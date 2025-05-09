МАГАТЕ знову не може провести ротацію своєї місії на окупованій Росією ЗАЕС, - Гроссі
МАГАТЕ знову зіткнулося з проблемами в проведенні ротації своєї місії на окупованій росіянами Запорізькій АЕС через "складні умови військових дій". Нинішня команда перебуває на станції вже понад два місяці.
Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаель Гроссі, опублікованій на сайті агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Безперервна присутність МАГАТЕ на ЗАЕС з вересня 2022 року мала життєво важливе значення для наших зусиль, спрямованих на запобігання ядерній аварії під час війни. Однак доставка нашого персоналу до та з місця, розташованого на передовій, ускладнилася останніми місяцями. У найближчі дні я продовжуватиму інтенсивно співпрацювати з обома сторонами, щоб знайти рішення, яке є вкрай необхідним",- заявив Гроссі.
Він додав, що його головними пріоритетами є безпека персоналу МАГАТЕ та самої станції.
Також Гроссі сказав, що попередня ротація на станції, проведена на початку березня, також була відкладена "через складні умови на місці".
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