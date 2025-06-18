РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Поездки в РФ и Беларусь
2 692 34

Келлог планирует визит в Беларусь для встречи с Лукашенко, - Reuters

Кіт Келлог

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог намерен в ближайшие дни посетить Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко, который захватил власть в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

"Точная повестка дня встречи пока неизвестна, хотя Келлог в частных разговорах изобразил поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны РФ против Украины",- говорится в публикации.

Госдепартамент США, а также посольство Беларуси в Вашингтоне пока не комментировали ситуацию. Сам Келлог и Белый дом также не ответили на запросы о комментариях.

Также читайте: Зеленский о военных учениях России и Беларуси: Лукашенко хочет "оттянуть" их вглубь страны

"Планирование таких поездок требует тщательных переговоров, и возможно, что поездку могут отменить или перенести в последний момент", - добавляет издание.

Если спецпредставитель США встретится с Лукашенко, он станет самым высоким американским чиновником, который посетил авторитарное государство за последние годы.

Автор: 

Беларусь (8020) Лукашенко Александр (3647) Келлог Кит (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Легітемізують ше одного диктатора.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:03 Ответить
+13
Їбать США дніщє!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:20 Ответить
+8
На карту хоче подивитися звідки готується "нападєніє"?
показать весь комментарий
18.06.2025 08:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Легітемізують ше одного диктатора.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:03 Ответить
То просто "імітація бурхливої діяльності"... Їх "хотєлки" користі не приносять, от і "****** ногами", щоб хоч щось показать...
показать весь комментарий
18.06.2025 08:12 Ответить
Не скажіть. Можливо мають дані щодо ескалації на кордоні з бульбашами під час так званих навчань. Дуже не добрий знак
показать весь комментарий
18.06.2025 08:37 Ответить
А у пі@ара спитав!?
показать весь комментарий
18.06.2025 08:07 Ответить
Так він і наказав
показать весь комментарий
18.06.2025 08:52 Ответить
В чергу сукині діти …. Ще осталося зустріч шавкі taco з рахмоном та карімовим ….
показать весь комментарий
18.06.2025 08:09 Ответить
Білоруськи госпідар дохазяйнувався. Мірная жізнь. Нє то чьто Украіна.

«18 июня 2025
Лукашенко заявил о возможном голоде в Белоруссии из-за массовой гибели скота
Если не исправить нынешнюю ситуацию с падежом скота, то есть массовой гибели животных из-за эпизоотии, стихийного бедствия или несоблюдения условий содержания и кормления, то в Белоруссии «жрать будет нечего». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко заключил, что в сельском хозяйстве страны сейчас «бардак».
 По его мнению, причина скрывается в проблемах с дисциплиной.
«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил - все разрушится и упадет», - заявил президент Белоруссии.
29 мая на совещании с правительством Лукашенко заявил, что в Белоруссии уровень гибели скота достиг рекордного уровня. Он назвал происходящее вопросом, разрушающим животноводческую отрасль. Белорусский лидер заметил, что в стране есть несколько хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне или вообще отсутствует. Эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. По его мнению, из хозяйств, в которых есть падеж, нужно забирать телят и переводить в другие хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание и откорм.»

Цікаво, а де ця новина у «недорогеньких » УкроЗМІ?
показать весь комментарий
18.06.2025 08:16 Ответить
В Беларуси пропал картофель. В чем причина?

https://www.dw.com/ru/v-belarusi-propal-kartofel-v-cem-pricina/a-72437761
показать весь комментарий
18.06.2025 08:36 Ответить
Лукашенко відомий особистим керуванням любої галузі. Він жеж і картоплю по телефону перебирав. Зараз по інтернету буде бичків доїти.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:37 Ответить
Їбать США дніщє!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:20 Ответить
На карту хоче подивитися звідки готується "нападєніє"?
показать весь комментарий
18.06.2025 08:20 Ответить
Це схоже вже на якійсь мазохізм. Навідувати з офіційним візитом ті країни де десятиріччями триває антиамериканська істерія.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:23 Ответить
Відвідати паноптікум «Совок».

Подивитися на істерика Азарьонка.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:40 Ответить
Подивитися на послухати істерика азарьонка на-живо...
показать весь комментарий
18.06.2025 09:19 Ответить
Після "теплої та дружньої" зустрічі Трмпа з Ином щось ще може здивувати?
показать весь комментарий
18.06.2025 09:20 Ответить
перейняти богатий досвіт бульбофюрера
показать весь комментарий
18.06.2025 09:51 Ответить
Наступний візіт трамбістів буде до КНДР, Ірану та Сомалі. Збирають все сміття світу, довбень як він є
показать весь комментарий
18.06.2025 08:44 Ответить
від кімЧмо-Іна трампам можна повчитись як боротися з нелегальною міграцією....та "переконувати" рабів працювати за пайку та трудодні....
показать весь комментарий
18.06.2025 09:22 Ответить
Краще б брав приклад зі своєї доньки.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:47 Ответить
для більшого шансу переговорів можна ще зняти штанці та намалювати червону зірку на лобі
Make America great!
показать весь комментарий
18.06.2025 08:48 Ответить
А що робити, коли ху ..ло наказало. Він такий же підлеглий ху...ла, а значить і наш друг
показать весь комментарий
18.06.2025 08:50 Ответить
"усьо" згідно планів куйла..Легалізація "диктаторів.терористів і вбивць" США З КОТРИХ РОБЛЯТЬ "МИРОТВОРЦІВ" Позорні американські гниди.роблять миротворців з тих.які в роки Другої Світової Війни в НЮРНБЕРГУ отримали б вирок-"смертна страта на електричному стільці"
показать весь комментарий
18.06.2025 09:12 Ответить
краще завітав би до мене
з пляшкою бурбону
більше толку було би
показать весь комментарий
18.06.2025 09:18 Ответить
Боже,який позор!
показать весь комментарий
18.06.2025 09:18 Ответить
Штати організували такий собі перформенс - зборище всіх прибацаних... і звичайно, на чолі з рижим
показать весь комментарий
18.06.2025 09:23 Ответить
Что то не очень верится, что Америке не интересна Европа.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:25 Ответить
Тампон виродок хоче легімітизувати ще одного терориста
показать весь комментарий
18.06.2025 09:29 Ответить
Очільник КНР вважає, що Сполучені Штати втрачають повагу світу

Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.

Мабуть тому і наводять контакти з різними покидьками
показать весь комментарий
18.06.2025 09:32 Ответить
Пздц, їбучі піндоси без жартів стають нашими ворогами
показать весь комментарий
18.06.2025 09:44 Ответить
Тепер глянемо чи після цього візиту бульбоголові не надумають атакувати під час «навчань»
показать весь комментарий
18.06.2025 09:47 Ответить
Які питання будуть вирішувати? Збільшення виробництва картоплі? А може дозволити людям говорити про політику на кухні.
показать весь комментарий
18.06.2025 09:53 Ответить
От так і трапляється, коли керівництво країни не дотримується моральних засад і готове до співпраці з останніми покидьками, з очевидним нульовим результатом.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:08 Ответить
 
 