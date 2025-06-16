Еврокомиссия готовит дополнительные санкции к 18-му пакету ограничений против России и Беларуси, - СМИ

Европейская комиссия предложила добавить к проекту 18-го пакета санкций против России новые ограничения, касающиеся Беларуси, а также санкции в отношении программного обеспечения, которое используют российские банки.

Об этом сообщили несколько дипломатов ключевых государств ЕС на условиях анонимности корреспонденту "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации источников, предложения Еврокомиссии касаются прежде всего программного обеспечения в сфере финансовых услуг и отдельных мер в отношении Беларуси. Кроме того, государства-члены предлагают включить в 18-й пакет усиление контроля за потенциальными схемами обхода санкций, санкции против российских компаний, работающих в сфере криптовалют, а также новые ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС.

Coreper планирует вернуться к обсуждению пакета еще на этой неделе. По словам дипломатов, страны ЕС близки к компромиссу, однако остается значительный объем технической работы, поэтому утверждение пакета на этой неделе маловероятно.

Как отмечается, относительно позиций Венгрии и Словакии, которые ранее заявляли о возможном блокировании санкционного пакета из-за вопроса поставок российских энергоресурсов, собеседники отметили, что многие страны-члены ЕС поднимают тему обеспечения энергетической безопасности.

