УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7406 відвідувачів онлайн
Новини Візит Макрона до Гренландії
1 616 20

Питання в тому, чи готовий Трамп запровадити жорсткіші санкції проти РФ, - Макрон

Макрон закликав Трампа посилити тиск на РФ

Лідер Франції Емманюель Макрон закликав Дональда Трампа використати свій вплив для встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Так, під час візиту до Гренландії Макрон сказав, що лідер США може вплинути на ситуацію, зокрема, шляхом підтримки жорсткіших санкцій проти РФ.

"На мій погляд, питання в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії, якщо Москва не дотримуватиметься запропонованого США припинення вогню", - зазначив президент Франції.

За його словами, зусилля саміту G7 також мають бути спрямовані на "якнайшвидше досягнення припинення вогню".

Також читайте: Зеленський та Трамп планують зустрітися на саміті G7 у Канаді, - Axios

Автор: 

Трамп Дональд (7184) Макрон Емманюель (1603)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Тобто ще не зрозуміло?
показати весь коментар
16.06.2025 09:35 Відповісти
+4
Проти "друга владіміра"? Та ніколи в житті Трамп не введе санкції. Він би і старі поскасовував, була б в нього така можливість.
показати весь коментар
16.06.2025 09:45 Відповісти
+3
рудий донні та санкції для ***** - речі несумісні апріорі
показати весь коментар
16.06.2025 09:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто ще не зрозуміло?
показати весь коментар
16.06.2025 09:35 Відповісти
Отакі треба https://t.me/s/Ukraine_365News?before=103059 санкції

Европейский производитель ракетных систем MBDA, выпускающий Storm Shadow/Scalp, заявил, что планирует наладить выпуск новой дальнобойной ракеты "One Way Effector" совместно с французским автопроизводителем

"Это новая ракета большой дальности - 500 км - которая может производиться и развертываться в больших количествах.

Наша цель - достичь производства до 1 тыс. единиц в месяц или даже больше, если необходимо", - заявил глава концерна, добавив, что решение обусловлено, в том числе, "откликами" войны в Украине
показати весь коментар
16.06.2025 09:44 Відповісти
500 км - це не велика дальність. У русні "Калібри" до 2500 км літають.
Але кількість дуже амбітна.
Навіть "недалекими" ракетами, якщо їх 1000+ на місяць, можна такого русні наробити, що бідні будуть.
показати весь коментар
16.06.2025 09:49 Відповісти
От севера Украины до МКД Москвы по прямой -486 км
показати весь коментар
16.06.2025 10:11 Відповісти
Проти "друга владіміра"? Та ніколи в житті Трамп не введе санкції. Він би і старі поскасовував, була б в нього така можливість.
показати весь коментар
16.06.2025 09:45 Відповісти
..для притомних, тверезих людей цЕ вже давно - нЕ питання, "чи готовий Трамп запровадити жорсткіші санкції проти Московії".. - Трумп засцить - не захоче..
бо Трумп - закомплексоване-нарцисичне чмо, яке хоче виглядати "крутим", таким, як і інше чмо-обмилок - *****, якому у своїй недомперії вдалося це втілити у життя, з тупим-недалеким-зашуганим населенням таку мрію , виявляється, можна реалізувати..
показати весь коментар
16.06.2025 09:46 Відповісти
рудий донні та санкції для ***** - речі несумісні апріорі
показати весь коментар
16.06.2025 09:49 Відповісти
Рудий старий пирдун Трампидло і санкції проти його хозяїна *****? Це шо, такий новий прикол?
показати весь коментар
16.06.2025 09:59 Відповісти
Ні, і так зрозуміло, що Трамп на боці кацапів. Його пуйло охмирило і набрехало все, що потрібно, то Трамп олігафрен та тупіший за сибірський битий валянок і Трамп чекає нашої капітуляції. А Боневтік в той час, щоб довести США, що ми є потерпіла сторона продовджкє брехати по марафону і воювати з Порошенко та його оточенням, бо для нього головне не перемога ворога, а залишитися при владі, хоч з України залишиться декілька областей.
показати весь коментар
16.06.2025 10:00 Відповісти
Макрон: "якщо Москва не дотримуватиметься запропонованого США припинення вогню" (с)

ТА НЕ ДОТРИМУЄТЬСЯ! І НЕ ХОЧЕ!
СКІЛЬКИ МОЖНА БУТИ ТАКИМ ТОЛЕРАСТИЧНИМ СТОСОВНО ***** І КАСАПІВ?
показати весь коментар
16.06.2025 10:02 Відповісти
А ви готові запровадити їх, коли Трамп не захоче їх підтримувати?
показати весь коментар
16.06.2025 10:02 Відповісти
У цьому взагалі питання нема.
показати весь коментар
16.06.2025 10:04 Відповісти
Не готовий, бо особисто йому це не вигідно. Трамп- американський варіант Януковича, який був би не проти осісти в раші після двох років президенства (без президенства його чекає в'язниця, чи не так?). Але так комфортно вихилятися європейським політикам замість реальних справ.
показати весь коментар
16.06.2025 10:07 Відповісти
Трамп не политик, а барыга. Кто больше заплатит , тот и будет партнёром.
показати весь коментар
16.06.2025 10:13 Відповісти
він і не готивився
показати весь коментар
16.06.2025 10:20 Відповісти
ТА ДОСИТЬ ВЖЕ сцикливо оглядатися на НЕДОУМКА трампона - воно зрадило Україну і ДУЖЕ СТРАШНО ЗАКІНЧИТЬ!!!
показати весь коментар
16.06.2025 10:54 Відповісти
Санкції проти своєї "соски"??? Макрон "прийди в себе"...
показати весь коментар
16.06.2025 11:01 Відповісти
А Макрон готовий запровадити жорсткіші санкції і відмовитись нарешті від закупівель росгазу? Ось про це він повинен говорити,а не перекладати відповідальність на Вашингтон.
показати весь коментар
16.06.2025 11:21 Відповісти
Йому треба буде ще два тижні подумати.
показати весь коментар
16.06.2025 11:38 Відповісти
Рудий Тампон піде тільки на підтірку пуйлу...
показати весь коментар
16.06.2025 11:52 Відповісти
 
 