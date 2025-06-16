4 808 62
Трамп може вдарити санкціями по РФ протягом наступних кількох тижнів, - Politico
Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції проти Росії протягом кількох наступних тижнів.
Про це Politico розповів Фред Флейц, колишній помічник Дональда Трампа з нацбезпеки, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Трамп відчуває "неповагу" з боку Путіна через відмову кремлівського диктатора серйозно ставитися до мирних перемовин з Україною.
"Є велика ймовірність того, що протягом наступних кількох тижнів Трамп припинить дипломатію і вдарить по Росії санкціями. Але він триматиме двері відкритими для відновлення переговорів", - сказав Флейц.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що на саміті G7 обговорять нові санкції проти РФ, щоб схилити її до переговорів.
Так ні, знаходяться унікуми типу політико і питають якогось ноунейм-екса
Дебіли в політико не викупили, зо якщо теперішні трампісти не в курсі , що у трампа в голові, то ніякі екс-и - тим більше.
Якийсь компромат міцно тримає рудого за мошонку, що він навіть пикнути в бік крімля нє може.
Це як якась нова книжка Гари Потера - "Трамп і супер-позиція"...
Зараз як вдарить...