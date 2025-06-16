Вопрос в том, готов ли Трамп ввести более жесткие санкции против РФ, - Макрон

Лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал Дональда Трампа использовать свое влияние для установления мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Так, во время визита в Гренландию Макрон сказал, что лидер США может повлиять на ситуацию, в частности, путем поддержки более жестких санкций против РФ.

"С моей точки зрения, вопрос в том, готов ли президент Трамп ввести гораздо более жесткие санкции против России, если Москва не будет придерживаться предложенного США прекращения огня", - отметил президент Франции.

По его словам, усилия саммита G7 также должны быть направлены на "скорейшее достижение прекращения огня".

