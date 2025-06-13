Трамп не хочет признавать то, что в войне против Украины делает Путин, - Волкер

Проблемой президента США Дональда Трампа является нежелание признавать то, что в войне против Украины делает российский диктатор Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.

Он назвал "ужасными" слова Трампа, о том, что Украина дала Путину повод "разбомбить себя".

"Такое заявление президента США игнорирует тот факт, что Россия бомбит Украину каждый день: почти 500 дронов на Киев и Харьков. И это не ново. Такой комментарий Трампа неправильно характеризует то, что происходит в Украине. Путину не нужно повода, чтобы бомбить Украину. Он это делает постоянно, поскольку это его выбор. Путин хочет бомбить Украину, восстановить российскую империю, уничтожить Украину, национальную идентичность. И Путин не изменит своей позиции, он очень четкий и последовательный в этом отношении. Со своей стороны Трамп не хочет признавать то, что Путин делает, и это проблема", - акцентировал Волкер.

Он также прокомментировал отсутствие главы Пентагона Пита Хегсета на встрече 50 министров обороны НАТО, состоявшейся в Брюсселе.

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"Министр Хегсет целенаправленно не поехал на эту встречу. Он хочет послать сигнал Европе: она должна взять на себя лидерство, потому что США делают и так много. Поэтому Европа должна делать больше", - отметил Волкер.

При этом бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины не думает, что стоит делать вывод о дистанцировании Вашингтона от Киева. Он отметил, что Штаты продолжают поставлять Украине вооружение и не отменяют введенных против России санкций.

"Мы рассматриваем дополнительные санкции. Путин продолжает отказываться от прекращения огня, и не реагирует на усилия Америки остановить войну. Трамп на самом деле может найти способ ввести следующие санкции, увеличить поставки оружия Украине или позволить ей покупать дополнительное американское вооружение, возможно, исключив помощь за счет налогоплательщиков. И это весьма вероятно", - констатировал Волкер.

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