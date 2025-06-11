Матернова: Росію можна лише примусити зупинити терор проти України
Росію можна змусити припинити терористичні дії проти України лише примусом, оскільки вона не демонструє жодного бажання це зробити.
Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я живу тут. Я йду в укриття, як і ви, та прокидаюся від тих самих вибухів. Я вважаю, що чітко видно, що Москва не має жодного бажання зупиняти цей терор, тільки якщо її не змусити", - наголосила Матернова.
Вона також висловила сподівання, що новий, 18-й пакет санкцій, який вже підтримала Європейська комісія, але ще має бути схвалений усіма країнами-членами ЄС, стане частиною механізму тиску, який змусить Росію припинити агресію.
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Эту картинку на меметичной сделать! И показывать
всем терпилам"нації вільних людей " - а може тойво, може найОПує...
На відміну від гітлера ***** напало на "якихось українців" з їх маленькою корупційною мирною позаблоковою яку кинули на ядерну зброю країною .... а не на цілий світ , апетити ***** явно нижчі гітлерівських...
тож світ звісно допомагає , але живе ситим тихим життям і якіб ***** воєнні злочини не робив з українцями жоден солдат цивілізованих сил не прийде на поміч ось така реальність , навіть якщоб зеленський просив, а він навіть не просить ось таеі справи
треба попросити ші, що б він у всіх можливих пабліках, кожного дня генерував якусь полум'яну маячню, про нестримне бажання натиснути та обговорити.
колись плєшива кремлядь не витримає та натисниця. можливо, але не точно....