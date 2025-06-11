Матернова: Росію можна лише примусити зупинити терор проти України

Росію можна змусити припинити терористичні дії проти України лише примусом, оскільки вона не демонструє жодного бажання це зробити.

Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я живу тут. Я йду в укриття, як і ви, та прокидаюся від тих самих вибухів. Я вважаю, що чітко видно, що Москва не має жодного бажання зупиняти цей терор, тільки якщо її не змусити", - наголосила Матернова.

Вона також висловила сподівання, що новий, 18-й пакет санкцій, який вже підтримала Європейська комісія, але ще має бути схвалений усіма країнами-членами ЄС, стане частиною механізму тиску, який змусить Росію припинити агресію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Сейму Литви Скверняліс: Проблеми з GPS триватимуть до кінця війни РФ проти України