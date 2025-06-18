УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9099 відвідувачів онлайн
Новини Поїздки до РФ та Білорусі
2 692 34

Келлог планує візит в Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters

Кіт Келлог

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог має намір найближчими днями відвідати Білорусь та зустрітися з Олександром Лукашенком, який захопив владу у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в вівторок агентство Reuters із посиланням на чотири джерела.

"Точний порядок денний зустрічі поки невідомий, хоча Келлог у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України",- йдеться у публікації.

Держдепартамент США, а також посольство Білорусі в Вашингтоні поки не коментували ситуації. Сам Келлог та Білий дім також не відповіли на запити про коментарі.

Також читайте: Зеленський про військові навчання Росії та Білорусі: Лукашенко хоче "відтягнути" їх углиб країни

"Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і можливо, що поїздку можуть скасувати або перенести в останній момент", - додає видання.

Якщо спецпредставник США зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки.

Автор: 

Білорусь (8080) Лукашенко Олександр (2695) Келлог Кіт (232)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Легітемізують ше одного диктатора.
показати весь коментар
18.06.2025 08:03 Відповісти
+13
Їбать США дніщє!!!
показати весь коментар
18.06.2025 08:20 Відповісти
+8
На карту хоче подивитися звідки готується "нападєніє"?
показати весь коментар
18.06.2025 08:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Легітемізують ше одного диктатора.
показати весь коментар
18.06.2025 08:03 Відповісти
То просто "імітація бурхливої діяльності"... Їх "хотєлки" користі не приносять, от і "****** ногами", щоб хоч щось показать...
показати весь коментар
18.06.2025 08:12 Відповісти
Не скажіть. Можливо мають дані щодо ескалації на кордоні з бульбашами під час так званих навчань. Дуже не добрий знак
показати весь коментар
18.06.2025 08:37 Відповісти
А у пі@ара спитав!?
показати весь коментар
18.06.2025 08:07 Відповісти
Так він і наказав
показати весь коментар
18.06.2025 08:52 Відповісти
В чергу сукині діти …. Ще осталося зустріч шавкі taco з рахмоном та карімовим ….
показати весь коментар
18.06.2025 08:09 Відповісти
Білоруськи госпідар дохазяйнувався. Мірная жізнь. Нє то чьто Украіна.

«18 июня 2025
Лукашенко заявил о возможном голоде в Белоруссии из-за массовой гибели скота
Если не исправить нынешнюю ситуацию с падежом скота, то есть массовой гибели животных из-за эпизоотии, стихийного бедствия или несоблюдения условий содержания и кормления, то в Белоруссии «жрать будет нечего». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко заключил, что в сельском хозяйстве страны сейчас «бардак».
 По его мнению, причина скрывается в проблемах с дисциплиной.
«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил - все разрушится и упадет», - заявил президент Белоруссии.
29 мая на совещании с правительством Лукашенко заявил, что в Белоруссии уровень гибели скота достиг рекордного уровня. Он назвал происходящее вопросом, разрушающим животноводческую отрасль. Белорусский лидер заметил, что в стране есть несколько хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне или вообще отсутствует. Эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. По его мнению, из хозяйств, в которых есть падеж, нужно забирать телят и переводить в другие хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание и откорм.»

Цікаво, а де ця новина у «недорогеньких » УкроЗМІ?
показати весь коментар
18.06.2025 08:16 Відповісти
В Беларуси пропал картофель. В чем причина?

https://www.dw.com/ru/v-belarusi-propal-kartofel-v-cem-pricina/a-72437761
показати весь коментар
18.06.2025 08:36 Відповісти
Лукашенко відомий особистим керуванням любої галузі. Він жеж і картоплю по телефону перебирав. Зараз по інтернету буде бичків доїти.
показати весь коментар
18.06.2025 08:37 Відповісти
Їбать США дніщє!!!
показати весь коментар
18.06.2025 08:20 Відповісти
На карту хоче подивитися звідки готується "нападєніє"?
показати весь коментар
18.06.2025 08:20 Відповісти
Це схоже вже на якійсь мазохізм. Навідувати з офіційним візитом ті країни де десятиріччями триває антиамериканська істерія.
показати весь коментар
18.06.2025 08:23 Відповісти
Відвідати паноптікум «Совок».

Подивитися на істерика Азарьонка.
показати весь коментар
18.06.2025 08:40 Відповісти
Подивитися на послухати істерика азарьонка на-живо...
показати весь коментар
18.06.2025 09:19 Відповісти
Після "теплої та дружньої" зустрічі Трмпа з Ином щось ще може здивувати?
показати весь коментар
18.06.2025 09:20 Відповісти
перейняти богатий досвіт бульбофюрера
показати весь коментар
18.06.2025 09:51 Відповісти
Наступний візіт трамбістів буде до КНДР, Ірану та Сомалі. Збирають все сміття світу, довбень як він є
показати весь коментар
18.06.2025 08:44 Відповісти
від кімЧмо-Іна трампам можна повчитись як боротися з нелегальною міграцією....та "переконувати" рабів працювати за пайку та трудодні....
показати весь коментар
18.06.2025 09:22 Відповісти
Краще б брав приклад зі своєї доньки.
показати весь коментар
18.06.2025 08:47 Відповісти
для більшого шансу переговорів можна ще зняти штанці та намалювати червону зірку на лобі
Make America great!
показати весь коментар
18.06.2025 08:48 Відповісти
А що робити, коли ху ..ло наказало. Він такий же підлеглий ху...ла, а значить і наш друг
показати весь коментар
18.06.2025 08:50 Відповісти
"усьо" згідно планів куйла..Легалізація "диктаторів.терористів і вбивць" США З КОТРИХ РОБЛЯТЬ "МИРОТВОРЦІВ" Позорні американські гниди.роблять миротворців з тих.які в роки Другої Світової Війни в НЮРНБЕРГУ отримали б вирок-"смертна страта на електричному стільці"
показати весь коментар
18.06.2025 09:12 Відповісти
краще завітав би до мене
з пляшкою бурбону
більше толку було би
показати весь коментар
18.06.2025 09:18 Відповісти
Боже,який позор!
показати весь коментар
18.06.2025 09:18 Відповісти
Штати організували такий собі перформенс - зборище всіх прибацаних... і звичайно, на чолі з рижим
показати весь коментар
18.06.2025 09:23 Відповісти
Что то не очень верится, что Америке не интересна Европа.
показати весь коментар
18.06.2025 09:25 Відповісти
Тампон виродок хоче легімітизувати ще одного терориста
показати весь коментар
18.06.2025 09:29 Відповісти
Очільник КНР вважає, що Сполучені Штати втрачають повагу світу

Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.

Мабуть тому і наводять контакти з різними покидьками
показати весь коментар
18.06.2025 09:32 Відповісти
Пздц, їбучі піндоси без жартів стають нашими ворогами
показати весь коментар
18.06.2025 09:44 Відповісти
Тепер глянемо чи після цього візиту бульбоголові не надумають атакувати під час «навчань»
показати весь коментар
18.06.2025 09:47 Відповісти
Які питання будуть вирішувати? Збільшення виробництва картоплі? А може дозволити людям говорити про політику на кухні.
показати весь коментар
18.06.2025 09:53 Відповісти
От так і трапляється, коли керівництво країни не дотримується моральних засад і готове до співпраці з останніми покидьками, з очевидним нульовим результатом.
показати весь коментар
18.06.2025 11:08 Відповісти
 
 