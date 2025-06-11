Матернова: Россию можно только заставить остановить террор против Украины
Россию можно заставить прекратить террористические действия против Украины только принуждением, поскольку она не демонстрирует никакого желания это сделать.
Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я живу здесь. Я иду в укрытие, как и вы, и просыпаюсь от тех же взрывов. Я считаю, что четко видно, что Москва не имеет никакого желания останавливать этот террор, только если ее не заставить", - подчеркнула Матернова.
Она также выразила надежду, что новый, 18-й пакет санкций, который уже поддержала Европейская комиссия, но еще должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС, станет частью механизма давления, который заставит Россию прекратить агрессию.
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всем терпилам"нації вільних людей " - а може тойво, може найОПує...
На відміну від гітлера ***** напало на "якихось українців" з їх маленькою корупційною мирною позаблоковою яку кинули на ядерну зброю країною .... а не на цілий світ , апетити ***** явно нижчі гітлерівських...
тож світ звісно допомагає , але живе ситим тихим життям і якіб ***** воєнні злочини не робив з українцями жоден солдат цивілізованих сил не прийде на поміч ось така реальність , навіть якщоб зеленський просив, а він навіть не просить ось таеі справи
треба попросити ші, що б він у всіх можливих пабліках, кожного дня генерував якусь полум'яну маячню, про нестримне бажання натиснути та обговорити.
колись плєшива кремлядь не витримає та натисниця. можливо, але не точно....