Спикер Сейма Литвы Сквернялис: Проблемы с GPS будут продолжаться до конца войны РФ против Украины
Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что перебои с GPS-сигналами, которые фиксируются в последнее время в Клайпедском порту и над литовской территорией, связаны с войной России против Украины и будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия.
Об этом сообщает литовский вещатель LRT, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сквернялиса, Россия создает так называемую "защитную зону" вокруг Калининградской области, пытаясь обезопасить ее от возможных атак с воздуха. Эта зона выходит за пределы Калининграда и затрагивает территорию Литвы, создавая угрозу для работы авиации и морского транспорта.
"Это связано исключительно с военными действиями, и пока Россия будет воевать, у нас будет эта проблема", - отметил он.
Последние месяцы Литва регулярно фиксирует помехи в работе GPS, что создает трудности для навигации и нарушения системы управления вдоль литовского побережья приводят к авариям или потере контроля над дронами.
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