Россия заплатила чрезвычайную цену в войне с Украиной, однако это не приблизило ее к победе, - The Washington Post
Россия держит инициативу в войне и непрерывно наступает с осени 2023 года, но не похоже, чтобы это приближало ее к победе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет младший научный сотрудник Программы военных действий, нерегулярных угроз и терроризма в Центре стратегических и международных исследований (США) Райли Маккейб для The Washington Post.
Аналитик отмечает, что менее двух недель назад Украина провела одну из своих самых амбициозных операций войны, повредив и уничтожив десятки стратегических самолетов России прямо на их базах в глубоком тылу, потратив на это минимум ресурсов.
"Атака, которую планировали в течение многих месяцев и начали с территории России, показала, как Киев может использовать ограниченные инструменты для достижения значительных результатов", - пишет Маккейб.
На протяжении всего того времени, которое Украина потратила на подготовку операции "Павутина", Россия непрерывно наступала на фронте, пытаясь продвигаться вперед "грубой силой". Как отмечает аналитик, в этом наступлении российская армия сожгла огромные объемы своих ресурсов, в итоге захватив менее 1% территории Украины.
Маккейб сравнивает темпы российского продвижения в Украине с изнурительным наступлением армий Антанты на реке Сомма во время Первой мировой войны - с битвой, которая на Западе стала синонимом чрезвычайно кровавых и дорогих, но при этом бесполезных военных усилий.
"Эта жестокая реальность ставит под сомнение нарратив о том, что Россия диктует условия конфликта. Да, российские войска находятся в наступлении. Но сама инициатива - это не победа. Важно не только то, что Россия получила, но и то, что она потеряла в обмен. Она теряет личный состав и снаряжение в обмен на считанные метры земли. И это приведет к победе только тогда, когда Вашингтон это позволит", - резюмирует аналитик, очевидно, намекая на впечатляющую лояльность Трампа к российской агрессии.
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Це WP теж мало б визнати...
Справа не в території, справа в утраті який вона за цей час завдала.
Україна слабшає і тане, та вони будуть продовжувати поки у вас залишаться сили на оборону.
Це дасть багатьом країнам підготуватися і дати відсіч у разі нападу.
Тож, рашистам Україну не перемогти - захлинуться у власній крові.
У вересні-жовтні 2022 року пітьма мобілізувала 300 тисяч так званої "першої черги резерву" - чоловіків, які тако-сяко до 5 - 7 років перед цим пройшли військові збори, а ще до того - службу в армії. Які явились за першим викликом у воєнкомати і яких не треба було виловлювати на вулицях, бо вони морально були готові воювати.
Та й про безперервні потоки вантажів "200", забиті лікарні інвалідами і важкопораненими "учасниками СВО" та про кладовища з тисячами свіжих могил ніхто з них не знав.
Тож тепер, якщо ***** і наважиться на ще одну мобілізацію, то це все одно кардинально нічого не змінить. Бо зараз й так пітьма воює по-суті нашвидкоруч набраним ополченням - регулярів, "вагнерів" і інших профі вибили у перші роки цієї фази війни.