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Новини Агресія Росії проти України
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Матернова: Росію можна лише примусити зупинити терор проти України

катерина,матернова

Росію можна змусити припинити терористичні дії проти України лише примусом, оскільки вона не демонструє жодного бажання це зробити.

Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я живу тут. Я йду в укриття, як і ви, та прокидаюся від тих самих вибухів. Я вважаю, що чітко видно, що Москва не має жодного бажання зупиняти цей терор, тільки якщо її не змусити", - наголосила Матернова.

Вона також висловила сподівання, що новий, 18-й пакет санкцій, який вже підтримала Європейська комісія, але ще має бути схвалений усіма країнами-членами ЄС, стане частиною механізму тиску, який змусить Росію припинити агресію.

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Автор: 

Матернова Катаріна (82) війна в Україні (4771)


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"Бажаю здоров'я українці та українки. Незабаром Європа погодить потужний 153-й пакет санкцій, котрий нарешті примусить росію до миру."
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11.06.2025 16:11 Відповісти
Владимір 1 Незламний у 2040 році?
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11.06.2025 16:22 Відповісти
Шмаркли где?))
Эту картинку на меметичной сделать! И показывать всем терпилам "нації вільних людей " - а може тойво, може найОПує...
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11.06.2025 16:27 Відповісти
Питания тільки чим... Без нищівної поразки на полі бою ************* мають тільки заохочення до "священной войны"!
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11.06.2025 16:12 Відповісти
🤡🤡🤡
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11.06.2025 16:14 Відповісти
як вже вони задрали своїми майбутніми примусами, потужними намірами, конференціями, коаліціями охочих та балакучих. Гітлера такими примусами можно було 100 років зупиняти. Імпотенти.
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11.06.2025 16:18 Відповісти
Якщо дивитися на віцну скажімо з Вашингтона чи Брючеля то -
На відміну від гітлера ***** напало на "якихось українців" з їх маленькою корупційною мирною позаблоковою яку кинули на ядерну зброю країною .... а не на цілий світ , апетити ***** явно нижчі гітлерівських...
тож світ звісно допомагає , але живе ситим тихим життям і якіб ***** воєнні злочини не робив з українцями жоден солдат цивілізованих сил не прийде на поміч ось така реальність , навіть якщоб зеленський просив, а він навіть не просить ось таеі справи
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11.06.2025 16:30 Відповісти
какие-то они все грустные и нестрашные
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11.06.2025 16:23 Відповісти
та, все просто!
треба попросити ші, що б він у всіх можливих пабліках, кожного дня генерував якусь полум'яну маячню, про нестримне бажання натиснути та обговорити.
колись плєшива кремлядь не витримає та натисниця. можливо, але не точно....
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11.06.2025 16:24 Відповісти
 
 