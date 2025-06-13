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Новости Агрессия России против Украины
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Россия заплатила чрезвычайную цену в войне с Украиной, однако это не приблизило ее к победе, - The Washington Post

Сожженная российская техника

Россия держит инициативу в войне и непрерывно наступает с осени 2023 года, но не похоже, чтобы это приближало ее к победе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет младший научный сотрудник Программы военных действий, нерегулярных угроз и терроризма в Центре стратегических и международных исследований (США) Райли Маккейб для The Washington Post.

Аналитик отмечает, что менее двух недель назад Украина провела одну из своих самых амбициозных операций войны, повредив и уничтожив десятки стратегических самолетов России прямо на их базах в глубоком тылу, потратив на это минимум ресурсов.

"Атака, которую планировали в течение многих месяцев и начали с территории России, показала, как Киев может использовать ограниченные инструменты для достижения значительных результатов", - пишет Маккейб.

На протяжении всего того времени, которое Украина потратила на подготовку операции "Павутина", Россия непрерывно наступала на фронте, пытаясь продвигаться вперед "грубой силой". Как отмечает аналитик, в этом наступлении российская армия сожгла огромные объемы своих ресурсов, в итоге захватив менее 1% территории Украины.

Маккейб сравнивает темпы российского продвижения в Украине с изнурительным наступлением армий Антанты на реке Сомма во время Первой мировой войны - с битвой, которая на Западе стала синонимом чрезвычайно кровавых и дорогих, но при этом бесполезных военных усилий.

"Эта жестокая реальность ставит под сомнение нарратив о том, что Россия диктует условия конфликта. Да, российские войска находятся в наступлении. Но сама инициатива - это не победа. Важно не только то, что Россия получила, но и то, что она потеряла в обмен. Она теряет личный состав и снаряжение в обмен на считанные метры земли. И это приведет к победе только тогда, когда Вашингтон это позволит", - резюмирует аналитик, очевидно, намекая на впечатляющую лояльность Трампа к российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Матерновая: Россию можно только заставить остановить террор против Украины

Автор: 

россия (96267) Украина (45023) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+3
Ничего ***** не заплатил!!! ***** воюет чужими руками, на чужой территории и чужими деньгами. Все вооружение бывшего СССР которое нужно было утилизировать. Все деньги наемникам возвращаются в экономику на потребительский и финансовый рынок, семьи 200-х чмобиков покупают машины, квартиры и кладут деньги на депозит. ***** мобилизируют мужчин не вписанных в его экономику, в первую очередь украинцев на захваченных территориях и маргиналов у себя. Все захваченные активы разворовуются и финансируют СВО. У ***** одни +++
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13.06.2025 07:45 Ответить
+2
Україна - не Чечня, яка підкорилась рашистській пітьмі і тепер воює на її стороні. Зрадивши цим свою славу і своїх героїв-воїнів - борців за її волю.
Тож, рашистам Україну не перемогти - захлинуться у власній крові.
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13.06.2025 08:02 Ответить
+2
На іншій стороні бидло обрало клоуна і сьомий рік спостерігає за знищенням країни.
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13.06.2025 08:02 Ответить
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Проте це її не зупинило
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13.06.2025 07:38 Ответить
поклавши мільйон кацапів,путін не відступиться - ціна занадто висока щоб пітти назад.хто б там що не писав.
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13.06.2025 07:39 Ответить
Російський народ для російської влади це покорне бидло та біоресурс для ведення війни.
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13.06.2025 07:41 Ответить
На іншій стороні бидло обрало клоуна і сьомий рік спостерігає за знищенням країни.
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13.06.2025 08:02 Ответить
Ничего ***** не заплатил!!! ***** воюет чужими руками, на чужой территории и чужими деньгами. Все вооружение бывшего СССР которое нужно было утилизировать. Все деньги наемникам возвращаются в экономику на потребительский и финансовый рынок, семьи 200-х чмобиков покупают машины, квартиры и кладут деньги на депозит. ***** мобилизируют мужчин не вписанных в его экономику, в первую очередь украинцев на захваченных территориях и маргиналов у себя. Все захваченные активы разворовуются и финансируют СВО. У ***** одни +++
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13.06.2025 07:45 Ответить
росія нічого не змогла зробити військами, але отримала щанс просто підклавши малолєток в ліжко рудому пі'дору.
Це WP теж мало б визнати...
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13.06.2025 07:46 Ответить
у підсумку захопивши менш як 1% території України. https://censor.net/ua/n3557652

Справа не в території, справа в утраті який вона за цей час завдала.

Україна слабшає і тане, та вони будуть продовжувати поки у вас залишаться сили на оборону.
Це дасть багатьом країнам підготуватися і дати відсіч у разі нападу.
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13.06.2025 07:48 Ответить
Сравнивать потери орков и людей нельзя. Даже потери 10:1 для людей недопустимы.
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13.06.2025 07:52 Ответить
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13.06.2025 07:53 Ответить
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13.06.2025 07:54 Ответить
Україна - не Чечня, яка підкорилась рашистській пітьмі і тепер воює на її стороні. Зрадивши цим свою славу і своїх героїв-воїнів - борців за її волю.
Тож, рашистам Україну не перемогти - захлинуться у власній крові.
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13.06.2025 08:02 Ответить
русня може мобілізувати ще мільйони, а ми? Не треба вважати ворога слабким, для нашого виживання необхідно створити ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї.https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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13.06.2025 08:36 Ответить
Суть - у якості мобілізованих.
У вересні-жовтні 2022 року пітьма мобілізувала 300 тисяч так званої "першої черги резерву" - чоловіків, які тако-сяко до 5 - 7 років перед цим пройшли військові збори, а ще до того - службу в армії. Які явились за першим викликом у воєнкомати і яких не треба було виловлювати на вулицях, бо вони морально були готові воювати.
Та й про безперервні потоки вантажів "200", забиті лікарні інвалідами і важкопораненими "учасниками СВО" та про кладовища з тисячами свіжих могил ніхто з них не знав.
Тож тепер, якщо ***** і наважиться на ще одну мобілізацію, то це все одно кардинально нічого не змінить. Бо зараз й так пітьма воює по-суті нашвидкоруч набраним ополченням - регулярів, "вагнерів" і інших профі вибили у перші роки цієї фази війни.
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13.06.2025 09:45 Ответить
я про інше писав: співвідношення моб. резерву не на нашу користь, і це фундаментальна проблема, яку можна хоч якось вирішити технологічними методами.
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13.06.2025 09:54 Ответить
..якби ж не здача асфальто-шашличними дермовими зєлєнскіми півдня України за кілька днів "прогулянки шатлами" па харошему асфальту, то кацапи й досі товклися десь там навколо "чонгарів" подихаючи тисячами у степах України..
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13.06.2025 09:34 Ответить
 
 