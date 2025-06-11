Спікер Сейму Литви Скверняліс: Проблеми з GPS триватимуть до кінця війни РФ проти України

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що перебої з GPS-сигналами, які фіксуються останнім часом у Клайпедському порту та над литовською територією, пов’язані з війною Росії проти України та триватимуть доти, доки Росія не припинить бойові дії.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, передає Цензор.НЕТ.

За словами Скверняліса, Росія створює так звану "захисну зону" навколо Калінінградської області, намагаючись убезпечити її від можливих атак з повітря. Ця зона виходить за межі Калінінграда і зачіпає територію Литви, створюючи загрозу для роботи авіації та морського транспорту.

"Це пов'язано виключно з військовими діями, і поки Росія буде воювати, у нас буде ця проблема", - зазначив він.

Останні місяці Литва регулярно фіксує перешкоди в роботі GPS, що створює труднощі для навігації і порушення системи управління уздовж литовського узбережжя призводять до аварій або втрати контролю над дронами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог нарощує наступальні зусилля біля Новосергіївки, Андріївки та Олексіївки, - ОСУВ "Хортиця"