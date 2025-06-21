УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9627 відвідувачів онлайн
Новини Фото Келлог приїхав до Лукашенка Звільнення політв’язнів у Білорусі
6 853 31

Білорусь звільнила з ув’язнення опозиціонера Тихановського на тлі візиту Келлога. ФОТО

На тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що звільнення Тихановського стало можливо завдяки візиту в Мінськ спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога.

Звільнений політв’язень, за даними "Нашої Ніви", уже залишив територію Білорусі.

Сергій ТихановськийСергій Тихановський

Звільнені також 21-річний Кирило Балахонов, засуджений на 3,5 року за участь у закритому чаті з п’яти учасників, який у Білорусі визнали екстремістським формуванням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд РФ відпустив на волю незрячого політв’язня Сізікова

Видання повідомляє про звільнення 69-річної білоруски Галини Краснянської, яка має також громадянство Швеції.

Серед звільнених також колишня доцентка Мінського державного лінгвістичного університету Наталія Дуліна.

Із вʼязниці звільнили Ігоря Лосіка — білоруського опозиційного блогера, якого увʼязнили у 2020 році за "приготування до участі в масових заворушеннях". Білоруські правозахисні організації визнали його політичним вʼязнем.

Також звільнили журналіста "Радіо Свобода" Ігоря Карнея. Його засудили у березні 2024 року за "участь в екстремістських організаціях" — Карней співпрацював з Білоруською асоціацією журналістів, яку режим Лукашенка визнав "екстремістською".

Читайте також: Келлог - Лукашенку: Ми живемо в дуже небезпечний час, коли "кризи можуть різко ескалювати"

Білоруські звільнені політв'язні
Білоруські звільнені політв'язні

Довідка

Сергій Тихановський –– відомий білоруський відеоблогер, опозиційний діяч та одна з ключових фігур подій 2020 року. Його дружина Світлана Тихановська після його затримання та ув’язнення стала лідером білоруської опозиції.

Свою діяльність він розпочав у 2019 році. У 2020 році він анонсував, що балотуватиметься на пост президента країни. Його заарештували перед початком виборчої кампанії та він не зміг подати документи. 

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно заявляв, що Сергія Тихановського заарештували за його наказом. Він звинуватив Тихановського у спробі нібито організувати "Майдан" у Білорусі.

Читайте також: У в’язниці РФ помер кримський татарин Віраті, засуджений окупантами до 8 років суворого режиму. ФОТО

У грудні 2021 року Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за "організацію масових заворушень" та "перешкоджання роботі центральної виборчої комісії".

В Україні Сергій Тихановський внесений до бази "Миротворець" за те, що відвідував тимчасово окупований Крим з порушенням українського законодавства у 2017 році, а саме не через перехід між Кримом та Херсонською областю.

Автор: 

