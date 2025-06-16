Вопрос в том, готов ли Трамп ввести более жесткие санкции против РФ, - Макрон
Лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал Дональда Трампа использовать свое влияние для установления мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Так, во время визита в Гренландию Макрон сказал, что лидер США может повлиять на ситуацию, в частности, путем поддержки более жестких санкций против РФ.
"С моей точки зрения, вопрос в том, готов ли президент Трамп ввести гораздо более жесткие санкции против России, если Москва не будет придерживаться предложенного США прекращения огня", - отметил президент Франции.
По его словам, усилия саммита G7 также должны быть направлены на "скорейшее достижение прекращения огня".
Европейский производитель ракетных систем MBDA, выпускающий Storm Shadow/Scalp, заявил, что планирует наладить выпуск новой дальнобойной ракеты "One Way Effector" совместно с французским автопроизводителем
"Это новая ракета большой дальности - 500 км - которая может производиться и развертываться в больших количествах.
Наша цель - достичь производства до 1 тыс. единиц в месяц или даже больше, если необходимо", - заявил глава концерна, добавив, что решение обусловлено, в том числе, "откликами" войны в Украине
Але кількість дуже амбітна.
Навіть "недалекими" ракетами, якщо їх 1000+ на місяць, можна такого русні наробити, що бідні будуть.
бо Трумп - закомплексоване-нарцисичне чмо, яке хоче виглядати "крутим", таким, як і інше чмо-обмилок - *****, якому у своїй недомперії вдалося це втілити у життя, з тупим-недалеким-зашуганим населенням таку мрію , виявляється, можна реалізувати..
ТА НЕ ДОТРИМУЄТЬСЯ! І НЕ ХОЧЕ!
СКІЛЬКИ МОЖНА БУТИ ТАКИМ ТОЛЕРАСТИЧНИМ СТОСОВНО ***** І КАСАПІВ?