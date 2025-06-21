УКР
Келлог приїхав до Лукашенка
Келлог - Лукашенку: Ми живемо в дуже небезпечний час, коли "кризи можуть різко ескалювати"

Кіт Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час зустрічі із білоруським диктатором Олександром Лукашенко розповів про "кризи, які різко ескалюють".

Про це повідомляє білоруське державне агентство Белта, передає Цензор.НЕТ.

Американська сторона цю зустріч поки що не коментувала.

Лукашенко прокоментував зустріч з Келлогом тим, що вона "навела шуму" у медіа.

"Хіба ми не можемо вести нормальний діалог і говорити про наші справи – про відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами Америки", - заявив Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог планує візит в Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters

Келлог у відповідь заявив, що зустріч із невизнаним президентом Білорусі — це реакція на "небезпечні часи" та кризи.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалювати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", - заявив посланець Трампа.

Зазначається, що Лукашенко нібито гарантував Келлогу безпеку та пообіцяв уберегти від ескалації.

"Пане генерал, я вам обіцяю, що ви будете в повній безпеці на території Білорусі й за цей час не станеться жодної ескалації не лише у Білорусі, а й навколо нас", - заявив білоруський диктатор.

Читайте також: Зеленський про військові навчання Росії та Білорусі: Лукашенко хоче "відтягнути" їх углиб країни

Зазначимо, що Кіт Келлог став найвищим посадовцем США, який відвідав Білорусь після виборів та протестів у 2020 році.

Білорусь (8084) Лукашенко Олександр (2695) Келлог Кіт (234)
Топ коментарі
+15
Яка срань зараз керує США.....це просто піздєц !!!
21.06.2025 16:08 Відповісти
+13
наступні візити келога будуть до російських губернаторів. Їх на расії *****, вистачить на всю каденцію трампа.
21.06.2025 15:58 Відповісти
+12
Ми живемо в час *********** історій - але поки лука під крилом путлєра - йому сіренєво
21.06.2025 15:54 Відповісти
Ми живемо в час *********** історій - але поки лука під крилом путлєра - йому сіренєво
21.06.2025 15:54 Відповісти
О, як все забувається. А хто купував електроенергію в бульбашів через офшорну комнацю Саудитів і позакривав наші шахти, що навіть президент Литви завідов до Ради і сьозно просив цього не робити? А хто тисячами тон пер звідти дорожний бітум? А хто запкупляв в міста автобуси і тролейбуси "МАЗ", а свої підприємства закривав, в тому силі "Богдан"? А хто купував трактори "Білорусь" і вантажіввки "МАЗ", зруйнувавши наш завод "КРАЗ" а харківський тракторний завод?
21.06.2025 17:05 Відповісти
В нинішні команді Трампа,як і в нього,просто появляється екстаз коли зустрічають з диктаторами
21.06.2025 15:56 Відповісти
Ми живемо в часи *********** ********** "разговорного жанра". Жаль тільки, "разговорами" не можливо заговорити кацапів до смерті.
21.06.2025 15:57 Відповісти
наступні візити келога будуть до російських губернаторів. Їх на расії *****, вистачить на всю каденцію трампа.
21.06.2025 15:58 Відповісти
Та його ще чекають у Придністров'ї,Абхазїї і ЛНР з ДНРою.У цього шолудивого Коіта ще багато роботи.
21.06.2025 16:16 Відповісти
у пенсійному віці чим тільне не займаються. Але це ж набагато краще ніж прцювати сторожем на автопарковці.
21.06.2025 16:24 Відповісти
Та тут без сумнівів.На парковці треба слідкувати щоб з автівки "двірники" чи радіо не вкрали,а тут катайся по гостям,куди нормальні люди не поїдуть.Ще й нагодують.Віні Пух,мля.
21.06.2025 16:34 Відповісти
Це вже перетворилося на рівень-"Кочегар Вася поїхав до слюсаря Дмитра в сусідню область попи₴діти ні про що та бухнути". Ось і все. Ганьба США.
21.06.2025 15:59 Відповісти
Яка срань зараз керує США.....це просто піздєц !!!
21.06.2025 16:08 Відповісти
така сама амереканьска срань яка керувала США з 2014 го року
21.06.2025 16:28 Відповісти
Ну,на даний момент Келог-пустишка.Я кщо оцінювати клєрка по його діям і ефективності)
21.06.2025 16:09 Відповісти
Озабочений ескалатор!
21.06.2025 16:09 Відповісти
Это он про неурожай бульбы по всей республике..
21.06.2025 16:10 Відповісти
Просто всю картоплю вигребли кацапи. А вони тут - понад усе!
21.06.2025 16:14 Відповісти
свій до свого по своє.
21.06.2025 16:16 Відповісти
21.06.2025 16:20 Відповісти
Ці слуги "двотижневого" рудого агента-пдра навмисно такими зустрічами й всякими заявами (під час зустрічей чи після них) легімітизують диктаторів та їх терористични країни.
Трампон мріє стати членом їхнього
"клубу", тому дивно що Америка не хоче цього бачити.
21.06.2025 16:27 Відповісти
Це вже повний крах трампівської дипломатії ,візити до наймаргіональніших режимів ,ганьба агенту краснову.
21.06.2025 16:30 Відповісти
А нах оно туда приперлось?
21.06.2025 16:32 Відповісти
трампом поставлена задача - потроху легімітизувати режим путіна для подальших "чудових угод " із США. І цей візит - перші кроки для зняття міжнародної ізоляції путіна.
21.06.2025 18:31 Відповісти
Не трампом, а трампу))) и потом к х-лу уже катался 48 раз витькин... Но причем тут чипс?
21.06.2025 19:08 Відповісти
трамп сам вибирає кому він у цій каденції симпатизує. У минулій - ыну, у цій - путіну. А до путіна крім вітькова треба поступово привчати інших, треба ж як можно більше своїх ставлеників у російському лайні викупати. А там може вже і рубіо намалює таки зірку на лобі і приїде до москви. Часу у трампа небагато, і треба поспішати.
21.06.2025 19:21 Відповісти
"...трамп сам вибирає кому він у цій каденції симпатизує." - мужики сумливаются.

