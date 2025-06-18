Келлог планирует визит в Беларусь для встречи с Лукашенко, - Reuters
Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог намерен в ближайшие дни посетить Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко, который захватил власть в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.
"Точная повестка дня встречи пока неизвестна, хотя Келлог в частных разговорах изобразил поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны РФ против Украины",- говорится в публикации.
Госдепартамент США, а также посольство Беларуси в Вашингтоне пока не комментировали ситуацию. Сам Келлог и Белый дом также не ответили на запросы о комментариях.
"Планирование таких поездок требует тщательных переговоров, и возможно, что поездку могут отменить или перенести в последний момент", - добавляет издание.
Если спецпредставитель США встретится с Лукашенко, он станет самым высоким американским чиновником, который посетил авторитарное государство за последние годы.
«18 июня 2025
Лукашенко заявил о возможном голоде в Белоруссии из-за массовой гибели скота
Если не исправить нынешнюю ситуацию с падежом скота, то есть массовой гибели животных из-за эпизоотии, стихийного бедствия или несоблюдения условий содержания и кормления, то в Белоруссии «жрать будет нечего». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко заключил, что в сельском хозяйстве страны сейчас «бардак».
По его мнению, причина скрывается в проблемах с дисциплиной.
«Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена. Результат был. Должна быть дисциплина. Чуть ослабил - все разрушится и упадет», - заявил президент Белоруссии.
29 мая на совещании с правительством Лукашенко заявил, что в Белоруссии уровень гибели скота достиг рекордного уровня. Он назвал происходящее вопросом, разрушающим животноводческую отрасль. Белорусский лидер заметил, что в стране есть несколько хозяйств, где падеж находится на очень низком уровне или вообще отсутствует. Эти хозяйства занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. По его мнению, из хозяйств, в которых есть падеж, нужно забирать телят и переводить в другие хозяйства для того, чтобы осуществить доращивание и откорм.»
Цікаво, а де ця новина у «недорогеньких » УкроЗМІ?
https://www.dw.com/ru/v-belarusi-propal-kartofel-v-cem-pricina/a-72437761
Подивитися на істерика Азарьонка.
Подивитися напослухати істерика азарьонка на-живо...
Make America great!
з пляшкою бурбону
більше толку було би
Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.
Мабуть тому і наводять контакти з різними покидьками