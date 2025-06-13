Путин никогда не согласится на мирное соглашение. Мир должен продолжать настаивать на прекращении огня в Украине, - Волкер
Российский диктатор Владимир Путин никогда не согласится на мирное соглашение о завершении войны против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.
"Я считаю, что мы должны продолжать настаивать на прекращении огня. Думаю, что это реально. И если мы введем вторичные санкции, уменьшим цены на нефть, то это повлияет на финансы Путина и он будет вынужден согласиться на прекращение огня. Поэтому мы должны продолжать настаивать на этом. Путин никогда не согласится на мирное соглашение, потому что он никогда не будет доволен и всегда будет хотеть большего", - подчеркнул он.
По словам Волкера, в конце концов удастся прийти к "прекращению огня и сдерживанию". Украина получит гарантии безопасности, будет восстанавливать свою экономику. Также страна будет иметь поддержку со стороны Европы и будет двигаться к членству в Европейском Союзе.
"Задача будет заключаться в том, чтобы как можно скорее сделать Украину сильнее и более устойчивой. И мы должны все сделать, чтобы сдержать будущее нападение России. Но, по моему мнению, мы никогда не будем иметь мирного соглашения между Украиной и Россией", - добавил Волкер.
При этом он акцентировал, что Украина не должна признавать оккупацию любой части ее территории Россией.
"Я вижу очень длительное противостояние, которое не может быть решено военным путем, но также никогда не будет признана российская оккупация легитимной", - констатировал он.
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Єдине питання - нах@я наполягати, якщо точно знаємо що ніколи не погодиться???
В чому повинне полягати це "непогодження"?
Понеслась. Бомбим Иран. June 13
https://t.me/voinasordoy
Операция началась с ликвидаций иранского руководства, били по отдельным квартирам. Сейчас бомбят ядерные и военные объекты, предприятия ВПК и базы КСИР. Удары комбинированные, с воздуха и с моря. Недаром флот накануне, под прикрытием ударов по хуситам, перебросил свои корабли и лодки в Красное море. В небе сильно гудит. Или пошла вторая волна или включили протокол "Вывод из-под удара". Значит, скоро полетит баллистика. Это будут очень напряженные дни. Но долго это не продлится...
По предварительным данным, в результате атаки убит начальник Генштаба иранской армии.
Иранцы подняли в воздух авиацию и пытаются отражать налет. По их же собственным источникам, несут большие потери. С ума сошли, что-ли?
Судя по всему, их ПВО полностью уничтожены и вообще не могут оказать никакого противодействия. Удары наносятся из воздушного пространства Ирака, а его контролируют американцы. Значит с ними все полностью согласовано.
Та цеж капец як "дієво", майже як ото ваше "миабєспакоєни"...
У Чмоскві мабудь всі обісралися й сидять смердять...