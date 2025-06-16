Трамп може вдарити санкціями по РФ протягом наступних кількох тижнів, - Politico

Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції проти Росії протягом кількох наступних тижнів.

Про це Politico розповів Фред Флейц, колишній помічник Дональда Трампа з нацбезпеки, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Трамп відчуває "неповагу" з боку Путіна через відмову кремлівського диктатора серйозно ставитися до мирних перемовин з Україною.

"Є велика ймовірність того, що протягом наступних кількох тижнів Трамп припинить дипломатію і вдарить по Росії санкціями. Але він триматиме двері відкритими для відновлення переговорів", - сказав Флейц.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що на саміті G7 обговорять нові санкції проти РФ, щоб схилити її до переговорів.

