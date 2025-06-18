Келлог планує візит в Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters
Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог має намір найближчими днями відвідати Білорусь та зустрітися з Олександром Лукашенком, який захопив владу у країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в вівторок агентство Reuters із посиланням на чотири джерела.
"Точний порядок денний зустрічі поки невідомий, хоча Келлог у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України",- йдеться у публікації.
Держдепартамент США, а також посольство Білорусі в Вашингтоні поки не коментували ситуації. Сам Келлог та Білий дім також не відповіли на запити про коментарі.
"Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і можливо, що поїздку можуть скасувати або перенести в останній момент", - додає видання.
Якщо спецпредставник США зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки.
«18 июня 2025
Лукашенко заявил о возможном голоде в Белоруссии из-за массовой гибели скота
Если не исправить нынешнюю ситуацию с падежом скота, то есть массовой гибели животных из-за эпизоотии, стихийного бедствия или несоблюдения условий содержания и кормления, то в Белоруссии «жрать будет нечего». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко заключил, что в сельском хозяйстве страны сейчас «бардак».
По его мнению, причина скрывается в проблемах с дисциплиной.
«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил - все разрушится и упадет», - заявил президент Белоруссии.
29 мая на совещании с правительством Лукашенко заявил, что в Белоруссии уровень гибели скота достиг рекордного уровня. Он назвал происходящее вопросом, разрушающим животноводческую отрасль. Белорусский лидер заметил, что в стране есть несколько хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне или вообще отсутствует. Эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. По его мнению, из хозяйств, в которых есть падеж, нужно забирать телят и переводить в другие хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание и откорм.»
Цікаво, а де ця новина у «недорогеньких » УкроЗМІ?
https://www.dw.com/ru/v-belarusi-propal-kartofel-v-cem-pricina/a-72437761
Подивитися на істерика Азарьонка.
Подивитися напослухати істерика азарьонка на-живо...
Make America great!
з пляшкою бурбону
більше толку було би
Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.
Мабуть тому і наводять контакти з різними покидьками