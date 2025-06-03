1 036 8
Сибига о ракетном ударе по Сумам: Единственный способ прекратить убийства - усилить давление на Москву
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне сегодняшнего ракетного удара россиян по Сумам призвал усилить давление на Россию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Очередной варварский российский удар по Сумам унес жизни по меньшей мере 3 человек и ранил 16. Это умышленный удар по центру города и мирным жителям. Российские убийцы продолжают убивать, имитируя дипломатию", - написал он.
Сибига подчеркнул, что "единственный способ прекратить убийства - усилить давление на Москву".
Напомним, сегодня, 3 июня, РФ ударила по Сумам. В результате атаки три человека погибли, 16 ранены, в том числе 4 детей. Завтра, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-перше: Сибіга, досить срати банальнима фразами. Ти ж дипломат чи куди
По-друге: Ти кому це озвучуєш? Ті хто можуть посилити отримують від цієї війни максимальний зиск.