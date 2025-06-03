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Новини Удар по Сумах
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Сибіга про ракетний удар по Сумах: Єдиний спосіб припинити вбивства - посилити тиск на Москву

Росіяни вдарили по Сумах 3 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга на тлі сьогоднішнього ракетного удару росіян по Сумах закликав посилити тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Черговий варварський російський удар по Сумах забрав життя щонайменше 3 людей та поранив 16. Це навмисний удар по центру міста та мирних жителях. Російські вбивці продовжують убивати, імітуючи дипломатію", - написав він.

Сибіга наголосив, що "єдиний спосіб припинити вбивства – посилити тиск на Москву".

Також читайте: Глава МЗС Естонії Цахкна про удар по Сумах: Росія хоче стерти Україну з лиця землі

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. Унаслідок атаки троє людей загинули, 16 поранені, зокрема 4 дітей. Завтра, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби

Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848) Суми (905) Сибіга Андрій (490) Сумський район (249)


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І не тільки. А негайно створити кабмін народної довіри зі справжніми і фаховими дипломати і позбавоений корупціонерів.
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03.06.2025 12:34 Відповісти
А де їх таких взяти? З Марсу замовити?
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03.06.2025 12:37 Відповісти
набрати не проблема,є багато людей які довели свою дійсну патриотичну українську суть а головне в тому що з минулих та теперішніх там точно нема жодного прізвища
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03.06.2025 12:44 Відповісти
Так "едь" и "тысны"! Языком могут только тыснуты на часть тела начальника! Сколько таких тыскачей за время войны набили бабулесами карманы и сдриснули в теплые края!
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03.06.2025 12:44 Відповісти
Сибіго, посиль тиск.
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03.06.2025 12:48 Відповісти
Зелька думає, а де я ще потужно не просрав? Точно, Суми.
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03.06.2025 12:50 Відповісти
Сибіга про ракетний удар по Сумах: Єдиний спосіб припинити вбивства - посилити тиск на Москву Джерело: https://censor.net/ua/n3555842

По-перше: Сибіга, досить срати банальнима фразами. Ти ж дипломат чи куди
По-друге: Ти кому це озвучуєш? Ті хто можуть посилити отримують від цієї війни максимальний зиск.
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03.06.2025 13:26 Відповісти
 
 