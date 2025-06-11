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Новости Агрессия России против Украины
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Спикер Сейма Литвы Сквернялис: Проблемы с GPS будут продолжаться до конца войны РФ против Украины

Спикер Сейма Литвы Сквернялис о возможных диверсиях

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что перебои с GPS-сигналами, которые фиксируются в последнее время в Клайпедском порту и над литовской территорией, связаны с войной России против Украины и будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сквернялиса, Россия создает так называемую "защитную зону" вокруг Калининградской области, пытаясь обезопасить ее от возможных атак с воздуха. Эта зона выходит за пределы Калининграда и затрагивает территорию Литвы, создавая угрозу для работы авиации и морского транспорта.

"Это связано исключительно с военными действиями, и пока Россия будет воевать, у нас будет эта проблема", - отметил он.

Последние месяцы Литва регулярно фиксирует помехи в работе GPS, что создает трудности для навигации и нарушения системы управления вдоль литовского побережья приводят к авариям или потере контроля над дронами.

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Литва (2510) Сквернялис Саулюс (11) война в Украине (4735)


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Доведеться пригадувати дідівські методи навігації.
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11.06.2025 10:30 Ответить
В НАТО і ЄС, знову висловлять «занепокоєння»??
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11.06.2025 10:31 Ответить
Наївні.....вони просто створюють вам проблеми, ніякої загрози, поки що, для Кенігсберга, з території України не має .
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11.06.2025 10:32 Ответить
проблеми будуть доти, доки існуватиме *********
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11.06.2025 10:35 Ответить
рівень жалюгідності підвищено: поки росія воюватиме, країни НАТО чекатимуть, коли повернеться нормальний gps сигнал .

наступний рівень жалюгідності: в разі нападу зелених чоловічків, зробити заяву, що поки росія воюватиме, нічого з зеленими чоловічками зробити не можна.
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11.06.2025 10:40 Ответить
А імпотентна Європа не бажає вирішити це питання кардинально?
Повернути собі Кенігсбергську Волость.
Причому, що строк оренди її давно сплив.
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11.06.2025 10:45 Ответить
 
 