Білорусь (8085) опозиція (294) політв’язні (1364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Ще один конторський "опозиціонер".
показати весь коментар
21.06.2025 17:38 Відповісти
+12
Тихановского? А нам что с этого? Это проруснявый блогер, который воспевал *****, Гундяева и радовался оккупации Крыма. Такое же дерьмо как и "небутерброд" Навальный.
показати весь коментар
21.06.2025 17:41 Відповісти
+8
Тепер Тампон заявить що Бульбофюрер хароший парень. В цьому світі щоб стати хорошим потрібно наловити заручників тримати їх по 10 років в концтаборі, а потім по одному в рік відпускати і тебе будуть називати хорошим парнєм ще й на нобелівську премію миру видвинуть. А якщо у вас немає заручників то ви поганий парєнь тому що ви не можете зробити хороших речей
показати весь коментар
21.06.2025 18:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій Тихановський https://myrotvorets.center/criminal/tikhanovskij-sergej-leonidovich/ внесений до бази "Миротворець" Джерело: https://censor.net/ua/p3559193
показати весь коментар
21.06.2025 17:37 Відповісти
"Сергій Тихановський https://myrotvorets.center/criminal/tikhanovskij-sergej-leonidovich/ внесений до бази "Миротворець" за те, що відвідував тимчасово окупований Крим"
показати весь коментар
21.06.2025 18:48 Відповісти
Ще один конторський "опозиціонер".
показати весь коментар
21.06.2025 17:38 Відповісти
місія виконана.. Це була чудова угода.
показати весь коментар
21.06.2025 17:39 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 17:49 Відповісти
до відома - зображеня з російських ресурсів тут на форумі для більшості українських користівачів не видимі.
показати весь коментар
21.06.2025 17:57 Відповісти
Включаєш VPN і все видимо
показати весь коментар
21.06.2025 18:04 Відповісти
ну я не настільки дубовий, щоб цього не знати. Просто наголошую, що якось вже треба позбавлятись звичок шаройобитись по російськім мемепєдіям.
показати весь коментар
21.06.2025 18:08 Відповісти
Неможливо позбавитись таких звичок без дууже гарного знання англійської, щоб знаходитись на іншій орбіті.
показати весь коментар
21.06.2025 18:18 Відповісти
не треба гарного знання англійської для того, щоб побачити що порпаєшся у помийці ru.
показати весь коментар
21.06.2025 18:23 Відповісти
Красота.
Сажай народ по тюрмах і тоді до тебе приїдуть келоги для грііт діл...
показати весь коментар
21.06.2025 17:40 Відповісти
Тихановского? А нам что с этого? Это проруснявый блогер, который воспевал *****, Гундяева и радовался оккупации Крыма. Такое же дерьмо как и "небутерброд" Навальный.
показати весь коментар
21.06.2025 17:41 Відповісти
За нього швидше кацапи мали переживать...
показати весь коментар
21.06.2025 17:48 Відповісти
як за Навальну попереживають
показати весь коментар
21.06.2025 17:50 Відповісти
Вот именно. Один из элементов идеально разыгранной тогда спецоперации ФСБ.
показати весь коментар
21.06.2025 17:53 Відповісти
Терміново подати Лукашенко на Нобелівську премію!!!!
показати весь коментар
21.06.2025 17:46 Відповісти
Трамп застрелится
показати весь коментар
21.06.2025 19:18 Відповісти
А шо від бульби також срачка може бути?
показати весь коментар
21.06.2025 17:47 Відповісти
Може 100%
показати весь коментар
21.06.2025 17:51 Відповісти
"Його дружина Світлана Тихановська після його затримання та ув'язнення стала лідером білоруської опозиції" - і в чому ж проявлялася її "опозиція"? 😂
показати весь коментар
21.06.2025 18:04 Відповісти
ну як ж! вона відтоді бульби не коштувала, жодного разу
показати весь коментар
21.06.2025 18:09 Відповісти
...і вижила? Значить вона не справжня!
показати весь коментар
21.06.2025 18:13 Відповісти
🤣
показати весь коментар
21.06.2025 18:07 Відповісти
Тепер Тампон заявить що Бульбофюрер хароший парень. В цьому світі щоб стати хорошим потрібно наловити заручників тримати їх по 10 років в концтаборі, а потім по одному в рік відпускати і тебе будуть називати хорошим парнєм ще й на нобелівську премію миру видвинуть. А якщо у вас немає заручників то ви поганий парєнь тому що ви не можете зробити хороших речей
показати весь коментар
21.06.2025 18:33 Відповісти
Показуха. Через місяць знову запакують.
показати весь коментар
21.06.2025 18:41 Відповісти
Все освобожденные (и Тихановский в т.ч.) уже в Вильнюсе.
показати весь коментар
21.06.2025 19:07 Відповісти
Тихановський - це той кремлівський агент - який після окупації Криму москалями - катався по Криму і кричав - ''крим наш''...

Тепер знову почне мутити і заявляти про ''хароших рускіх''...
показати весь коментар
21.06.2025 18:55 Відповісти
Масковський агент працює, весь світ хаває💩
показати весь коментар
21.06.2025 19:41 Відповісти
3-е фото : "Велико Лепная пятёрка и ...? А где же "Вратарь"?
показати весь коментар
21.06.2025 21:53 Відповісти
Это же сколько Lays бабла увалил в свою рекламу?
показати весь коментар
21.06.2025 21:59 Відповісти
 
 