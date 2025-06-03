Глава МЗС Естонії Цахкна про удар по Сумах: Росія хоче стерти Україну з лиця землі
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив черговий російський ракетний удар по Сумах.
Про це він написав у Х, інформує Цензор.НЕТ.
У результаті обстрілу було пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та автівки в центрі міста. Коментуючи трагедію, Цахкна наголосив, що ці удари - свідомі дії Кремля, спрямовані на знищення України.
"Варварські атаки на мирних жителів, спрямовані на те, щоб зламати дух України та стерти країну з лиця землі. Тільки посилення тиску змусить Росію припинити цю війну", - заявив він.
Цахкна також підкреслив, що Росія неодноразово відкидала пропозиції щодо припинення вогню, демонструючи намір продовжувати агресію.
Як повідомлялося, РФ сьогодні вдарила по Сумах. Троє загиблих, 16 поранених, зокрема 4 дітей. Завтра у Сумах оголошено день жалоби.
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