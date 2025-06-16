УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7390 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
4 808 62

Трамп може вдарити санкціями по РФ протягом наступних кількох тижнів, - Politico

Коли Трамп запровадить санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції проти Росії протягом кількох наступних тижнів.

Про це Politico розповів Фред Флейц, колишній помічник Дональда Трампа з нацбезпеки, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Трамп відчуває "неповагу" з боку Путіна через відмову кремлівського диктатора серйозно ставитися до мирних перемовин з Україною.

"Є велика ймовірність того, що протягом наступних кількох тижнів Трамп припинить дипломатію і вдарить по Росії санкціями. Але він триматиме двері відкритими для відновлення переговорів", - сказав Флейц.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що на саміті G7 обговорять нові санкції проти РФ, щоб схилити її до переговорів.

Читайте: "Крок вперед, два назад" Путіна під час переговорів свідчить, що він не хоче миру. Грає з Трампом, щоб досягти перемоги, - експерт WSJ

Автор: 

путін володимир (24830) росія (67880) санкції (12747) Трамп Дональд (7188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
"Трамп може" - а може і не може....
показати весь коментар
16.06.2025 14:32 Відповісти
+21
Протягом кількох тижнів після чергових кількох тижнів. Хоч би не ганьбилися. Хоча адміністрації Трампа вже не звикати.
показати весь коментар
16.06.2025 14:33 Відповісти
+16
а що для цього має вдарити в його макитру?...
показати весь коментар
16.06.2025 14:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що для цього має вдарити в його макитру?...
показати весь коментар
16.06.2025 14:31 Відповісти
нічого не може цей холуй на службі у *****
показати весь коментар
16.06.2025 15:33 Відповісти
"Трамп може" - а може і не може....
показати весь коментар
16.06.2025 14:32 Відповісти
Два-три тижні...
показати весь коментар
16.06.2025 14:51 Відповісти
Та ничего не будет, это очевидно
показати весь коментар
16.06.2025 15:06 Відповісти
Від трампанутого нічого не залежить, що ху...ло накаже то і буде робити
показати весь коментар
16.06.2025 15:13 Відповісти
Протягом кількох тижнів після чергових кількох тижнів. Хоч би не ганьбилися. Хоча адміністрації Трампа вже не звикати.
показати весь коментар
16.06.2025 14:33 Відповісти
Два-три тижні. -- ТРАМПЕСТОВИЧ
показати весь коментар
16.06.2025 16:26 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 16:27 Відповісти
Просто знайшов спосіб тормознути Конгрес з їхнім санкційним законопроектом, от і вся мораль. Думаю ті ж конгресмени це розуміють, але для виборців свою партію вони вже зіграли, а на цього дурня можна ще списати багато косяків.
показати весь коментар
16.06.2025 18:37 Відповісти
Єдине чим він вдарить клюшкою від гольфа.Надія на Доні нульова.
показати весь коментар
16.06.2025 14:33 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 14:33 Відповісти
трампу легше сісти на пляшку, ніж ввезти санкції
показати весь коментар
16.06.2025 14:35 Відповісти
трампло лупиться в дьосна з пуйлом
показати весь коментар
16.06.2025 14:37 Відповісти
Розігрується вистава "Санкції будуть через 2-3 тижні, а зараз немає бо Трамп не вводить, а ми введемо вслід за Трампом". Десь на рік, можливо довше, головне щоб нічого не змінювалось.
показати весь коментар
16.06.2025 14:40 Відповісти
Так і є. Вже і ЄС передумав ліміт на нафту вводити, чекають трампа...(чекають як баба знов дівкою стане)
показати весь коментар
16.06.2025 14:46 Відповісти
Ще 2 тижні, і як влупить ? Гарна казка. Вже помоєму всі зрозуміли , хто такий трамп (педофіл, аферист, брехун, шизик, ************).

