Путін ніколи не погодиться на мирну угоду. Світ має продовжувати наполягати на припиненні вогню в Україні, - Волкер

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не погодиться на мирну угоду щодо завершення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

"Я вважаю, що ми повинні продовжувати наполягати на припиненні вогню. Думаю, що це реально. І якщо ми запровадимо вторинні санкції, зменшимо ціни на нафту, то це вплине на фінанси Путіна і він буде змушений пристати на припинення вогню. Тому ми повинні продовжувати наполягати на цьому. Путін ніколи не погодиться на мирну угоду, бо він ніколи не буде задоволеним і завжди хотітиме більшого", – наголосив він.

За словами Волкера, зрештою вдасться прийти до "припинення вогню і стримування". Україна отримає гарантії безпеки, буде відновлювати свою економіку. Також країна буде мати підтримку з боку Європи та рухатиметься до членства в Європейському Союзі.

"Завдання полягатиме в тому, щоб якомога швидше зробити Україну сильнішою і більш стійкою. І ми маємо все зробити, що стримати майбутній напад Росії. Але, на мою думку, ми ніколи не матимемо мирної угоди між Україною та Росією", – додав Волкер.

При цьому він акцентував, що Україна не повинна визнавати окупацію будь-якої частини її території Росією.

"Я бачу дуже тривале протистояння, яке не може бути вирішено військовим шляхом, але також ніколи не буде визнано російську окупацію легітимною", – констатував він.

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