Матернова о ракетном ударе по Сумам: Россия снова прибегает к зверствам против мирных жителей

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила очередной российский ракетный удар по Сумам 3 июня.

Об этом говорится в ее сообщении в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в полдень Россия обстреляла улицы Сум реактивной артиллерией, заряженной кассетными боеприпасами. Погибло три человека; многие получили тяжелые ранения, в том числе дети.

В ответ на точный украинский удар, который не убил ни одного гражданского, Россия снова прибегает к зверствам", - подчеркнула дипломат.

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Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах. В результате атаки три человека погибли, 16 ранены, в том числе 4 детей.

В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.