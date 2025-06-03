Сибига о ракетном ударе по Сумам: Единственный способ прекратить убийства - усилить давление на Москву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне сегодняшнего ракетного удара россиян по Сумам призвал усилить давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Очередной варварский российский удар по Сумам унес жизни по меньшей мере 3 человек и ранил 16. Это умышленный удар по центру города и мирным жителям. Российские убийцы продолжают убивать, имитируя дипломатию", - написал он.

Сибига подчеркнул, что "единственный способ прекратить убийства - усилить давление на Москву".

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Напомним, сегодня, 3 июня, РФ ударила по Сумам. В результате атаки три человека погибли, 16 ранены, в том числе 4 детей. Завтра, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде объявлен День траура