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Матернова о ракетном ударе по Сумам: Россия снова прибегает к зверствам против мирных жителей
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила очередной российский ракетный удар по Сумам 3 июня.
Об этом говорится в ее сообщении в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в полдень Россия обстреляла улицы Сум реактивной артиллерией, заряженной кассетными боеприпасами. Погибло три человека; многие получили тяжелые ранения, в том числе дети.
В ответ на точный украинский удар, который не убил ни одного гражданского, Россия снова прибегает к зверствам", - подчеркнула дипломат.
Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах. В результате атаки три человека погибли, 16 ранены, в том числе 4 детей.
В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.
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Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий03.06.2025 16:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий03.06.2025 16:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вячеслав Перов
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ПРОСТО Я #478954
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Дефіцит Потужності
показать весь комментарий03.06.2025 16:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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