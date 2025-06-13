Росія заплатила надзвичайну ціну у війні з Україною, проте це не наблизило її до перемоги, - The Washington Post

Росія тримає ініціативу у війні та безперервно наступає з осені 2023 року, але не схоже, щоб це наближало її до перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише молодший науковий співробітник Програми воєнних дій, нерегулярних загроз та тероризму в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (США) Райлі Маккейб для The Washington Post.

Аналітик зазначає, що менш як два тижні тому Україна провела одну зі своїх найамбітніших операцій війни, пошкодивши та знищивши десятки стратегічних літаків Росії просто на їхніх базах у глибокому тилу, витративши на це мінімум ресурсів.

"Атака, яку планували протягом багатьох місяців і розпочали з території Росії, показала, як Київ може використовувати обмежені інструменти для досягнення значних результатів", – пише Маккейб.

Протягом усього того часу, який Україна витратила на підготовку операції "Павутина", Росія безперервно наступала на фронті, намагаючись просуватися вперед "грубою силою". Як зазначає аналітик, у цьому наступі російська армія спалила величезні обсяги своїх ресурсів, у підсумку захопивши менш як 1% території України.

Маккейб порівнює темпи російського просування в Україні із виснажливим наступом армій Антанти на річці Сомма під час Першої світової війни - із битвою, яка на Заході стала синонімом надзвичайно кривавих і дорогих, але при тому марних військових зусиль.

"Ця жорстока реальність ставить під сумнів наратив про те, що Росія диктує умови конфлікту. Так, російські війська перебувають у наступі. Але сама ініціатива – це не перемога. Важливо не лише те, що Росія отримала, а й те, що вона втратила в обмін. Вона втрачає особовий склад і спорядження в обмін на лічені метри землі. І це призведе до перемоги лише тоді, коли Вашингтон це дозволить", – резюмує аналітик, вочевидь, натякаючи на вражаючу лояльність Трампа до російської агресії.

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