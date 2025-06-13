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Новости Агрессия России против Украины
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Путин никогда не согласится на мирное соглашение. Мир должен продолжать настаивать на прекращении огня в Украине, - Волкер

Путин никогда не согласится на мирное соглашение

Российский диктатор Владимир Путин никогда не согласится на мирное соглашение о завершении войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.

"Я считаю, что мы должны продолжать настаивать на прекращении огня. Думаю, что это реально. И если мы введем вторичные санкции, уменьшим цены на нефть, то это повлияет на финансы Путина и он будет вынужден согласиться на прекращение огня. Поэтому мы должны продолжать настаивать на этом. Путин никогда не согласится на мирное соглашение, потому что он никогда не будет доволен и всегда будет хотеть большего", - подчеркнул он.

По словам Волкера, в конце концов удастся прийти к "прекращению огня и сдерживанию". Украина получит гарантии безопасности, будет восстанавливать свою экономику. Также страна будет иметь поддержку со стороны Европы и будет двигаться к членству в Европейском Союзе.

"Задача будет заключаться в том, чтобы как можно скорее сделать Украину сильнее и более устойчивой. И мы должны все сделать, чтобы сдержать будущее нападение России. Но, по моему мнению, мы никогда не будем иметь мирного соглашения между Украиной и Россией", - добавил Волкер.

При этом он акцентировал, что Украина не должна признавать оккупацию любой части ее территории Россией.

"Я вижу очень длительное противостояние, которое не может быть решено военным путем, но также никогда не будет признана российская оккупация легитимной", - констатировал он.

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Автор: 

путин владимир (31575) Волкер Курт (628) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+4
"Ніколи не погодиться, але повинні продовжувати наполягати..... "🤡
Єдине питання - нах@я наполягати, якщо точно знаємо що ніколи не погодиться???
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13.06.2025 07:52 Ответить
+3
Схоже на приход кінської дози кетаміну - путін ніколи не погодиться тому світ має наполягати...
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13.06.2025 07:52 Ответить
+3
Волкер і компашка, якби були нормальними, то мали б наполягати на тому, що цивілізований світ ніколи не погодиться допустити захвату чужих територій терористами. А зараз вони мають позицію співучасників світового терориста. А завтра вони мовчки проковтнуть знищення Ізраїлю, захват Тайваню…
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13.06.2025 07:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чому не погодиться, він же поставив умови на яких укладе Мир.
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13.06.2025 07:51 Ответить
Схоже на приход кінської дози кетаміну - путін ніколи не погодиться тому світ має наполягати...
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13.06.2025 07:52 Ответить
"Ніколи не погодиться, але повинні продовжувати наполягати..... "🤡
Єдине питання - нах@я наполягати, якщо точно знаємо що ніколи не погодиться???
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13.06.2025 07:52 Ответить
давити на Україну - метод Трумпа
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13.06.2025 08:11 Ответить
Видимість "підтримки України скільки треба" якось же треба створювати...
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13.06.2025 08:13 Ответить
Ціни на нафту не опустять, а скоріше зростуть якщо війна між Іраном та Ізраїлем розгориться.
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13.06.2025 07:53 Ответить
Волкер і компашка, якби були нормальними, то мали б наполягати на тому, що цивілізований світ ніколи не погодиться допустити захвату чужих територій терористами. А зараз вони мають позицію співучасників світового терориста. А завтра вони мовчки проковтнуть знищення Ізраїлю, захват Тайваню…
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13.06.2025 07:56 Ответить
"Волкер і компашка, якби були нормальними, то мали б наполягати на тому, що цивілізований світ ніколи не погодиться допустити захвату чужих територій терористами."

В чому повинне полягати це "непогодження"?
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13.06.2025 08:33 Ответить
У путлєра все на мазі - більше зброї
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13.06.2025 07:57 Ответить
С парашей надо сделать то, что Израиль сейчас делает с Ираном. Только в 1000 раз мощнее.
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13.06.2025 07:59 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Понеслась. Бомбим Иран. June 13

https://t.me/voinasordoy



Операция началась с ликвидаций иранского руководства, били по отдельным квартирам. Сейчас бомбят ядерные и военные объекты, предприятия ВПК и базы КСИР. Удары комбинированные, с воздуха и с моря. Недаром флот накануне, под прикрытием ударов по хуситам, перебросил свои корабли и лодки в Красное море. В небе сильно гудит. Или пошла вторая волна или включили протокол "Вывод из-под удара". Значит, скоро полетит баллистика. Это будут очень напряженные дни. Но долго это не продлится...



По предварительным данным, в результате атаки убит начальник Генштаба иранской армии.
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13.06.2025 08:04 Ответить
Пошла вторая волна. Бомбят Исфахан (это главный ядерный объект). Похоже, подтверждают ликвидацию начальника Генштаба иранской армии.
Иранцы подняли в воздух авиацию и пытаются отражать налет. По их же собственным источникам, несут большие потери. С ума сошли, что-ли?
Судя по всему, их ПВО полностью уничтожены и вообще не могут оказать никакого противодействия. Удары наносятся из воздушного пространства Ирака, а его контролируют американцы. Значит с ними все полностью согласовано.
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13.06.2025 08:06 Ответить
Тут є маленький нюанс: Іран ядерну бімбу ще тільки намагається зробити, а в кацапів вона вже є. Тому трохи сцикотно...
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13.06.2025 08:16 Ответить
Поэтому необходим массированный превентивный термоядерный удар по параше.
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13.06.2025 08:27 Ответить
Він ніколи не погодиться, та тра наполягати, шо це за хня??? Це як я даю тобі в рот і не спинюся пока не закінчу, но мукати з **** в ***** можешь і далі, я не проти, так навіть кращє!
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13.06.2025 08:02 Ответить
"Не можливо домовлятися про мир із тими,хто прийшов тебе вбивати"-Голда Меїр.
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13.06.2025 08:07 Ответить
Татишоооо, от прямо "НАПОЛЯГАТИ"?
Та цеж капец як "дієво", майже як ото ваше "миабєспакоєни"...
У Чмоскві мабудь всі обісралися й сидять смердять...
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13.06.2025 08:13 Ответить
А Україна має створити власну ядерну зброю, це цілком реально: РБМК(ЧАЕС)+природний, не збагачений уран = збройний плутоній. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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13.06.2025 08:38 Ответить
якесь цикличне посилання...він не погодиться але ми продовжуемо умовляти...
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13.06.2025 09:12 Ответить
 
 