Глава МЗС Естонії Цахкна про удар по Сумах: Росія хоче стерти Україну з лиця землі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив черговий російський ракетний удар по Сумах.

Про це він написав у Х, інформує Цензор.НЕТ.

У результаті обстрілу було пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та автівки в центрі міста. Коментуючи трагедію, Цахкна наголосив, що ці удари - свідомі дії Кремля, спрямовані на знищення України.

"Варварські атаки на мирних жителів, спрямовані на те, щоб зламати дух України та стерти країну з лиця землі. Тільки посилення тиску змусить Росію припинити цю війну", - заявив він.

Цахкна також підкреслив, що Росія неодноразово відкидала пропозиції щодо припинення вогню, демонструючи намір продовжувати агресію.

Як повідомлялося, РФ сьогодні вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей. Завтра у Сумах оголошено день жалоби.

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