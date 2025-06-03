УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13132 відвідувача онлайн
Новини Удар по Сумах
874 5

Матернова про ракетний удар по Сумах: Росія знову вдається до звірств проти цивільних

Матернова відреагувала на російський обстріл Сум 3 червня

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила черговий російський ракетний удар по Сумах 3 червня.

Про це йдеться в її дописі в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні опівдні Росія обстріляла вулиці Сум реактивною артилерією, зарядженою касетними боєприпасами. Загинуло троє людей; багато хто отримав важкі поранення, зокрема діти.

У відповідь на точний український удар, який не вбив жодного цивільного, Росія знову вдається до звірств", - наголосила дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про ракетний удар по Сумах: Єдиний спосіб припинити вбивства - посилити тиск на Москву

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. Унаслідок атаки троє людей загинули, 16 поранені, зокрема 4 дітей.

У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.

Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848) Суми (905) Матернова Катаріна (80) Сумський район (249)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згадується фото зеленського на фоні стели Суми.
показати весь коментар
03.06.2025 16:05 Відповісти
І знову, і знову... І знову лунають голоси занепокоєних статистів...
показати весь коментар
03.06.2025 16:19 Відповісти
то у відповідь з 2022 го потрібно будо застосовувати такі ж дії до цивільного населення кацапстану. тому програємо війну
показати весь коментар
03.06.2025 16:19 Відповісти
Ти шо ..лідор все знає...він не лох там якийсь....
показати весь коментар
03.06.2025 16:29 Відповісти
Треба посилити підтримку України і тиск на росію, вгадав?
показати весь коментар
03.06.2025 16:32 Відповісти
 
 