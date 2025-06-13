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Новини Агресія Росії проти України
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Путін ніколи не погодиться на мирну угоду. Світ має продовжувати наполягати на припиненні вогню в Україні, - Волкер

Путін ніколи не погодиться на мирну угоду

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не погодиться на мирну угоду щодо завершення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

"Я вважаю, що ми повинні продовжувати наполягати на припиненні вогню. Думаю, що це реально. І якщо ми запровадимо вторинні санкції, зменшимо ціни на нафту, то це вплине на фінанси Путіна і він буде змушений пристати на припинення вогню. Тому ми повинні продовжувати наполягати на цьому. Путін ніколи не погодиться на мирну угоду, бо він ніколи не буде задоволеним і завжди хотітиме більшого", – наголосив він.

За словами Волкера, зрештою вдасться прийти до "припинення вогню і стримування". Україна отримає гарантії безпеки, буде відновлювати свою економіку. Також країна буде мати підтримку з боку Європи та рухатиметься до членства в Європейському Союзі.

"Завдання полягатиме в тому, щоб якомога швидше зробити Україну сильнішою і більш стійкою. І ми маємо все зробити, що стримати майбутній напад Росії. Але, на мою думку, ми ніколи не матимемо мирної угоди між Україною та Росією", – додав Волкер.

При цьому він акцентував, що Україна не повинна визнавати окупацію будь-якої частини її території Росією.

"Я бачу дуже тривале протистояння, яке не може бути вирішено військовим шляхом, але також ніколи не буде визнано російську окупацію легітимною", – констатував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія заплатила надзвичайну ціну у війні з Україною, проте це не наблизило її до перемоги, - The Washington Post

Автор: 

путін володимир (24136) Волкер Курт (610) війна в Україні (4808)


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Топ коментарі
+3
Схоже на приход кінської дози кетаміну - путін ніколи не погодиться тому світ має наполягати...
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13.06.2025 07:52 Відповісти
+3
"Ніколи не погодиться, але повинні продовжувати наполягати..... "🤡
Єдине питання - нах@я наполягати, якщо точно знаємо що ніколи не погодиться???
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13.06.2025 07:52 Відповісти
+3
Волкер і компашка, якби були нормальними, то мали б наполягати на тому, що цивілізований світ ніколи не погодиться допустити захвату чужих територій терористами. А зараз вони мають позицію співучасників світового терориста. А завтра вони мовчки проковтнуть знищення Ізраїлю, захват Тайваню…
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13.06.2025 07:56 Відповісти
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Чому не погодиться, він же поставив умови на яких укладе Мир.
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13.06.2025 07:51 Відповісти
Схоже на приход кінської дози кетаміну - путін ніколи не погодиться тому світ має наполягати...
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13.06.2025 07:52 Відповісти
"Ніколи не погодиться, але повинні продовжувати наполягати..... "🤡
Єдине питання - нах@я наполягати, якщо точно знаємо що ніколи не погодиться???
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13.06.2025 07:52 Відповісти
давити на Україну - метод Трумпа
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13.06.2025 08:11 Відповісти
Видимість "підтримки України скільки треба" якось же треба створювати...
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13.06.2025 08:13 Відповісти
Ціни на нафту не опустять, а скоріше зростуть якщо війна між Іраном та Ізраїлем розгориться.
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13.06.2025 07:53 Відповісти
Волкер і компашка, якби були нормальними, то мали б наполягати на тому, що цивілізований світ ніколи не погодиться допустити захвату чужих територій терористами. А зараз вони мають позицію співучасників світового терориста. А завтра вони мовчки проковтнуть знищення Ізраїлю, захват Тайваню…
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13.06.2025 07:56 Відповісти
"Волкер і компашка, якби були нормальними, то мали б наполягати на тому, що цивілізований світ ніколи не погодиться допустити захвату чужих територій терористами."

В чому повинне полягати це "непогодження"?
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13.06.2025 08:33 Відповісти
У путлєра все на мазі - більше зброї
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13.06.2025 07:57 Відповісти
С парашей надо сделать то, что Израиль сейчас делает с Ираном. Только в 1000 раз мощнее.
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13.06.2025 07:59 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Понеслась. Бомбим Иран. June 13

https://t.me/voinasordoy



Операция началась с ликвидаций иранского руководства, били по отдельным квартирам. Сейчас бомбят ядерные и военные объекты, предприятия ВПК и базы КСИР. Удары комбинированные, с воздуха и с моря. Недаром флот накануне, под прикрытием ударов по хуситам, перебросил свои корабли и лодки в Красное море. В небе сильно гудит. Или пошла вторая волна или включили протокол "Вывод из-под удара". Значит, скоро полетит баллистика. Это будут очень напряженные дни. Но долго это не продлится...



По предварительным данным, в результате атаки убит начальник Генштаба иранской армии.
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13.06.2025 08:04 Відповісти
Пошла вторая волна. Бомбят Исфахан (это главный ядерный объект). Похоже, подтверждают ликвидацию начальника Генштаба иранской армии.
Иранцы подняли в воздух авиацию и пытаются отражать налет. По их же собственным источникам, несут большие потери. С ума сошли, что-ли?
Судя по всему, их ПВО полностью уничтожены и вообще не могут оказать никакого противодействия. Удары наносятся из воздушного пространства Ирака, а его контролируют американцы. Значит с ними все полностью согласовано.
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13.06.2025 08:06 Відповісти
Тут є маленький нюанс: Іран ядерну бімбу ще тільки намагається зробити, а в кацапів вона вже є. Тому трохи сцикотно...
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13.06.2025 08:16 Відповісти
Поэтому необходим массированный превентивный термоядерный удар по параше.
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13.06.2025 08:27 Відповісти
Він ніколи не погодиться, та тра наполягати, шо це за хня??? Це як я даю тобі в рот і не спинюся пока не закінчу, но мукати з **** в ***** можешь і далі, я не проти, так навіть кращє!
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13.06.2025 08:02 Відповісти
"Не можливо домовлятися про мир із тими,хто прийшов тебе вбивати"-Голда Меїр.
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13.06.2025 08:07 Відповісти
Татишоооо, от прямо "НАПОЛЯГАТИ"?
Та цеж капец як "дієво", майже як ото ваше "миабєспакоєни"...
У Чмоскві мабудь всі обісралися й сидять смердять...
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13.06.2025 08:13 Відповісти
А Україна має створити власну ядерну зброю, це цілком реально: РБМК(ЧАЕС)+природний, не збагачений уран = збройний плутоній. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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13.06.2025 08:38 Відповісти
якесь цикличне посилання...він не погодиться але ми продовжуемо умовляти...
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13.06.2025 09:12 Відповісти
 
 