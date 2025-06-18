Келлог планирует визит в Беларусь для встречи с Лукашенко, - Reuters

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог намерен в ближайшие дни посетить Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко, который захватил власть в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

"Точная повестка дня встречи пока неизвестна, хотя Келлог в частных разговорах изобразил поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны РФ против Украины",- говорится в публикации.

Госдепартамент США, а также посольство Беларуси в Вашингтоне пока не комментировали ситуацию. Сам Келлог и Белый дом также не ответили на запросы о комментариях.

Также читайте: Зеленский о военных учениях России и Беларуси: Лукашенко хочет "оттянуть" их вглубь страны

"Планирование таких поездок требует тщательных переговоров, и возможно, что поездку могут отменить или перенести в последний момент", - добавляет издание.

Если спецпредставитель США встретится с Лукашенко, он станет самым высоким американским чиновником, который посетил авторитарное государство за последние годы.