Глава МИД Эстонии Цахкна об ударе по Сумам: Россия хочет стереть Украину с лица земли

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил очередной российский ракетный удар по Сумах.

Об этом он написал в Х, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела были повреждены медицинское учреждение, жилые дома и автомобили в центре города. Комментируя трагедию, Цахкна отметил, что эти удары - сознательные действия Кремля, направленные на уничтожение Украины.

"Варварские атаки на мирных жителей, направленные на то, чтобы сломать дух Украины и стереть страну с лица земли. Только усиление давления заставит Россию прекратить эту войну", - заявил он.

Цахкна также подчеркнул, что Россия неоднократно отвергала предложения о прекращении огня, демонстрируя намерение продолжать агрессию.

Как сообщалось, РФ сегодня ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей. Завтра в Сумах объявлен день траура.

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