УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7010 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 573 7

"Крок вперед, два назад" Путіна під час переговорів свідчить, що він не хоче миру. Грає з Трампом, щоб досягти перемоги, - експерт WSJ

трамп,путін

Російський диктатор Володимир Путін продовжує пред'являти Україні абсурдні вимоги під час так званих мирних переговорів, на які український народ ніколи не погодиться. Він сподівається, що президент США Дональд Трамп втратить терпіння і здасться.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Леон Аарон у статті для The Wall Street Journal.

"Путін затягуватиме війну доти, доки Трамп не втомиться від посередництва і не розчарується в допомозі США Україні, і не відмовиться від обох", - переконаний він.

Можлива мета Москви полягає в тому, щоб просунутися на полі бою і деморалізувати українців. Однак, зазначає експерт, це не виглядає реалістичним - темпи просування російської армії вкрай повільні, а суспільство України категорично проти капітуляції.

Швидше за все, затримки Путіна спрямовані на те, щоб підштовхнути пана Трампа до виконання його погрози "відмовитися" від мирних зусиль і від допомоги США Україні, вважає експерт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання в тому, чи готовий Трамп запровадити жорсткіші санкції проти РФ, - Макрон

"Відхід Америки був би благом для Кремля. Україна розраховує на США в плані зброї, особливо на системи ППО великої дальності Patriot, які збивають російські балістичні ракети. Patriot уже в дефіциті, і Пентагон перенаправляє протиракети з України на Близький Схід і в Тихий океан. Без них Росія може піддати беззахисну Україну катастрофічним ударам безпілотників і ракет", - вказує він.

При цьому Аарон вказує, що нещодавня риторика Трампа про війну в Україні свідчить про "безнадійність, невігластво і моральну короткозорість".

Моральна байдужість Трампа означає, що в нього немає мотивації, не кажучи вже про терміновість, допомагати Україні.... Розважлива "гнучкість" Москви підтримує непотрібні переговори, поки Трамп втомлено не зійде на берег", - зазначає експерт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не хоче визнавати те, що у війні проти України робить Путін, - Волкер

Автор: 

путін володимир (24830) Трамп Дональд (7184) війна в Україні (6247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПукХуло пытается надРОчить вялого трампону!выхода не нужен МИНЕТ!!!
показати весь коментар
16.06.2025 12:52 Відповісти
Всі про ці зехери від ботоксного знають і усвідомлюють , окрім рижого .

Так хто клован , окрім вже відомого ?
показати весь коментар
16.06.2025 12:53 Відповісти
А Трамп і радий під цю музику танцювати.
От Україні постачання зброї зупинив.
Все міра зараді.
показати весь коментар
16.06.2025 12:57 Відповісти
Звичайно ***** не потрібен мир, у нього завдання - окупувати всю Україну та винищити всіх українців, провести заміщення населення.

Саме тому для запобігання нового холокосту нам необхідно запустити реактори ЧАЕС(РБМК) та створити власну ядерну зброю. Подробиці: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
16.06.2025 13:03 Відповісти
А про які наміри свідчать такі поставки зброї Україні, які дозволяють лише повільно оборонятись і все одно при цьому поступово втрачати території - експерт не уточнив?
показати весь коментар
16.06.2025 13:04 Відповісти
Мета кожної армії - перемога. Не треба бути експертом щоб це розуміти. А за Будапешт під трибунал треба ставити Кучмо та посмертно Кравчука з конфіскацією майна всіх родичів.
показати весь коментар
16.06.2025 13:11 Відповісти
Не играет с Трампом, а просто кивает и улыбается. Как общаются с умственно неполноценными инвалидами.
показати весь коментар
16.06.2025 13:15 Відповісти
 
 