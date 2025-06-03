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Новини Удар по Сумах
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Глава МЗС Естонії Цахкна про удар по Сумах: Росія хоче стерти Україну з лиця землі

Маргус Цахкна про тіньовий флот РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив черговий російський ракетний удар по Сумах.

Про це він написав у Х, інформує Цензор.НЕТ.

У результаті обстрілу було пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та автівки в центрі міста. Коментуючи трагедію, Цахкна наголосив, що ці удари - свідомі дії Кремля, спрямовані на знищення України.

"Варварські атаки на мирних жителів, спрямовані на те, щоб зламати дух України та стерти країну з лиця землі. Тільки посилення тиску змусить Росію припинити цю війну", - заявив він.

Цахкна також підкреслив, що Росія неодноразово відкидала пропозиції щодо припинення вогню, демонструючи намір продовжувати агресію.

Як повідомлялося, РФ сьогодні вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей. Завтра у Сумах оголошено день жалоби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра у Сумах день жалоби через удар РФ по центру міста: три людини загинули, десятки поранених

Автор: 

Сумська область (3848) Суми (905) Цахкна Маргус (67) Сумський район (249) війна в Україні (4654)


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Схоже - лише країни Балтики це розуміють ... дуже шкода , що від них так мало залежить
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03.06.2025 12:28 Відповісти
******** пыль глотать эта рашка!полавиации их уже уничтожили и я уверен что это только начало!
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03.06.2025 12:32 Відповісти
Те, що не зможе знищити прутін на фронті, знищать вертухаї московські, у таборах нового ГУЛАГУ2, на московії для Українців, які проти мобілізації в Україні та гадять їй, на догоду московитів!!
Борімося, проти катів з московії, і переможемо!!
Т Г Шевченко був правим:
«І на оновленій землі. Врага не буде, супостата,. А буде син, і буде мати,. І будуть люде на землі. «І АРХІМЕД, І ГАЛІЛЕЙ...»!!
Слава Україні!!
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03.06.2025 12:56 Відповісти
Хотите видеть освобождённые города Украины ******, посмотрите на Алеппо и Грозный или Бахмут!!
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03.06.2025 13:01 Відповісти
 
 