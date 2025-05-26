Суд РФ отпустил на свободу слепого политзаключенного Сизикова

Суд в Красноярском крае РФ освободил незрячего фигуранта "дела крымских мусульман" Александра Сизикова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила жена другого осужденного крымчанина Сейрана Салиева - Мумине Салиева.

"Первые четыре года он должен был провести в тюрьме, остальные 13 - в колонии строгого режима. После освобождения Сизикову назначили еще полтора года ограничения свободы. С 2020 года он находился под домашним арестом, а в сентябре 2024-го был помещен в СИЗО. Теперь он на свободе. И это большая радость для нас", - отметила она.

Журналистка и правозащитница Лутфие Зудиева рассказала, что Сизиков сначала поедет из Красноярска в Сочи, а затем - в оккупированный Крым.

"Информация о заседании появилась на официальном сайте суда заранее, но детали дела были скрыты. По данным адвокатов, речь шла о крымском политзаключенном Александре Сизикове, задержанном в июле 2020 года в Крыму. Как сообщила мать осужденного, Елена Сизикова, материалы дела поступили в суд 4 апреля 2025 года после того, как ее сына доставили на медицинское обследование в больницу Красноярского края", - сказала она.

У Сизикова - полная слепота, которая входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию заключения.

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Что известно об Александре Сизикове

7 июля 2020 года рашисты провели массовые обыски в оккупированном Крыму, были задержаны 7 человек: Исмет Ибрагимов, Зекирья Муратов, Вадим Бектемиров, Эмиль Зиядинов, Алим Суфьянов, Сейран Хайрединов были арестованы в зале суда и помещены в следственный изолятор Симферополя. Александр Сизиков, имеющий инвалидность І группы по зрению, был отправлен под домашний арест. Всех задержанных обвиняли в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

В мае 2023 года Сизикова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. 13 сентября 2024 года апелляционный военный суд РФ оставил в силе приговор крымчанину.

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