко признал "экстремистской".

Справка

Сергей Тихановский - известный белорусский видеоблогер, оппозиционный деятель и одна из ключевых фигур событий 2020 года. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Свою деятельность он начал в 2019 году. В 2020 году он анонсировал, что будет баллотироваться на пост президента страны. Его арестовали перед началом избирательной кампании и он не смог подать документы.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко публично заявлял, что Сергея Тихановского арестовали по его приказу. Он обвинил Тихановского в попытке якобы организовать "Майдан" в Беларуси.

В декабре 2021 года Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима за "организацию массовых беспорядков" и "препятствование работе центральной избирательной комиссии".

В Украине Сергей Тихановский внесен в базу "Миротворец" за то, что посещал временно оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства в 2017 году, а именно - через переход между Крымом и Херсонской областью.