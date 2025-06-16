Питання в тому, чи готовий Трамп запровадити жорсткіші санкції проти РФ, - Макрон
Лідер Франції Емманюель Макрон закликав Дональда Трампа використати свій вплив для встановлення миру в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Так, під час візиту до Гренландії Макрон сказав, що лідер США може вплинути на ситуацію, зокрема, шляхом підтримки жорсткіших санкцій проти РФ.
"На мій погляд, питання в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії, якщо Москва не дотримуватиметься запропонованого США припинення вогню", - зазначив президент Франції.
За його словами, зусилля саміту G7 також мають бути спрямовані на "якнайшвидше досягнення припинення вогню".
Европейский производитель ракетных систем MBDA, выпускающий Storm Shadow/Scalp, заявил, что планирует наладить выпуск новой дальнобойной ракеты "One Way Effector" совместно с французским автопроизводителем
"Это новая ракета большой дальности - 500 км - которая может производиться и развертываться в больших количествах.
Наша цель - достичь производства до 1 тыс. единиц в месяц или даже больше, если необходимо", - заявил глава концерна, добавив, что решение обусловлено, в том числе, "откликами" войны в Украине
Але кількість дуже амбітна.
Навіть "недалекими" ракетами, якщо їх 1000+ на місяць, можна такого русні наробити, що бідні будуть.
бо Трумп - закомплексоване-нарцисичне чмо, яке хоче виглядати "крутим", таким, як і інше чмо-обмилок - *****, якому у своїй недомперії вдалося це втілити у життя, з тупим-недалеким-зашуганим населенням таку мрію , виявляється, можна реалізувати..
ТА НЕ ДОТРИМУЄТЬСЯ! І НЕ ХОЧЕ!
СКІЛЬКИ МОЖНА БУТИ ТАКИМ ТОЛЕРАСТИЧНИМ СТОСОВНО ***** І КАСАПІВ?