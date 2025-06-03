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Новости Удар по Сумам
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Глава МИД Эстонии Цахкна об ударе по Сумам: Россия хочет стереть Украину с лица земли

Маргус Цахкна о теневом флоте РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил очередной российский ракетный удар по Сумах.

Об этом он написал в Х, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела были повреждены медицинское учреждение, жилые дома и автомобили в центре города. Комментируя трагедию, Цахкна отметил, что эти удары - сознательные действия Кремля, направленные на уничтожение Украины.

"Варварские атаки на мирных жителей, направленные на то, чтобы сломать дух Украины и стереть страну с лица земли. Только усиление давления заставит Россию прекратить эту войну", - заявил он.

Цахкна также подчеркнул, что Россия неоднократно отвергала предложения о прекращении огня, демонстрируя намерение продолжать агрессию.

Как сообщалось, РФ сегодня ударила по Сумам. Трое погибших, 16 раненых, в том числе 4 детей. Завтра в Сумах объявлен день траура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра в Сумах день траура из-за удара РФ по центру города: три человека погибли, десятки раненых

Автор: 

Сумская область (3296) Сумы (1166) Цахкна Маргус (54) Сумский район (247) война в Украине (4618)


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Схоже - лише країни Балтики це розуміють ... дуже шкода , що від них так мало залежить
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03.06.2025 12:28 Ответить
******** пыль глотать эта рашка!полавиации их уже уничтожили и я уверен что это только начало!
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03.06.2025 12:32 Ответить
 
 