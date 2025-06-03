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Матернова про ракетний удар по Сумах: Росія знову вдається до звірств проти цивільних
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила черговий російський ракетний удар по Сумах 3 червня.
Про це йдеться в її дописі в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні опівдні Росія обстріляла вулиці Сум реактивною артилерією, зарядженою касетними боєприпасами. Загинуло троє людей; багато хто отримав важкі поранення, зокрема діти.
У відповідь на точний український удар, який не вбив жодного цивільного, Росія знову вдається до звірств", - наголосила дипломатка.
Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. Унаслідок атаки троє людей загинули, 16 поранені, зокрема 4 дітей.
У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.
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Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар03.06.2025 16:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Николай Николаевич #334532
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Вячеслав Перов
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ПРОСТО Я #478954
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