Новости Келлог приехал к Лукашенко
4 856 37

Келлог - Лукашенко: Мы живем в очень опасное время, когда "кризисы могут резко эскалировать"

Кит Келллог встретился с Лукашенко в Минске

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко рассказал о "кризисах, которые резко эскалируют".

Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта, передает Цензор.НЕТ.

Американская сторона эту встречу пока не комментировала.

Лукашенко прокомментировал встречу с Келлогом тем, что она "навела шума" в медиа.

"Разве мы не можем вести нормальный диалог и говорить о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки?" - заявил Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кэллог планирует визит в Беларусь для встречи с Лукашенко, - Reuters

Кэллог в ответ заявил, что встреча с непризнанным президентом Беларуси - это реакция на "опасные времена" и кризисы.

"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - заявил посланник Трампа.

Отмечается, что Лукашенко якобы гарантировал Келлогу безопасность и пообещал уберечь от эскалации.

"Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас", - заявил белорусский диктатор.

Читайте также: Зеленский о военных учениях России и Беларуси: Лукашенко хочет "оттянуть" их вглубь страны

Отметим, что Кит Келлог стал высшим должностным лицом США, который посетил Беларусь после выборов и протестов в 2020 году.

Автор: 

Беларусь (8024) Лукашенко Александр (3647) Келлог Кит (232)
Топ комментарии
+15
Яка срань зараз керує США.....це просто піздєц !!!
21.06.2025 16:08 Ответить
+13
наступні візити келога будуть до російських губернаторів. Їх на расії *****, вистачить на всю каденцію трампа.
21.06.2025 15:58 Ответить
+12
Ми живемо в час *********** історій - але поки лука під крилом путлєра - йому сіренєво
21.06.2025 15:54 Ответить
Ми живемо в час *********** історій - але поки лука під крилом путлєра - йому сіренєво
21.06.2025 15:54 Ответить
О, як все забувається. А хто купував електроенергію в бульбашів через офшорну комнацю Саудитів і позакривав наші шахти, що навіть президент Литви завідов до Ради і сьозно просив цього не робити? А хто тисячами тон пер звідти дорожний бітум? А хто запкупляв в міста автобуси і тролейбуси "МАЗ", а свої підприємства закривав, в тому силі "Богдан"? А хто купував трактори "Білорусь" і вантажіввки "МАЗ", зруйнувавши наш завод "КРАЗ" а харківський тракторний завод?
21.06.2025 17:05 Ответить
В нинішні команді Трампа,як і в нього,просто появляється екстаз коли зустрічають з диктаторами
21.06.2025 15:56 Ответить
Ми живемо в часи *********** ********** "разговорного жанра". Жаль тільки, "разговорами" не можливо заговорити кацапів до смерті.
21.06.2025 15:57 Ответить
наступні візити келога будуть до російських губернаторів. Їх на расії *****, вистачить на всю каденцію трампа.
21.06.2025 15:58 Ответить
Та його ще чекають у Придністров'ї,Абхазїї і ЛНР з ДНРою.У цього шолудивого Коіта ще багато роботи.
21.06.2025 16:16 Ответить
у пенсійному віці чим тільне не займаються. Але це ж набагато краще ніж прцювати сторожем на автопарковці.
21.06.2025 16:24 Ответить
Та тут без сумнівів.На парковці треба слідкувати щоб з автівки "двірники" чи радіо не вкрали,а тут катайся по гостям,куди нормальні люди не поїдуть.Ще й нагодують.Віні Пух,мля.
21.06.2025 16:34 Ответить
Це вже перетворилося на рівень-"Кочегар Вася поїхав до слюсаря Дмитра в сусідню область попи₴діти ні про що та бухнути". Ось і все. Ганьба США.
21.06.2025 15:59 Ответить
Яка срань зараз керує США.....це просто піздєц !!!
21.06.2025 16:08 Ответить
така сама амереканьска срань яка керувала США з 2014 го року
21.06.2025 16:28 Ответить
Ну,на даний момент Келог-пустишка.Я кщо оцінювати клєрка по його діям і ефективності)
21.06.2025 16:09 Ответить
Озабочений ескалатор!
21.06.2025 16:09 Ответить
Это он про неурожай бульбы по всей республике..
21.06.2025 16:10 Ответить
Просто всю картоплю вигребли кацапи. А вони тут - понад усе!
21.06.2025 16:14 Ответить
свій до свого по своє.
21.06.2025 16:16 Ответить
21.06.2025 16:20 Ответить
Ці слуги "двотижневого" рудого агента-пдра навмисно такими зустрічами й всякими заявами (під час зустрічей чи після них) легімітизують диктаторів та їх терористични країни.
Трампон мріє стати членом їхнього
"клубу", тому дивно що Америка не хоче цього бачити.
21.06.2025 16:27 Ответить
Це вже повний крах трампівської дипломатії ,візити до наймаргіональніших режимів ,ганьба агенту краснову.
21.06.2025 16:30 Ответить
А нах оно туда приперлось?
21.06.2025 16:32 Ответить
трампом поставлена задача - потроху легімітизувати режим путіна для подальших "чудових угод " із США. І цей візит - перші кроки для зняття міжнародної ізоляції путіна.
21.06.2025 18:31 Ответить
Не трампом, а трампу))) и потом к х-лу уже катался 48 раз витькин... Но причем тут чипс?
21.06.2025 19:08 Ответить
трамп сам вибирає кому він у цій каденції симпатизує. У минулій - ыну, у цій - путіну. А до путіна крім вітькова треба поступово привчати інших, треба ж як можно більше своїх ставлеників у російському лайні викупати. А там може вже і рубіо намалює таки зірку на лобі і приїде до москви. Часу у трампа небагато, і треба поспішати.
21.06.2025 19:21 Ответить
"...трамп сам вибирає кому він у цій каденції симпатизує." - мужики сумливаются.

