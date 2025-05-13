Росія незаконно позбавила волі щонайменше 13 працівників Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

13 працівників Запорізької АЕС незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Як зазначається, з початку окупації найбільшої станції Європи Росія почала безпрецедентний тиск на атомників, які відмовились переходити на сторону ворога і підписувати нікчемні "контракти" з "Росатомом".

"Близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар, і НАЕК "Енергоатом" дбає про їх працевлаштування в інших підрозділах товариства. Та відомо щонайменше про 13 працівників Запорізької АЕС, яких окупанти позбавили свободи на тимчасово окупованій території.

З них сімох "засудили" до ув'язнення, троє досі перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Доля ще трьох залишається невідомою - вони вважаються зниклими безвісти. Крім того, на початку повномасштабного вторгнення росія закатувала до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ знову не може провести ротацію своєї місії на окупованій Росією ЗАЕС, - Гроссі

Також наголошується, що загарбники продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військову базу. В машзалах блоків стоять військові автівки, зберігається вибухонебезпечна зброя. Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не може бути й мови.

"Всі незаконно позбавлені свободи атомники повинні бути негайно звільнені з російського полону. Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під контроль її законного оператора -" Енергоатома", а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!" - наголошують у компанії.