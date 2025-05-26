Суд РФ відпустив на волю незрячого політв’язня Сізікова

Суд у Красноярському краї РФ звільнив незрячого фігуранта "справи кримських мусульман" Олександра Сізікова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила дружина іншого засудженого кримчанина Сейрана Салієва - Муміне Салієва.

"Перші чотири роки він мав провести у в’язниці, решту 13 – у колонії суворого режиму. Після звільнення Сізікову призначили ще півтора року обмеження волі. З 2020 року він перебував під домашнім арештом, а у вересні 2024-го був поміщений до СІЗО. Тепер він на волі. І це велика радість для нас", - зазначила вона.

Журналістка та правозахисниця Лутфіє Зудієва розповіла, що Сізіков спочатку поїде з Красноярська до Сочі, а потім – до окупованого Криму.

"Інформація про засідання з’явилася на офіційному сайті суду наперед, але деталі справи були приховані. За даними адвокатів, ішлося про кримського політв’язня Олександра Сізікова, затриманого в липні 2020 року в Криму. Як повідомила мати засудженого, Олена Сізікова, матеріали справи надійшли до суду 4 квітня 2025 року після того, як її сина доставили на медичне обстеження до лікарні Красноярського краю", - сказала вона.

У Сізікова - повна сліпота, яка входить до списку захворювань, що перешкоджають відбуванню ув’язнення.

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Що відомо про Олександра Сізікова

7 липня 2020 року рашисти провели масові обшуки в окупованому Криму, було затримано 7 осіб: Ісмет Ібрагімов, Зекір’я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф’янов, Сейран Хайредінов були заарештовані в залі суду і поміщені до слідчого ізолятора Сімферополя. Олександр Сізіков, який має інвалідність І групи по зору, був відправлений під домашній арешт. Усіх затриманих звинувачували в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

У травні 2023 року Сізікова засудили до 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в’язниці. 13 вересня 2024 року апеляційний військовий суд РФ залишив чинним вирок кримчанину.

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