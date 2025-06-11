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Новини Агресія Росії проти України
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Спікер Сейму Литви Скверняліс: Проблеми з GPS триватимуть до кінця війни РФ проти України

Спікер Сейму Литви Скверняліс про можливі диверсії

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що перебої з GPS-сигналами, які фіксуються останнім часом у Клайпедському порту та над литовською територією, пов’язані з війною Росії проти України та триватимуть доти, доки Росія не припинить бойові дії.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, передає Цензор.НЕТ.

За словами Скверняліса, Росія створює так звану "захисну зону" навколо Калінінградської області, намагаючись убезпечити її від можливих атак з повітря. Ця зона виходить за межі Калінінграда і зачіпає територію Литви, створюючи загрозу для роботи авіації та морського транспорту.

"Це пов'язано виключно з військовими діями, і поки Росія буде воювати, у нас буде ця проблема", - зазначив він.

Останні місяці Литва регулярно фіксує перешкоди в роботі GPS, що створює труднощі для навігації і порушення системи управління уздовж литовського узбережжя призводять до аварій або втрати контролю над дронами.

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Автор: 

Литва (2456) Скверняліс Саулюс (11) війна в Україні (4771)


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Доведеться пригадувати дідівські методи навігації.
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11.06.2025 10:30 Відповісти
В НАТО і ЄС, знову висловлять «занепокоєння»??
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11.06.2025 10:31 Відповісти
Наївні.....вони просто створюють вам проблеми, ніякої загрози, поки що, для Кенігсберга, з території України не має .
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11.06.2025 10:32 Відповісти
проблеми будуть доти, доки існуватиме *********
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11.06.2025 10:35 Відповісти
рівень жалюгідності підвищено: поки росія воюватиме, країни НАТО чекатимуть, коли повернеться нормальний gps сигнал .

наступний рівень жалюгідності: в разі нападу зелених чоловічків, зробити заяву, що поки росія воюватиме, нічого з зеленими чоловічками зробити не можна.
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11.06.2025 10:40 Відповісти
А імпотентна Європа не бажає вирішити це питання кардинально?
Повернути собі Кенігсбергську Волость.
Причому, що строк оренди її давно сплив.
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11.06.2025 10:45 Відповісти
 
 