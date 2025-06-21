РУС
Беларусь освободила из-под стражи оппозиционера Тихановского на фоне визита Келлога. ФОТО

На фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что освобождение Тихановского стало возможно благодаря визиту в Минск спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.

Освобожденный политзаключенный, по данным "Нашей Нивы", уже покинул территорию Беларуси.

Сергей ТихановскийСергей Тихановский

Освобождены также 21-летний Кирилл Балахонов, осужденный на 3,5 года за участие в закрытом чате из пяти участников, который в Беларуси признали экстремистским формированием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ может совершить "демонстративные действия" в направлении границы Украины во время учений в Беларуси, - ГПСУ

Издание сообщает об освобождении 69-летней белоруски Галины Краснянской, которая имеет также гражданство Швеции.

Среди уволенных также бывшая доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина.

Из тюрьмы освободили Игоря Лосика - беларусского оппозиционного блогера, которого посадили в 2020 году за "приготовление к участию в массовых беспорядках". Белорусские правозащитные организации признали его политическим заключенным.

Также освободили журналиста "Радио Свобода" Игоря Карнея. Его осудили в марте 2024 года за "участие в экстремистских организациях" - Карней сотрудничал с Белорусской ассоциацией журналистов, которую режим Лукашенко признал "экстремистской".

Читайте также: Келлог - Лукашенко: Мы живем в очень опасное время, когда "кризисы могут резко эскалировать"

Белорусские освобожденные политзаключенные'язні
Белорусские освобожденные политзаключенные'язні

Справка

Сергей Тихановский - известный белорусский видеоблогер, оппозиционный деятель и одна из ключевых фигур событий 2020 года. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Свою деятельность он начал в 2019 году. В 2020 году он анонсировал, что будет баллотироваться на пост президента страны. Его арестовали перед началом избирательной кампании и он не смог подать документы.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко публично заявлял, что Сергея Тихановского арестовали по его приказу. Он обвинил Тихановского в попытке якобы организовать "Майдан" в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия готовит дополнительные санкции к 18-му пакету ограничений против России и Беларуси, - СМИ

В декабре 2021 года Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима за "организацию массовых беспорядков" и "препятствование работе центральной избирательной комиссии".

В Украине Сергей Тихановский внесен в базу "Миротворец" за то, что посещал временно оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства в 2017 году, а именно - через переход между Крымом и Херсонской областью.

Ще один конторський "опозиціонер".
21.06.2025 17:38 Ответить
Тихановского? А нам что с этого? Это проруснявый блогер, который воспевал *****, Гундяева и радовался оккупации Крыма. Такое же дерьмо как и "небутерброд" Навальный.
21.06.2025 17:41 Ответить
Тепер Тампон заявить що Бульбофюрер хароший парень. В цьому світі щоб стати хорошим потрібно наловити заручників тримати їх по 10 років в концтаборі, а потім по одному в рік відпускати і тебе будуть називати хорошим парнєм ще й на нобелівську премію миру видвинуть. А якщо у вас немає заручників то ви поганий парєнь тому що ви не можете зробити хороших речей
21.06.2025 18:33 Ответить
Сергій Тихановський https://myrotvorets.center/criminal/tikhanovskij-sergej-leonidovich/ внесений до бази "Миротворець" Джерело: https://censor.net/ua/p3559193
21.06.2025 17:37 Ответить
"Сергій Тихановський https://myrotvorets.center/criminal/tikhanovskij-sergej-leonidovich/ внесений до бази "Миротворець" за те, що відвідував тимчасово окупований Крим"
21.06.2025 18:48 Ответить
Ще один конторський "опозиціонер".
21.06.2025 17:38 Ответить
місія виконана.. Це була чудова угода.
21.06.2025 17:39 Ответить
21.06.2025 17:49 Ответить
до відома - зображеня з російських ресурсів тут на форумі для більшості українських користівачів не видимі.
21.06.2025 17:57 Ответить
Включаєш VPN і все видимо
21.06.2025 18:04 Ответить
ну я не настільки дубовий, щоб цього не знати. Просто наголошую, що якось вже треба позбавлятись звичок шаройобитись по російськім мемепєдіям.
21.06.2025 18:08 Ответить
Неможливо позбавитись таких звичок без дууже гарного знання англійської, щоб знаходитись на іншій орбіті.
21.06.2025 18:18 Ответить
не треба гарного знання англійської для того, щоб побачити що порпаєшся у помийці ru.
21.06.2025 18:23 Ответить
Красота.
Сажай народ по тюрмах і тоді до тебе приїдуть келоги для грііт діл...
21.06.2025 17:40 Ответить
Тихановского? А нам что с этого? Это проруснявый блогер, который воспевал *****, Гундяева и радовался оккупации Крыма. Такое же дерьмо как и "небутерброд" Навальный.
21.06.2025 17:41 Ответить
За нього швидше кацапи мали переживать...
показать весь комментарий
як за Навальну попереживають
21.06.2025 17:50 Ответить
Вот именно. Один из элементов идеально разыгранной тогда спецоперации ФСБ.
21.06.2025 17:53 Ответить
Терміново подати Лукашенко на Нобелівську премію!!!!
21.06.2025 17:46 Ответить
Трамп застрелится
21.06.2025 19:18 Ответить
А шо від бульби також срачка може бути?
21.06.2025 17:47 Ответить
Може 100%
21.06.2025 17:51 Ответить
"Його дружина Світлана Тихановська після його затримання та ув'язнення стала лідером білоруської опозиції" - і в чому ж проявлялася її "опозиція"? 😂
21.06.2025 18:04 Ответить
ну як ж! вона відтоді бульби не коштувала, жодного разу
21.06.2025 18:09 Ответить
...і вижила? Значить вона не справжня!
21.06.2025 18:13 Ответить
🤣
21.06.2025 18:07 Ответить
Тепер Тампон заявить що Бульбофюрер хароший парень. В цьому світі щоб стати хорошим потрібно наловити заручників тримати їх по 10 років в концтаборі, а потім по одному в рік відпускати і тебе будуть називати хорошим парнєм ще й на нобелівську премію миру видвинуть. А якщо у вас немає заручників то ви поганий парєнь тому що ви не можете зробити хороших речей
21.06.2025 18:33 Ответить
Показуха. Через місяць знову запакують.
21.06.2025 18:41 Ответить
Все освобожденные (и Тихановский в т.ч.) уже в Вильнюсе.
21.06.2025 19:07 Ответить
Тихановський - це той кремлівський агент - який після окупації Криму москалями - катався по Криму і кричав - ''крим наш''...

Тепер знову почне мутити і заявляти про ''хароших рускіх''...
21.06.2025 18:55 Ответить
Масковський агент працює, весь світ хаває💩
21.06.2025 19:41 Ответить
3-е фото : "Велико Лепная пятёрка и ...? А где же "Вратарь"?
21.06.2025 21:53 Ответить
Это же сколько Lays бабла увалил в свою рекламу?
21.06.2025 21:59 Ответить
 
 