Сибіга про ракетний удар по Сумах: Єдиний спосіб припинити вбивства - посилити тиск на Москву

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга на тлі сьогоднішнього ракетного удару росіян по Сумах закликав посилити тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Черговий варварський російський удар по Сумах забрав життя щонайменше 3 людей та поранив 16. Це навмисний удар по центру міста та мирних жителях. Російські вбивці продовжують убивати, імітуючи дипломатію", - написав він.

Сибіга наголосив, що "єдиний спосіб припинити вбивства – посилити тиск на Москву".

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Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. Унаслідок атаки троє людей загинули, 16 поранені, зокрема 4 дітей. Завтра, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби