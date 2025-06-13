Путін ніколи не погодиться на мирну угоду. Світ має продовжувати наполягати на припиненні вогню в Україні, - Волкер
Російський диктатор Володимир Путін ніколи не погодиться на мирну угоду щодо завершення війни проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.
"Я вважаю, що ми повинні продовжувати наполягати на припиненні вогню. Думаю, що це реально. І якщо ми запровадимо вторинні санкції, зменшимо ціни на нафту, то це вплине на фінанси Путіна і він буде змушений пристати на припинення вогню. Тому ми повинні продовжувати наполягати на цьому. Путін ніколи не погодиться на мирну угоду, бо він ніколи не буде задоволеним і завжди хотітиме більшого", – наголосив він.
За словами Волкера, зрештою вдасться прийти до "припинення вогню і стримування". Україна отримає гарантії безпеки, буде відновлювати свою економіку. Також країна буде мати підтримку з боку Європи та рухатиметься до членства в Європейському Союзі.
"Завдання полягатиме в тому, щоб якомога швидше зробити Україну сильнішою і більш стійкою. І ми маємо все зробити, що стримати майбутній напад Росії. Але, на мою думку, ми ніколи не матимемо мирної угоди між Україною та Росією", – додав Волкер.
При цьому він акцентував, що Україна не повинна визнавати окупацію будь-якої частини її території Росією.
"Я бачу дуже тривале протистояння, яке не може бути вирішено військовим шляхом, але також ніколи не буде визнано російську окупацію легітимною", – констатував він.
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Єдине питання - нах@я наполягати, якщо точно знаємо що ніколи не погодиться???
В чому повинне полягати це "непогодження"?
Понеслась. Бомбим Иран. June 13
https://t.me/voinasordoy
Операция началась с ликвидаций иранского руководства, били по отдельным квартирам. Сейчас бомбят ядерные и военные объекты, предприятия ВПК и базы КСИР. Удары комбинированные, с воздуха и с моря. Недаром флот накануне, под прикрытием ударов по хуситам, перебросил свои корабли и лодки в Красное море. В небе сильно гудит. Или пошла вторая волна или включили протокол "Вывод из-под удара". Значит, скоро полетит баллистика. Это будут очень напряженные дни. Но долго это не продлится...
По предварительным данным, в результате атаки убит начальник Генштаба иранской армии.
Иранцы подняли в воздух авиацию и пытаются отражать налет. По их же собственным источникам, несут большие потери. С ума сошли, что-ли?
Судя по всему, их ПВО полностью уничтожены и вообще не могут оказать никакого противодействия. Удары наносятся из воздушного пространства Ирака, а его контролируют американцы. Значит с ними все полностью согласовано.
Та цеж капец як "дієво", майже як ото ваше "миабєспакоєни"...
У Чмоскві мабудь всі обісралися й сидять смердять...