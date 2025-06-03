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Сибіга про ракетний удар по Сумах: Єдиний спосіб припинити вбивства - посилити тиск на Москву
Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга на тлі сьогоднішнього ракетного удару росіян по Сумах закликав посилити тиск на Росію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"Черговий варварський російський удар по Сумах забрав життя щонайменше 3 людей та поранив 16. Це навмисний удар по центру міста та мирних жителях. Російські вбивці продовжують убивати, імітуючи дипломатію", - написав він.
Сибіга наголосив, що "єдиний спосіб припинити вбивства – посилити тиск на Москву".
Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. Унаслідок атаки троє людей загинули, 16 поранені, зокрема 4 дітей. Завтра, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби
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По-перше: Сибіга, досить срати банальнима фразами. Ти ж дипломат чи куди
По-друге: Ти кому це озвучуєш? Ті хто можуть посилити отримують від цієї війни максимальний зиск.