"...У минулій - ыну," - так это он на радость ыну наложил санкции на Турцию и запретил продавать ей рружие, выщел из Я договора с Ираном, вывел войска из Сирии, начал торговые бодания с Китаем, да и много чнго еще, шо ыну в хер не интересно.
21.06.2025 19:36 Відповісти
Просто знову появилось до холєри людей яким "нєчєва тєрять кромя цепєй"...І тим кому є що втрачати почали трохи бздіти...
21.06.2025 16:33 Відповісти
Шурік цвіте й пахне,а потім виправдовуватиметься перед )(уйлом: Валодя я нічєгоо такова! Я проста данасіл до амеріканцев нашу обшчую точку зрєнія...
21.06.2025 16:35 Відповісти
"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалювати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", - заявив посланець Трампа.
Цю фразу казали і казати будуть віками, завжди щось буде ескалювати ескалаторів в дуже непрості ескаляційні часи
21.06.2025 16:39 Відповісти
очевидно, Хйло получил от Трампа и Келлога все что хотел и послал прямым текстом. теперь вот приходится ездить к какому-то Лукашенку, чтобы передать весточку. сейчас они в шкуре Зеленского на том "приеме", только все в говне изначально.
21.06.2025 16:59 Відповісти
По-кацапськи це звучить як-"спєлісь".
21.06.2025 17:03 Відповісти
Смерть кацапу трампу і його шоблі шлюх *****.
21.06.2025 17:13 Відповісти
21.06.2025 17:26 Відповісти
келог: кризи можуть різко ескалювати. Маємо бути мудрими.

лукашенко: тобі до рюмки огірок чи кільку давати під закусь?
21.06.2025 17:37 Відповісти
Хитрови*баний бацька ціну собі набиває перед пуціним. Знову грошей буде у того просити. Тіпа: та шо ж ти будеш робити? Всі хочуть помогти, не знаю ким скористатись.
21.06.2025 18:09 Відповісти
Це повний ******* в світі твориться коли сша підтримують вбивць і людоїдів і жмуть руки маніякам у яких по лікоть руки в крові тисяч закатованих насмерть жертв
21.06.2025 18:48 Відповісти
make amerika shit again
21.06.2025 18:51 Відповісти
 
 