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Новости Агрессия России против Украины
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Матернова: Россию можно только заставить остановить террор против Украины

Екатерина Матернова

Россию можно заставить прекратить террористические действия против Украины только принуждением, поскольку она не демонстрирует никакого желания это сделать.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я живу здесь. Я иду в укрытие, как и вы, и просыпаюсь от тех же взрывов. Я считаю, что четко видно, что Москва не имеет никакого желания останавливать этот террор, только если ее не заставить", - подчеркнула Матернова.

Она также выразила надежду, что новый, 18-й пакет санкций, который уже поддержала Европейская комиссия, но еще должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС, станет частью механизма давления, который заставит Россию прекратить агрессию.

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Автор: 

Матернова Екатерина (66) война в Украине (4735)


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"Бажаю здоров'я українці та українки. Незабаром Європа погодить потужний 153-й пакет санкцій, котрий нарешті примусить росію до миру."
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11.06.2025 16:11 Ответить
Владимір 1 Незламний у 2040 році?
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11.06.2025 16:22 Ответить
Шмаркли где?))
Эту картинку на меметичной сделать! И показывать всем терпилам "нації вільних людей " - а може тойво, може найОПує...
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11.06.2025 16:27 Ответить
Питания тільки чим... Без нищівної поразки на полі бою ************* мають тільки заохочення до "священной войны"!
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11.06.2025 16:12 Ответить
🤡🤡🤡
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11.06.2025 16:14 Ответить
як вже вони задрали своїми майбутніми примусами, потужними намірами, конференціями, коаліціями охочих та балакучих. Гітлера такими примусами можно було 100 років зупиняти. Імпотенти.
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11.06.2025 16:18 Ответить
Якщо дивитися на віцну скажімо з Вашингтона чи Брючеля то -
На відміну від гітлера ***** напало на "якихось українців" з їх маленькою корупційною мирною позаблоковою яку кинули на ядерну зброю країною .... а не на цілий світ , апетити ***** явно нижчі гітлерівських...
тож світ звісно допомагає , але живе ситим тихим життям і якіб ***** воєнні злочини не робив з українцями жоден солдат цивілізованих сил не прийде на поміч ось така реальність , навіть якщоб зеленський просив, а він навіть не просить ось таеі справи
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11.06.2025 16:30 Ответить
какие-то они все грустные и нестрашные
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11.06.2025 16:23 Ответить
та, все просто!
треба попросити ші, що б він у всіх можливих пабліках, кожного дня генерував якусь полум'яну маячню, про нестримне бажання натиснути та обговорити.
колись плєшива кремлядь не витримає та натисниця. можливо, але не точно....
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11.06.2025 16:24 Ответить
 
 