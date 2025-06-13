Трамп не хочет признавать то, что в войне против Украины делает Путин, - Волкер
Проблемой президента США Дональда Трампа является нежелание признавать то, что в войне против Украины делает российский диктатор Владимир Путин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.
Он назвал "ужасными" слова Трампа, о том, что Украина дала Путину повод "разбомбить себя".
"Такое заявление президента США игнорирует тот факт, что Россия бомбит Украину каждый день: почти 500 дронов на Киев и Харьков. И это не ново. Такой комментарий Трампа неправильно характеризует то, что происходит в Украине. Путину не нужно повода, чтобы бомбить Украину. Он это делает постоянно, поскольку это его выбор. Путин хочет бомбить Украину, восстановить российскую империю, уничтожить Украину, национальную идентичность. И Путин не изменит своей позиции, он очень четкий и последовательный в этом отношении. Со своей стороны Трамп не хочет признавать то, что Путин делает, и это проблема", - акцентировал Волкер.
Он также прокомментировал отсутствие главы Пентагона Пита Хегсета на встрече 50 министров обороны НАТО, состоявшейся в Брюсселе.
"Министр Хегсет целенаправленно не поехал на эту встречу. Он хочет послать сигнал Европе: она должна взять на себя лидерство, потому что США делают и так много. Поэтому Европа должна делать больше", - отметил Волкер.
При этом бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины не думает, что стоит делать вывод о дистанцировании Вашингтона от Киева. Он отметил, что Штаты продолжают поставлять Украине вооружение и не отменяют введенных против России санкций.
"Мы рассматриваем дополнительные санкции. Путин продолжает отказываться от прекращения огня, и не реагирует на усилия Америки остановить войну. Трамп на самом деле может найти способ ввести следующие санкции, увеличить поставки оружия Украине или позволить ей покупать дополнительное американское вооружение, возможно, исключив помощь за счет налогоплательщиков. И это весьма вероятно", - констатировал Волкер.
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А тепер погляньте на сьогодення - в Трампа путлєр хороший хлопець, а Ізраїль найліпший товариш за якого мають вмирати американці. Який дивний збіг, чи не так?
Ще один шукач миру в очку путінга
Не зрозуміло інше - чому постійно українськи діпломати , політики і в день і в ночи не не кричать про Будапештський меморандум , не тичуть носом всіх цих підписантів -гарантів?
Враження таке, що всіх влаштовує те, що Україна знищується.
Зеля роз'їзжає з промовами по світу, всі йому хлопають в долоні, роблять вигляд, що Зеля -це Черчиль або папа римський.
Це вже питання до українських дипломатів що його готували, і особливо до пана що ходить прогулянками по Монако, котрий його підписав - на****й вони обміняли ядерну зброю на лист туалетного паперу? Але ніхто цих питань не задає - звісно ж, простіше винити Захід.
Вибачте, якщо хтось продає країну за намисто з бус, то найбільше питання має бути до продавця, а не покупця.