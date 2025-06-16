4 808 62
Трамп может ударить санкциями по РФ в течение следующих нескольких недель, - Politico
Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России в течение нескольких следующих недель.
Об этом Politico рассказал Фред Флейц, бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Трамп чувствует "неуважение" со стороны Путина из-за отказа кремлевского диктатора серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной.
"Есть большая вероятность того, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Но он будет держать двери открытыми для возобновления переговоров", - сказал Флейц.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на саммите G7 обсудят новые санкции против РФ, чтобы склонить ее к переговорам.
Так ні, знаходяться унікуми типу політико і питають якогось ноунейм-екса
Дебіли в політико не викупили, зо якщо теперішні трампісти не в курсі , що у трампа в голові, то ніякі екс-и - тим більше.
Якийсь компромат міцно тримає рудого за мошонку, що він навіть пикнути в бік крімля нє може.
Це як якась нова книжка Гари Потера - "Трамп і супер-позиція"...
Зараз як вдарить...