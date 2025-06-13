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Новини Агресія Росії проти України
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Росія заплатила надзвичайну ціну у війні з Україною, проте це не наблизило її до перемоги, - The Washington Post

Спалена російська техніка

Росія тримає ініціативу у війні та безперервно наступає з осені 2023 року, але не схоже, щоб це наближало її до перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише молодший науковий співробітник Програми воєнних дій, нерегулярних загроз та тероризму в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (США) Райлі Маккейб для  The Washington Post.

Аналітик зазначає, що менш як два тижні тому Україна провела одну зі своїх найамбітніших операцій війни, пошкодивши та знищивши десятки стратегічних літаків Росії просто на їхніх базах у глибокому тилу, витративши на це мінімум ресурсів.

"Атака, яку планували протягом багатьох місяців і розпочали з території Росії, показала, як Київ може використовувати обмежені інструменти для досягнення значних результатів", – пише Маккейб.

Протягом усього того часу, який Україна витратила на підготовку операції "Павутина", Росія безперервно наступала на фронті, намагаючись просуватися вперед "грубою силою". Як зазначає аналітик, у цьому наступі російська армія спалила величезні обсяги своїх ресурсів, у підсумку захопивши менш як 1% території України.

Маккейб порівнює темпи російського просування в Україні із виснажливим наступом армій Антанти на річці Сомма під час Першої світової війни - із битвою, яка на Заході стала синонімом надзвичайно кривавих і дорогих, але при тому марних військових зусиль.

"Ця жорстока реальність ставить під сумнів наратив про те, що Росія диктує умови конфлікту. Так, російські війська перебувають у наступі. Але сама ініціатива – це не перемога. Важливо не лише те, що Росія отримала, а й те, що вона втратила в обмін. Вона втрачає особовий склад і спорядження в обмін на лічені метри землі. І це призведе до перемоги лише тоді, коли Вашингтон це дозволить", – резюмує аналітик, вочевидь, натякаючи на вражаючу лояльність Трампа до російської агресії.

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Автор: 

росія (66175) Україна (5971) війна в Україні (4808)


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Топ коментарі
+3
Ничего ***** не заплатил!!! ***** воюет чужими руками, на чужой территории и чужими деньгами. Все вооружение бывшего СССР которое нужно было утилизировать. Все деньги наемникам возвращаются в экономику на потребительский и финансовый рынок, семьи 200-х чмобиков покупают машины, квартиры и кладут деньги на депозит. ***** мобилизируют мужчин не вписанных в его экономику, в первую очередь украинцев на захваченных территориях и маргиналов у себя. Все захваченные активы разворовуются и финансируют СВО. У ***** одни +++
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13.06.2025 07:45 Відповісти
+1
у підсумку захопивши менш як 1% території України. https://censor.net/ua/n3557652

Справа не в території, справа в утраті який вона за цей час завдала.

Україна слабшає і тане, та вони будуть продовжувати поки у вас залишаться сили на оборону.
Це дасть багатьом країнам підготуватися і дати відсіч у разі нападу.
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13.06.2025 07:48 Відповісти
+1
Україна - не Чечня, яка підкорилась рашистській пітьмі і тепер воює на її стороні. Зрадивши цим свою славу і своїх героїв-воїнів - борців за її волю.
Тож, рашистам Україну не перемогти - захлинуться у власній крові.
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13.06.2025 08:02 Відповісти
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Проте це її не зупинило
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13.06.2025 07:38 Відповісти
поклавши мільйон кацапів,путін не відступиться - ціна занадто висока щоб пітти назад.хто б там що не писав.
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13.06.2025 07:39 Відповісти
Російський народ для російської влади це покорне бидло та біоресурс для ведення війни.
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13.06.2025 07:41 Відповісти
На іншій стороні бидло обрало клоуна і сьомий рік спостерігає за знищенням країни.
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13.06.2025 08:02 Відповісти
Ничего ***** не заплатил!!! ***** воюет чужими руками, на чужой территории и чужими деньгами. Все вооружение бывшего СССР которое нужно было утилизировать. Все деньги наемникам возвращаются в экономику на потребительский и финансовый рынок, семьи 200-х чмобиков покупают машины, квартиры и кладут деньги на депозит. ***** мобилизируют мужчин не вписанных в его экономику, в первую очередь украинцев на захваченных территориях и маргиналов у себя. Все захваченные активы разворовуются и финансируют СВО. У ***** одни +++
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13.06.2025 07:45 Відповісти
росія нічого не змогла зробити військами, але отримала щанс просто підклавши малолєток в ліжко рудому пі'дору.
Це WP теж мало б визнати...
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13.06.2025 07:46 Відповісти
у підсумку захопивши менш як 1% території України. https://censor.net/ua/n3557652

Справа не в території, справа в утраті який вона за цей час завдала.

Україна слабшає і тане, та вони будуть продовжувати поки у вас залишаться сили на оборону.
Це дасть багатьом країнам підготуватися і дати відсіч у разі нападу.
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13.06.2025 07:48 Відповісти
Сравнивать потери орков и людей нельзя. Даже потери 10:1 для людей недопустимы.
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13.06.2025 07:52 Відповісти
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13.06.2025 07:53 Відповісти
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13.06.2025 07:54 Відповісти
Україна - не Чечня, яка підкорилась рашистській пітьмі і тепер воює на її стороні. Зрадивши цим свою славу і своїх героїв-воїнів - борців за її волю.
Тож, рашистам Україну не перемогти - захлинуться у власній крові.
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13.06.2025 08:02 Відповісти
русня може мобілізувати ще мільйони, а ми? Не треба вважати ворога слабким, для нашого виживання необхідно створити ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї.https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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13.06.2025 08:36 Відповісти
 
 