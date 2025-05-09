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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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МАГАТЕ знову не може провести ротацію своєї місії на окупованій Росією ЗАЕС, - Гроссі

МАГАТЕ не може змінити свою команду на ЗАЕС

МАГАТЕ знову зіткнулося з проблемами в проведенні ротації своєї місії на окупованій росіянами Запорізькій АЕС через "складні умови військових дій". Нинішня команда перебуває на станції вже понад два місяці.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаель Гроссі, опублікованій на сайті агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Безперервна присутність МАГАТЕ на ЗАЕС з вересня 2022 року мала життєво важливе значення для наших зусиль, спрямованих на запобігання ядерній аварії під час війни. Однак доставка нашого персоналу до та з місця, розташованого на передовій, ускладнилася останніми місяцями. У найближчі дні я продовжуватиму інтенсивно співпрацювати з обома сторонами, щоб знайти рішення, яке є вкрай необхідним",- заявив Гроссі.

Він додав, що його головними пріоритетами є безпека персоналу МАГАТЕ та самої станції.

Також Гроссі сказав, що попередня ротація на станції, проведена на початку березня, також була відкладена "через складні умови на місці".

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Автор: 

МАГАТЕ (716) Запорізька АЕС (1412) Гроссі Рафаель (293)


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Вважаю потрібно оголосити ноту протесту хоч кому-небуть....... Що вони таке собі дозволяють?
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09.05.2025 21:48 Відповісти
На йух пусть идут со своей бездельничей миссией, дармоеды хреновы
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09.05.2025 21:48 Відповісти
Я також вважаю, що ці шпигуни в Україні зайві.
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09.05.2025 21:53 Відповісти
ГОРЮШКО-ТО КАКОЕ! Водку жрут с москалями, зачем им ротация?
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09.05.2025 23:24 Відповісти
 
 