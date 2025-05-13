Россия незаконно лишила свободы, по меньшей мере, 13 работников Запорожской АЭС, - "Энергоатом"

13 работников Запорожской АЭС незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

Как отмечается, с начала оккупации крупнейшей станции Европы Россия начала беспрецедентное давление на атомщиков, которые отказались переходить на сторону врага и подписывать никчемные "контракты" с "Росатомом".

"Около пяти тысяч специалистов смогли покинуть временно оккупированный Энергодар, и НАЭК "Энергоатом" заботится об их трудоустройстве в других подразделениях общества. Но известно как минимум о 13 работниках Запорожской АЭС, которых оккупанты лишили свободы на временно оккупированной территории.

Из них семерых "приговорили" к заключению, трое до сих пор находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров. Судьба еще троих остается неизвестной - они считаются пропавшими без вести. Кроме того, в начале полномасштабного вторжения россия замучила до смерти водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ снова не может провести ротацию своей миссии на оккупированной Россией ЗАЭС, - Гросси

Также отмечается, что захватчики продолжают использовать Запорожскую АЭС как военную базу. В машзалах блоков стоят военные машины, хранится взрывоопасное оружие. Оборудование станции все больше деградирует, и ни о каком безопасном сценарии перезапуска ЗАЭС не может быть и речи.

"Все незаконно лишенные свободы атомщики должны быть немедленно освобождены из российского плена. Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под контроль ее законного оператора -" Энергоатома", а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента!", - отмечают в компании.