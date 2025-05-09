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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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МАГАТЭ снова не может провести ротацию своей миссии на оккупированной Россией ЗАЭС, - Гросси

МАГАТЭ не может сменить свою команду на ЗАЭС

МАГАТЭ снова столкнулось с проблемами в проведении ротации своей миссии на оккупированной россиянами Запорожской АЭС из-за "сложных условий военных действий". Нынешняя команда находится на станции уже более двух месяцев.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, опубликованном на сайте агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Непрерывное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС с сентября 2022 года имело жизненно важное значение для наших усилий, направленных на предотвращение ядерной аварии во время войны. Однако доставка нашего персонала к и с места, расположенного на передовой, усложнилась в последние месяцы. В ближайшие дни я буду продолжать интенсивно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы найти решение, которое является крайне необходимым",- заявил Гросси.

Он добавил, что его главными приоритетами являются безопасность персонала МАГАТЭ и самой станции.

Также Гросси сказал, что предыдущая ротация на станции, проведенная в начале марта, также была отложена "из-за сложных условий на месте".

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Автор: 

МАГАТЭ (394) Запорожская АЭС (709) Рафаэль Гросси (175)


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Вважаю потрібно оголосити ноту протесту хоч кому-небуть....... Що вони таке собі дозволяють?
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09.05.2025 21:48 Ответить
На йух пусть идут со своей бездельничей миссией, дармоеды хреновы
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09.05.2025 21:48 Ответить
Я також вважаю, що ці шпигуни в Україні зайві.
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09.05.2025 21:53 Ответить
 
 