"...У минулій - ыну," - так это он на радость ыну наложил санкции на Турцию и запретил продавать ей рружие, выщел из Я договора с Ираном, вывел войска из Сирии, начал торговые бодания с Китаем, да и много чнго еще, шо ыну в хер не интересно.
21.06.2025 19:36 Ответить
Просто знову появилось до холєри людей яким "нєчєва тєрять кромя цепєй"...І тим кому є що втрачати почали трохи бздіти...
21.06.2025 16:33 Ответить
Шурік цвіте й пахне,а потім виправдовуватиметься перед )(уйлом: Валодя я нічєгоо такова! Я проста данасіл до амеріканцев нашу обшчую точку зрєнія...
21.06.2025 16:35 Ответить
"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли ті кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалювати, розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", - заявив посланець Трампа.
Цю фразу казали і казати будуть віками, завжди щось буде ескалювати ескалаторів в дуже непрості ескаляційні часи
21.06.2025 16:39 Ответить
очевидно, Хйло получил от Трампа и Келлога все что хотел и послал прямым текстом. теперь вот приходится ездить к какому-то Лукашенку, чтобы передать весточку. сейчас они в шкуре Зеленского на том "приеме", только все в говне изначально.
21.06.2025 16:59 Ответить
По-кацапськи це звучить як-"спєлісь".
21.06.2025 17:03 Ответить
Смерть кацапу трампу і його шоблі шлюх *****.
21.06.2025 17:13 Ответить
21.06.2025 17:26 Ответить
келог: кризи можуть різко ескалювати. Маємо бути мудрими.

лукашенко: тобі до рюмки огірок чи кільку давати під закусь?
21.06.2025 17:37 Ответить
Хитрови*баний бацька ціну собі набиває перед пуціним. Знову грошей буде у того просити. Тіпа: та шо ж ти будеш робити? Всі хочуть помогти, не знаю ким скористатись.
21.06.2025 18:09 Ответить
Це повний ******* в світі твориться коли сша підтримують вбивць і людоїдів і жмуть руки маніякам у яких по лікоть руки в крові тисяч закатованих насмерть жертв
21.06.2025 18:48 Ответить
make amerika shit again
21.06.2025 18:51 Ответить
 
 