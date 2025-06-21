Білорусь звільнила з ув’язнення опозиціонера Тихановського на тлі візиту Келлога. ФОТО

На тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що звільнення Тихановського стало можливо завдяки візиту в Мінськ спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога.

Звільнений політв’язень, за даними "Нашої Ніви", уже залишив територію Білорусі.







Звільнені також 21-річний Кирило Балахонов, засуджений на 3,5 року за участь у закритому чаті з п’яти учасників, який у Білорусі визнали екстремістським формуванням.

Видання повідомляє про звільнення 69-річної білоруски Галини Краснянської, яка має також громадянство Швеції.

Серед звільнених також колишня доцентка Мінського державного лінгвістичного університету Наталія Дуліна.

Із вʼязниці звільнили Ігоря Лосіка — білоруського опозиційного блогера, якого увʼязнили у 2020 році за "приготування до участі в масових заворушеннях". Білоруські правозахисні організації визнали його політичним вʼязнем.

Також звільнили журналіста "Радіо Свобода" Ігоря Карнея. Його засудили у березні 2024 року за "участь в екстремістських організаціях" — Карней співпрацював з Білоруською асоціацією журналістів, яку режим Лукашенка визнав "екстремістською".

Довідка

Сергій Тихановський –– відомий білоруський відеоблогер, опозиційний діяч та одна з ключових фігур подій 2020 року. Його дружина Світлана Тихановська після його затримання та ув’язнення стала лідером білоруської опозиції.

Свою діяльність він розпочав у 2019 році. У 2020 році він анонсував, що балотуватиметься на пост президента країни. Його заарештували перед початком виборчої кампанії та він не зміг подати документи.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно заявляв, що Сергія Тихановського заарештували за його наказом. Він звинуватив Тихановського у спробі нібито організувати "Майдан" у Білорусі.

У грудні 2021 року Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за "організацію масових заворушень" та "перешкоджання роботі центральної виборчої комісії".

В Україні Сергій Тихановський внесений до бази "Миротворець" за те, що відвідував тимчасово окупований Крим з порушенням українського законодавства у 2017 році, а саме не через перехід між Кримом та Херсонською областю.