УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13629 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 586 12

Трамп не хоче визнавати те, що у війні проти України робить Путін, - Волкер

Трамп не хоче визнавати те, що Путін робить у війні проти України

Проблемою президента США Дональда Трампа є небажання визнавати те, що у війні проти України робить російський диктатор Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

Він зазвав "жахливими" слова Трампа, про те, що Україна дала Путіну привід "розбомбити себе".

"Така заява президента США ігнорує той факт, що Росія бомбардує Україну кожного дня: майже 500 дронів на Київ та Харків. І це не нове. Такий коментар Трампа неправильно характеризує те, що відбувається в Україні. Путіну не потрібно приводу, щоб бомбардувати Україну. Він це робить постійно, оскільки це його вибір. Путін хоче бомбардувати Україну, відновити російську імперію, знищити Україну, національну ідентичність. І Путін не змінить своєї позиції, він є дуже чітким і послідовним щодо цього. Зі свого боку Трамп не хоче визнавати те, що Путін робить, і це проблема", – акцентував Волкер.

Він також прокоментував відсутність глави Пентагону Піта Гегсета на зустрічі 50 міністрів оборони НАТО, що відбулася в Брюсселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін ніколи не погодиться на мирну угоду. Світ має продовжувати наполягати на припиненні вогню в Україні, - Волкер

"Міністр Гегсет цілеспрямовано не поїхав на цю зустріч. Він хоче послати сигнал Європі: вона має перебрати на себе лідерство, бо США роблять і так багато. Тому Європа повинна робити більше", - зазначив Волкер.

При цьому колишній спецпредставник Держдепу з питань України не думає, що варто робити висновок про дистанціювання Вашингтона від Києва. Він зауважив, що Штати продовжують постачати Україні озброєння та не скасовують запроваджених проти Росії санкцій.

"Ми розглядаємо додаткові санкції. Путін продовжує відмовлятися від припинення вогню, і не реагує на зусилля Америки зупинити війну. Трамп насправді може знайти спосіб запровадити наступні санкції, збільшити постачання зброї Україні чи дозволити їй купувати додаткове американське озброєння, можливо, виключивши допомогу за кошти платників податків. І це є досить імовірним". – констатував Волкер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче покласти край війні. І його не хвилюють умови її завершення, - Волкер

Автор: 

путін володимир (24136) Трамп Дональд (6160) Волкер Курт (610) війна в Україні (4808)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Проблемою Трампа є те шо путлєр в нього хороший хлопець
показати весь коментар
13.06.2025 08:25 Відповісти
+4
"Міністр Гегсет цілеспрямовано не поїхав на цю зустріч. Він хоче послати сигнал Європі: вона має перебрати на себе лідерство, бо США роблять і так багато ДЛЯ 3,14ДЕРАЦІЇ. Тому Європа повинна робити більше ДЛЯ УКРАЇНИ ", - зазначив Волкер.
показати весь коментар
13.06.2025 08:24 Відповісти
+3
То відкривайте очі самі, сусанін трамп вас заведе в таке болото шо вам гайка буде!
показати весь коментар
13.06.2025 08:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То відкривайте очі самі, сусанін трамп вас заведе в таке болото шо вам гайка буде!
показати весь коментар
13.06.2025 08:24 Відповісти
"Міністр Гегсет цілеспрямовано не поїхав на цю зустріч. Він хоче послати сигнал Європі: вона має перебрати на себе лідерство, бо США роблять і так багато ДЛЯ 3,14ДЕРАЦІЇ. Тому Європа повинна робити більше ДЛЯ УКРАЇНИ ", - зазначив Волкер.
показати весь коментар
13.06.2025 08:24 Відповісти
До кінця терміну у європі це можливо зрозуміють, і нова адміністрація для повернення довіри буде змушена почати саджати попередників!
показати весь коментар
13.06.2025 08:29 Відповісти
Кінець терміну може настати швидше ніж ви думаете.
показати весь коментар
13.06.2025 08:32 Відповісти
Проблемою Трампа є те шо путлєр в нього хороший хлопець
показати весь коментар
13.06.2025 08:25 Відповісти
Скоріше за все його русаки привели до влади, і він вже давно на гачку у фсб!
показати весь коментар
13.06.2025 08:30 Відповісти
Проблеми трампа, що у путіна є на нього компромат, так що для нього при любому розкладі путя "хороший хлопець".
показати весь коментар
13.06.2025 08:32 Відповісти
Кожна людина не св"ята - он Макрону жінка чуть яйця не відбила - на Трампа мабуть шось пікантне
показати весь коментар
13.06.2025 08:40 Відповісти
Якщо людина не хоче визнавати реальність це називають психічним розладом. Це туди до Бонапартів і Цезарів
показати весь коментар
13.06.2025 08:35 Відповісти
Знайома проблема чи не так.
Ще один шукач миру в очку путінга
показати весь коментар
13.06.2025 08:40 Відповісти
Це все ху#ня. З Трампом приблизно все зрозуміло.
Не зрозуміло інше - чому постійно українськи діпломати , політики і в день і в ночи не не кричать про Будапештський меморандум , не тичуть носом всіх цих підписантів -гарантів?
Враження таке, що всіх влаштовує те, що Україна знищується.
Зеля роз'їзжає з промовами по світу, всі йому хлопають в долоні, роблять вигляд, що Зеля -це Черчиль або папа римський.
показати весь коментар
13.06.2025 08:44 Відповісти
Хігсет це рідкісний недорозвинений мудак, він встиг нажити ворогів не тільки в Україні , а і міністерстві оборони сша.
показати весь коментар
13.06.2025 08:49 Відповісти
 
 