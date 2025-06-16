Трамп может ударить санкциями по РФ в течение следующих нескольких недель, - Politico

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России в течение нескольких следующих недель.

Об этом Politico рассказал Фред Флейц, бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп чувствует "неуважение" со стороны Путина из-за отказа кремлевского диктатора серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной.

"Есть большая вероятность того, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Но он будет держать двери открытыми для возобновления переговоров", - сказал Флейц.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на саммите G7 обсудят новые санкции против РФ, чтобы склонить ее к переговорам.

