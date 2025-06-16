РУС
Новости Санкции против России
4 808 62

Трамп может ударить санкциями по РФ в течение следующих нескольких недель, - Politico

Когда Трамп введет санкции против России

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России в течение нескольких следующих недель.

Об этом Politico рассказал Фред Флейц, бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп чувствует "неуважение" со стороны Путина из-за отказа кремлевского диктатора серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной.

"Есть большая вероятность того, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Но он будет держать двери открытыми для возобновления переговоров", - сказал Флейц.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на саммите G7 обсудят новые санкции против РФ, чтобы склонить ее к переговорам.

Читайте: "Шаг вперед, два назад" Путина во время переговоров свидетельствует, что он не хочет мира. Играет с Трампом, чтобы достичь победы, - эксперт WSJ

Автор: 

путин владимир (32214) россия (97292) санкции (11871) Трамп Дональд (6647)
+28
"Трамп може" - а може і не може....
16.06.2025 14:32 Ответить
+21
Протягом кількох тижнів після чергових кількох тижнів. Хоч би не ганьбилися. Хоча адміністрації Трампа вже не звикати.
16.06.2025 14:33 Ответить
+16
а що для цього має вдарити в його макитру?...
16.06.2025 14:31 Ответить
16.06.2025 14:31 Ответить
нічого не може цей холуй на службі у *****
16.06.2025 15:33 Ответить
16.06.2025 14:32 Ответить
Два-три тижні...
16.06.2025 14:51 Ответить
Та ничего не будет, это очевидно
16.06.2025 15:06 Ответить
Від трампанутого нічого не залежить, що ху...ло накаже то і буде робити
16.06.2025 15:13 Ответить
16.06.2025 14:33 Ответить
Два-три тижні. -- ТРАМПЕСТОВИЧ
16.06.2025 16:26 Ответить
16.06.2025 16:27 Ответить
Просто знайшов спосіб тормознути Конгрес з їхнім санкційним законопроектом, от і вся мораль. Думаю ті ж конгресмени це розуміють, але для виборців свою партію вони вже зіграли, а на цього дурня можна ще списати багато косяків.
16.06.2025 18:37 Ответить
Єдине чим він вдарить клюшкою від гольфа.Надія на Доні нульова.
16.06.2025 14:33 Ответить
16.06.2025 14:33 Ответить
16.06.2025 14:35 Ответить
16.06.2025 14:37 Ответить
Розігрується вистава "Санкції будуть через 2-3 тижні, а зараз немає бо Трамп не вводить, а ми введемо вслід за Трампом". Десь на рік, можливо довше, головне щоб нічого не змінювалось.
16.06.2025 14:40 Ответить
Так і є. Вже і ЄС передумав ліміт на нафту вводити, чекають трампа...(чекають як баба знов дівкою стане)
16.06.2025 14:46 Ответить
Так ні, знаходяться унікуми типу політико і питають якогось ноунейм-екса
Дебіли в політико не викупили, зо якщо теперішні трампісти не в курсі , що у трампа в голові, то ніякі екс-и - тим більше.
16.06.2025 14:44 Ответить
16.06.2025 14:44 Ответить
16.06.2025 14:49 Ответить
Двох тижнів. А потім ще двох, і ще двох. А потім він поговорить з ****** і зрозуміє, що той не просто його улюблений політик, а ще й рідний брат, з яким його розлучили у далекому дитинстві.
16.06.2025 14:50 Ответить
16.06.2025 14:51 Ответить
16.06.2025 14:52 Ответить
Воно вже навіть по жопі Меланії не здатне "вдарити", бо повнісінький імпотент в усьому...
16.06.2025 14:53 Ответить
16.06.2025 14:53 Ответить
Його кумира і керівника
16.06.2025 15:18 Ответить
16.06.2025 14:54 Ответить
А Арестовича немає в радниках Трампа? Бо дійсно зараз Трамп говорить словами Арестовича початку 22 року.
16.06.2025 14:59 Ответить
Може й є, там в них зараз некомплект компетентних, тож беруть всіх
16.06.2025 15:32 Ответить
16.06.2025 14:54 Ответить
Поки ще ***** при кожної телефонної розмові "вдаряє" Трампа так, що той забуває що він президент США а нє шістка плешивого "окурка".
Якийсь компромат міцно тримає рудого за мошонку, що він навіть пикнути в бік крімля нє може.
16.06.2025 14:55 Ответить
І чого йому вже боятись. Навіть якщо з усіма доказами виявиться що він збоченець, шпигун, педофіл, аферист, розумово неповноцінний, банкрот і таке інше. Людині до труни всього один два кроки. Поки всі розслідування проведуть судити вже не буде кого. Хай хоть перед смертю зробить щось хороше, паскуда руда.
16.06.2025 15:03 Ответить
16.06.2025 15:00 Ответить
Як казав знайомий, для вас я може і мудак, а для себе я дуже поважна людина.
16.06.2025 15:21 Ответить
16.06.2025 15:01 Ответить
16.06.2025 15:10 Ответить
обов'язково. рудий даун в очевидь узгоджує свою маячню з приятелем валадіміром. Бо чому він йому постійно телефонує?
16.06.2025 15:28 Ответить
16.06.2025 15:13 Ответить
16.06.2025 15:24 Ответить
За правду на "ЦН" не карають. Головне батьків ***** і трамба не чіпати
16.06.2025 15:31 Ответить
16.06.2025 15:25 Ответить
16.06.2025 15:29 Ответить
16.06.2025 15:34 Ответить
16.06.2025 15:30 Ответить
16.06.2025 15:33 Ответить
16.06.2025 15:33 Ответить
16.06.2025 15:35 Ответить
16.06.2025 15:49 Ответить
16.06.2025 15:55 Ответить
16.06.2025 15:58 Ответить
16.06.2025 16:23 Ответить
16.06.2025 16:05 Ответить
Це як якась нова книжка Гари Потера - "Трамп і супер-позиція"...
16.06.2025 16:16 Ответить
16.06.2025 16:21 Ответить
16.06.2025 16:25 Ответить
16.06.2025 16:34 Ответить
16.06.2025 16:37 Ответить

16.06.2025 16:40 Ответить
 
 