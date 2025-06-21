Келлог - Лукашенку: Ми живемо в дуже небезпечний час, коли "кризи можуть різко ескалювати"

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час зустрічі із білоруським диктатором Олександром Лукашенко розповів про "кризи, які різко ескалюють".

Про це повідомляє білоруське державне агентство Белта, передає Цензор.НЕТ.

Американська сторона цю зустріч поки що не коментувала.

Лукашенко прокоментував зустріч з Келлогом тим, що вона "навела шуму" у медіа.

"Хіба ми не можемо вести нормальний діалог і говорити про наші справи – про відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами Америки", - заявив Лукашенко.

Келлог у відповідь заявив, що зустріч із невизнаним президентом Білорусі — це реакція на "небезпечні часи" та кризи.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалювати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", - заявив посланець Трампа.

Зазначається, що Лукашенко нібито гарантував Келлогу безпеку та пообіцяв уберегти від ескалації.

"Пане генерал, я вам обіцяю, що ви будете в повній безпеці на території Білорусі й за цей час не станеться жодної ескалації не лише у Білорусі, а й навколо нас", - заявив білоруський диктатор.

Зазначимо, що Кіт Келлог став найвищим посадовцем США, який відвідав Білорусь після виборів та протестів у 2020 році.