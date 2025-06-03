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Новости Удар по Сумам
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Матернова о ракетном ударе по Сумам: Россия снова прибегает к зверствам против мирных жителей

Матернова отреагировала на российский обстрел Сум 3 июня

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила очередной российский ракетный удар по Сумам 3 июня.

Об этом говорится в ее сообщении в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в полдень Россия обстреляла улицы Сум реактивной артиллерией, заряженной кассетными боеприпасами. Погибло три человека; многие получили тяжелые ранения, в том числе дети.

В ответ на точный украинский удар, который не убил ни одного гражданского, Россия снова прибегает к зверствам", - подчеркнула дипломат.

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Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах. В результате атаки три человека погибли, 16 ранены, в том числе 4 детей.

В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура.

Автор: 

обстрел (27760) Сумская область (3296) Сумы (1166) Матернова Екатерина (64) Сумский район (247)


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Згадується фото зеленського на фоні стели Суми.
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03.06.2025 16:05 Ответить
І знову, і знову... І знову лунають голоси занепокоєних статистів...
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03.06.2025 16:19 Ответить
то у відповідь з 2022 го потрібно будо застосовувати такі ж дії до цивільного населення кацапстану. тому програємо війну
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03.06.2025 16:19 Ответить
Ти шо ..лідор все знає...він не лох там якийсь....
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03.06.2025 16:29 Ответить
Треба посилити підтримку України і тиск на росію, вгадав?
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03.06.2025 16:32 Ответить
 
 