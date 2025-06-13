Путин никогда не согласится на мирное соглашение. Мир должен продолжать настаивать на прекращении огня в Украине, - Волкер

Российский диктатор Владимир Путин никогда не согласится на мирное соглашение о завершении войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.

"Я считаю, что мы должны продолжать настаивать на прекращении огня. Думаю, что это реально. И если мы введем вторичные санкции, уменьшим цены на нефть, то это повлияет на финансы Путина и он будет вынужден согласиться на прекращение огня. Поэтому мы должны продолжать настаивать на этом. Путин никогда не согласится на мирное соглашение, потому что он никогда не будет доволен и всегда будет хотеть большего", - подчеркнул он.

По словам Волкера, в конце концов удастся прийти к "прекращению огня и сдерживанию". Украина получит гарантии безопасности, будет восстанавливать свою экономику. Также страна будет иметь поддержку со стороны Европы и будет двигаться к членству в Европейском Союзе.

"Задача будет заключаться в том, чтобы как можно скорее сделать Украину сильнее и более устойчивой. И мы должны все сделать, чтобы сдержать будущее нападение России. Но, по моему мнению, мы никогда не будем иметь мирного соглашения между Украиной и Россией", - добавил Волкер.

При этом он акцентировал, что Украина не должна признавать оккупацию любой части ее территории Россией.

"Я вижу очень длительное противостояние, которое не может быть решено военным путем, но также никогда не будет признана российская оккупация легитимной", - констатировал он.

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