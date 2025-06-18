Келлог планує візит в Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог має намір найближчими днями відвідати Білорусь та зустрітися з Олександром Лукашенком, який захопив владу у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в вівторок агентство Reuters із посиланням на чотири джерела.

"Точний порядок денний зустрічі поки невідомий, хоча Келлог у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України",- йдеться у публікації.

Держдепартамент США, а також посольство Білорусі в Вашингтоні поки не коментували ситуації. Сам Келлог та Білий дім також не відповіли на запити про коментарі.

"Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і можливо, що поїздку можуть скасувати або перенести в останній момент", - додає видання.

Якщо спецпредставник США зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки.