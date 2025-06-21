Келлог - Лукашенко: Мы живем в очень опасное время, когда "кризисы могут резко эскалировать"

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко рассказал о "кризисах, которые резко эскалируют".

Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта, передает Цензор.НЕТ.

Американская сторона эту встречу пока не комментировала.

Лукашенко прокомментировал встречу с Келлогом тем, что она "навела шума" в медиа.

"Разве мы не можем вести нормальный диалог и говорить о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки?" - заявил Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кэллог планирует визит в Беларусь для встречи с Лукашенко, - Reuters

Кэллог в ответ заявил, что встреча с непризнанным президентом Беларуси - это реакция на "опасные времена" и кризисы.

"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - заявил посланник Трампа.

Отмечается, что Лукашенко якобы гарантировал Келлогу безопасность и пообещал уберечь от эскалации.

"Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", - заявил белорусский диктатор.

Читайте также: Зеленский о военных учениях России и Беларуси: Лукашенко хочет "оттянуть" их вглубь страны

Отметим, что Кит Келлог стал высшим должностным лицом США, который посетил Беларусь после выборов и протестов в 2020 году.