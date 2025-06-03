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Новости Удар по Сумам
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Сибига о ракетном ударе по Сумам: Единственный способ прекратить убийства - усилить давление на Москву

Россияне ударили по Сумам 3 июня 2025 года. Что известно о последствиях

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне сегодняшнего ракетного удара россиян по Сумам призвал усилить давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Очередной варварский российский удар по Сумам унес жизни по меньшей мере 3 человек и ранил 16. Это умышленный удар по центру города и мирным жителям. Российские убийцы продолжают убивать, имитируя дипломатию", - написал он.

Сибига подчеркнул, что "единственный способ прекратить убийства - усилить давление на Москву".

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Напомним, сегодня, 3 июня, РФ ударила по Сумам. В результате атаки три человека погибли, 16 ранены, в том числе 4 детей. Завтра, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура

Автор: 

обстрел (27760) Сумская область (3296) Сумы (1166) Сибига Андрей (485) Сумский район (247)


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І не тільки. А негайно створити кабмін народної довіри зі справжніми і фаховими дипломати і позбавоений корупціонерів.
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03.06.2025 12:34 Ответить
набрати не проблема,є багато людей які довели свою дійсну патриотичну українську суть а головне в тому що з минулих та теперішніх там точно нема жодного прізвища
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03.06.2025 12:44 Ответить
Так "едь" и "тысны"! Языком могут только тыснуты на часть тела начальника! Сколько таких тыскачей за время войны набили бабулесами карманы и сдриснули в теплые края!
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03.06.2025 12:44 Ответить
Сибіго, посиль тиск.
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03.06.2025 12:48 Ответить
Зелька думає, а де я ще потужно не просрав? Точно, Суми.
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03.06.2025 12:50 Ответить
Сибіга про ракетний удар по Сумах: Єдиний спосіб припинити вбивства - посилити тиск на Москву Джерело: https://censor.net/ua/n3555842

По-перше: Сибіга, досить срати банальнима фразами. Ти ж дипломат чи куди
По-друге: Ти кому це озвучуєш? Ті хто можуть посилити отримують від цієї війни максимальний зиск.
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03.06.2025 13:26 Ответить
 
 