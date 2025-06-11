Матернова: Россию можно только заставить остановить террор против Украины

Россию можно заставить прекратить террористические действия против Украины только принуждением, поскольку она не демонстрирует никакого желания это сделать.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я живу здесь. Я иду в укрытие, как и вы, и просыпаюсь от тех же взрывов. Я считаю, что четко видно, что Москва не имеет никакого желания останавливать этот террор, только если ее не заставить", - подчеркнула Матернова.

Она также выразила надежду, что новый, 18-й пакет санкций, который уже поддержала Европейская комиссия, но еще должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС, станет частью механизма давления, который заставит Россию прекратить агрессию.

Также читайте: Матернова о ракетном ударе по Сумам: Россия снова прибегает к зверствам против мирных жителей