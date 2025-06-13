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Новости Агрессия России против Украины
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Трамп не хочет признавать то, что в войне против Украины делает Путин, - Волкер

Трамп не хочет признавать то, что Путин делает в войне против Украины

Проблемой президента США Дональда Трампа является нежелание признавать то, что в войне против Украины делает российский диктатор Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.

Он назвал "ужасными" слова Трампа, о том, что Украина дала Путину повод "разбомбить себя".

"Такое заявление президента США игнорирует тот факт, что Россия бомбит Украину каждый день: почти 500 дронов на Киев и Харьков. И это не ново. Такой комментарий Трампа неправильно характеризует то, что происходит в Украине. Путину не нужно повода, чтобы бомбить Украину. Он это делает постоянно, поскольку это его выбор. Путин хочет бомбить Украину, восстановить российскую империю, уничтожить Украину, национальную идентичность. И Путин не изменит своей позиции, он очень четкий и последовательный в этом отношении. Со своей стороны Трамп не хочет признавать то, что Путин делает, и это проблема", - акцентировал Волкер.

Он также прокомментировал отсутствие главы Пентагона Пита Хегсета на встрече 50 министров обороны НАТО, состоявшейся в Брюсселе.

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"Министр Хегсет целенаправленно не поехал на эту встречу. Он хочет послать сигнал Европе: она должна взять на себя лидерство, потому что США делают и так много. Поэтому Европа должна делать больше", - отметил Волкер.

При этом бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины не думает, что стоит делать вывод о дистанцировании Вашингтона от Киева. Он отметил, что Штаты продолжают поставлять Украине вооружение и не отменяют введенных против России санкций.

"Мы рассматриваем дополнительные санкции. Путин продолжает отказываться от прекращения огня, и не реагирует на усилия Америки остановить войну. Трамп на самом деле может найти способ ввести следующие санкции, увеличить поставки оружия Украине или позволить ей покупать дополнительное американское вооружение, возможно, исключив помощь за счет налогоплательщиков. И это весьма вероятно", - констатировал Волкер.

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Автор: 

путин владимир (31575) Трамп Дональд (5703) Волкер Курт (628) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+9
Проблемою Трампа є те шо путлєр в нього хороший хлопець
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13.06.2025 08:25 Ответить
+5
"Міністр Гегсет цілеспрямовано не поїхав на цю зустріч. Він хоче послати сигнал Європі: вона має перебрати на себе лідерство, бо США роблять і так багато ДЛЯ 3,14ДЕРАЦІЇ. Тому Європа повинна робити більше ДЛЯ УКРАЇНИ ", - зазначив Волкер.
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13.06.2025 08:24 Ответить
+4
То відкривайте очі самі, сусанін трамп вас заведе в таке болото шо вам гайка буде!
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13.06.2025 08:24 Ответить
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То відкривайте очі самі, сусанін трамп вас заведе в таке болото шо вам гайка буде!
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13.06.2025 08:24 Ответить
"Міністр Гегсет цілеспрямовано не поїхав на цю зустріч. Він хоче послати сигнал Європі: вона має перебрати на себе лідерство, бо США роблять і так багато ДЛЯ 3,14ДЕРАЦІЇ. Тому Європа повинна робити більше ДЛЯ УКРАЇНИ ", - зазначив Волкер.
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13.06.2025 08:24 Ответить
До кінця терміну у європі це можливо зрозуміють, і нова адміністрація для повернення довіри буде змушена почати саджати попередників!
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13.06.2025 08:29 Ответить
Кінець терміну може настати швидше ніж ви думаете.
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13.06.2025 08:32 Ответить
Проблемою Трампа є те шо путлєр в нього хороший хлопець
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13.06.2025 08:25 Ответить
Скоріше за все його русаки привели до влади, і він вже давно на гачку у фсб!
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13.06.2025 08:30 Ответить
Проблеми трампа, що у путіна є на нього компромат, так що для нього при любому розкладі путя "хороший хлопець".
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13.06.2025 08:32 Ответить
Кожна людина не св"ята - он Макрону жінка чуть яйця не відбила - на Трампа мабуть шось пікантне
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13.06.2025 08:40 Ответить
Я вам коротко опишу можливий варіант. Він називається - Епштейн. Поцікавтесь подробицями при нагоді. Епштейн, який мав дууууже гарні контакти з Трампом, працював разом з Мосаадом, і до файлів якого шукали доступ росіяни.
А тепер погляньте на сьогодення - в Трампа путлєр хороший хлопець, а Ізраїль найліпший товариш за якого мають вмирати американці. Який дивний збіг, чи не так?
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13.06.2025 09:37 Ответить
Якщо людина не хоче визнавати реальність це називають психічним розладом. Це туди до Бонапартів і Цезарів
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13.06.2025 08:35 Ответить
Знайома проблема чи не так.
Ще один шукач миру в очку путінга
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13.06.2025 08:40 Ответить
Це все ху#ня. З Трампом приблизно все зрозуміло.
Не зрозуміло інше - чому постійно українськи діпломати , політики і в день і в ночи не не кричать про Будапештський меморандум , не тичуть носом всіх цих підписантів -гарантів?
Враження таке, що всіх влаштовує те, що Україна знищується.
Зеля роз'їзжає з промовами по світу, всі йому хлопають в долоні, роблять вигляд, що Зеля -це Черчиль або папа римський.
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13.06.2025 08:44 Ответить
А що не так з Будапештським меморандумом? Стурбованості обіцяли? Неодноразово виконали. Все нормально.
Це вже питання до українських дипломатів що його готували, і особливо до пана що ходить прогулянками по Монако, котрий його підписав - на****й вони обміняли ядерну зброю на лист туалетного паперу? Але ніхто цих питань не задає - звісно ж, простіше винити Захід.
Вибачте, якщо хтось продає країну за намисто з бус, то найбільше питання має бути до продавця, а не покупця.
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13.06.2025 09:34 Ответить
Хігсет це рідкісний недорозвинений мудак, він встиг нажити ворогів не тільки в Україні , а і міністерстві оборони сша.
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13.06.2025 08:49 Ответить
Уявіть собі, яким бидлом оточив себе зараз Трамп, якщо люди з його першої адміністрації, котрих палко критикували за "трампізм" в свій час, зараз в переважній більшості максимально розірвали з ним зв'язки, та "в шоці" від того що відбувається.
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13.06.2025 09:29 Ответить
трамп закоханий в фюрера
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13.06.2025 09:30 Ответить
show must go on
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13.06.2025 09:40 Ответить
Руде падло ,кохає *****!!Тому так..
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13.06.2025 09:50 Ответить
 
 