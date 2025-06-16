Питання в тому, чи готовий Трамп запровадити жорсткіші санкції проти РФ, - Макрон

Лідер Франції Емманюель Макрон закликав Дональда Трампа використати свій вплив для встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Так, під час візиту до Гренландії Макрон сказав, що лідер США може вплинути на ситуацію, зокрема, шляхом підтримки жорсткіших санкцій проти РФ.

"На мій погляд, питання в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії, якщо Москва не дотримуватиметься запропонованого США припинення вогню", - зазначив президент Франції.

За його словами, зусилля саміту G7 також мають бути спрямовані на "якнайшвидше досягнення припинення вогню".