Так ні, знаходяться унікуми типу політико і питають якогось ноунейм-екса
Дебіли в політико не викупили, зо якщо теперішні трампісти не в курсі , що у трампа в голові, то ніякі екс-и - тим більше.
показати весь коментар
16.06.2025 14:44 Відповісти
Politico , Трамп-педофіл і злочинець , досить писати про цю нікчему як про рішучого президента .
показати весь коментар
16.06.2025 14:44 Відповісти
Смішно...
показати весь коментар
16.06.2025 14:49 Відповісти
Двох тижнів. А потім ще двох, і ще двох. А потім він поговорить з ****** і зрозуміє, що той не просто його улюблений політик, а ще й рідний брат, з яким його розлучили у далекому дитинстві.
показати весь коментар
16.06.2025 14:50 Відповісти
так і сказав "вдарити", хіба що язиком по сраці путіна
показати весь коментар
16.06.2025 14:51 Відповісти
Хтось ще у це вірить? Особливо у "вдарити"? Я швидше повірю у приголубити...
показати весь коментар
16.06.2025 14:52 Відповісти
Воно вже навіть по жопі Меланії не здатне "вдарити", бо повнісінький імпотент в усьому...
показати весь коментар
16.06.2025 14:53 Відповісти
Невже хтось вірить що це опудало може ввести санкції проти фашиського режиму росії ?
показати весь коментар
16.06.2025 14:53 Відповісти
Його кумира і керівника
показати весь коментар
16.06.2025 15:18 Відповісти
2-3 тижня після арестовича вже не смішно
показати весь коментар
16.06.2025 14:54 Відповісти
А Арестовича немає в радниках Трампа? Бо дійсно зараз Трамп говорить словами Арестовича початку 22 року.
показати весь коментар
16.06.2025 14:59 Відповісти
Може й є, там в них зараз некомплект компетентних, тож беруть всіх
показати весь коментар
16.06.2025 15:32 Відповісти
Що заважало трампу ввести всі можливі санкції, включно з обмеженнями цін на нафту а, вже потім вести якісь перемовини? Питання риторичне.
показати весь коментар
16.06.2025 14:54 Відповісти
Поки ще ***** при кожної телефонної розмові "вдаряє" Трампа так, що той забуває що він президент США а нє шістка плешивого "окурка".
Якийсь компромат міцно тримає рудого за мошонку, що він навіть пикнути в бік крімля нє може.
показати весь коментар
16.06.2025 14:55 Відповісти
І чого йому вже боятись. Навіть якщо з усіма доказами виявиться що він збоченець, шпигун, педофіл, аферист, розумово неповноцінний, банкрот і таке інше. Людині до труни всього один два кроки. Поки всі розслідування проведуть судити вже не буде кого. Хай хоть перед смертю зробить щось хороше, паскуда руда.
показати весь коментар
16.06.2025 15:03 Відповісти
Опять пару недель? Он хоть понимает каким ******* выглядит уже??
показати весь коментар
16.06.2025 15:00 Відповісти
Як казав знайомий, для вас я може і мудак, а для себе я дуже поважна людина.
показати весь коментар
16.06.2025 15:21 Відповісти
двох тижнів
показати весь коментар
16.06.2025 15:01 Відповісти
А Путін про це знає?? Може від нього усе приховують...як від Сталіна??
показати весь коментар
16.06.2025 15:10 Відповісти
обов'язково. рудий даун в очевидь узгоджує свою маячню з приятелем валадіміром. Бо чому він йому постійно телефонує?
показати весь коментар
16.06.2025 15:28 Відповісти
агєнт краснов може вдарити тільки куєм рубіо собі по лбу
показати весь коментар
16.06.2025 15:13 Відповісти
Это уже не смешно даже.
показати весь коментар
16.06.2025 15:24 Відповісти
За правду на "ЦН" не карають. Головне батьків ***** і трамба не чіпати
показати весь коментар
16.06.2025 15:31 Відповісти
Якщо путлер це брехливе *****, то трамбон ******* бібізяна. Воно таке ж хворе на всю голову, як і "переможец печенегів". Два пцієнта псіх. лікарні
показати весь коментар
16.06.2025 15:25 Відповісти
Ще треба дві неділі почекати.Це вже 5 чи 6 раз.У ЗЕленського 5-6 потужних менеджерів.Совпадєніє-не думаю.
показати весь коментар
16.06.2025 15:29 Відповісти
яким язиком спілкуєшся, болотяник? невже балачкою?
показати весь коментар
16.06.2025 15:34 Відповісти
Не кількох тижнів, а рівно двох.
показати весь коментар
16.06.2025 15:30 Відповісти
В США свій арестович,
показати весь коментар
16.06.2025 15:33 Відповісти
.... но не ударит, или ударит слабее, чем ЕС.
показати весь коментар
16.06.2025 15:33 Відповісти
Два - три тижні і кури в мішку - Трамп
показати весь коментар
16.06.2025 15:35 Відповісти
Ударник, ***...
показати весь коментар
16.06.2025 15:49 Відповісти
Якісь надпотужні мрії.
показати весь коментар
16.06.2025 15:55 Відповісти
***** по столу він може вдарить а не санкціями по другу вальодє.
показати весь коментар
16.06.2025 15:58 Відповісти
Не смішіть мої капці... яким х.......там вже давно все усохло
показати весь коментар
16.06.2025 16:23 Відповісти
через два-три тижні ©
показати весь коментар
16.06.2025 16:05 Відповісти
Може введе, може не введе, це якийсь трамп-шрьодінгера...
Це як якась нова книжка Гари Потера - "Трамп і супер-позиція"...
показати весь коментар
16.06.2025 16:16 Відповісти
Ніхріна він не може, імпотент!
показати весь коментар
16.06.2025 16:21 Відповісти
Може? чи таки вдарить....?
показати весь коментар
16.06.2025 16:25 Відповісти
Хто ще з притомних людей в цьому світі вірить в цю ху@ню? Краще б це руде падло здохло через кілька тижнів.
показати весь коментар
16.06.2025 16:34 Відповісти
(π)здабол!!!
показати весь коментар
16.06.2025 16:37 Відповісти

Зараз як вдарить...
показати весь коментар
16.06.2025 16:40 Відповісти
 
 