Келлог - Лукашенко: Мы живем в очень опасное время, когда "кризисы могут резко эскалировать"
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко рассказал о "кризисах, которые резко эскалируют".
Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта, передает Цензор.НЕТ.
Американская сторона эту встречу пока не комментировала.
Лукашенко прокомментировал встречу с Келлогом тем, что она "навела шума" в медиа.
"Разве мы не можем вести нормальный диалог и говорить о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки?" - заявил Лукашенко.
Кэллог в ответ заявил, что встреча с непризнанным президентом Беларуси - это реакция на "опасные времена" и кризисы.
"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - заявил посланник Трампа.
Отмечается, что Лукашенко якобы гарантировал Келлогу безопасность и пообещал уберечь от эскалации.
"Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", - заявил белорусский диктатор.
Отметим, что Кит Келлог стал высшим должностным лицом США, который посетил Беларусь после выборов и протестов в 2020 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оіта ще багато роботи.
Трампон мріє стати членом їхнього
"клубу", тому дивно що Америка не хоче цього бачити.
"...У минулій - ыну," - так это он на радость ыну наложил санкции на Турцию и запретил продавать ей рружие, выщел из Я договора с Ираном, вывел войска из Сирии, начал торговые бодания с Китаем, да и много чнго еще, шо ыну в хер не интересно.
Цю фразу казали і казати будуть віками, завжди щось буде ескалювати ескалаторів в дуже непрості ескаляційні часи
лукашенко: тобі до рюмки огірок чи кільку давати під закусь?