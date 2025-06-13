Трамп не хоче визнавати те, що у війні проти України робить Путін, - Волкер

Проблемою президента США Дональда Трампа є небажання визнавати те, що у війні проти України робить російський диктатор Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

Він зазвав "жахливими" слова Трампа, про те, що Україна дала Путіну привід "розбомбити себе".

"Така заява президента США ігнорує той факт, що Росія бомбардує Україну кожного дня: майже 500 дронів на Київ та Харків. І це не нове. Такий коментар Трампа неправильно характеризує те, що відбувається в Україні. Путіну не потрібно приводу, щоб бомбардувати Україну. Він це робить постійно, оскільки це його вибір. Путін хоче бомбардувати Україну, відновити російську імперію, знищити Україну, національну ідентичність. І Путін не змінить своєї позиції, він є дуже чітким і послідовним щодо цього. Зі свого боку Трамп не хоче визнавати те, що Путін робить, і це проблема", – акцентував Волкер.

Він також прокоментував відсутність глави Пентагону Піта Гегсета на зустрічі 50 міністрів оборони НАТО, що відбулася в Брюсселі.

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"Міністр Гегсет цілеспрямовано не поїхав на цю зустріч. Він хоче послати сигнал Європі: вона має перебрати на себе лідерство, бо США роблять і так багато. Тому Європа повинна робити більше", - зазначив Волкер.

При цьому колишній спецпредставник Держдепу з питань України не думає, що варто робити висновок про дистанціювання Вашингтона від Києва. Він зауважив, що Штати продовжують постачати Україні озброєння та не скасовують запроваджених проти Росії санкцій.

"Ми розглядаємо додаткові санкції. Путін продовжує відмовлятися від припинення вогню, і не реагує на зусилля Америки зупинити війну. Трамп насправді може знайти спосіб запровадити наступні санкції, збільшити постачання зброї Україні чи дозволити їй купувати додаткове американське озброєння, можливо, виключивши допомогу за кошти платників податків. І це є досить імовірним". – констатував Волкер.

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