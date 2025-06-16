РУС
Вопрос в том, готов ли Трамп ввести более жесткие санкции против РФ, - Макрон

Макрон призвал Трампа усилить давление на РФ

Лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал Дональда Трампа использовать свое влияние для установления мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Так, во время визита в Гренландию Макрон сказал, что лидер США может повлиять на ситуацию, в частности, путем поддержки более жестких санкций против РФ.

"С моей точки зрения, вопрос в том, готов ли президент Трамп ввести гораздо более жесткие санкции против России, если Москва не будет придерживаться предложенного США прекращения огня", - отметил президент Франции.

По его словам, усилия саммита G7 также должны быть направлены на "скорейшее достижение прекращения огня".

Также читайте: Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите G7 в Канаде, - Axios

+6
Тобто ще не зрозуміло?
16.06.2025 09:35 Ответить
+4
Проти "друга владіміра"? Та ніколи в житті Трамп не введе санкції. Він би і старі поскасовував, була б в нього така можливість.
16.06.2025 09:45 Ответить
+3
рудий донні та санкції для ***** - речі несумісні апріорі
16.06.2025 09:49 Ответить
Тобто ще не зрозуміло?
16.06.2025 09:35 Ответить
Отакі треба https://t.me/s/Ukraine_365News?before=103059 санкції

Европейский производитель ракетных систем MBDA, выпускающий Storm Shadow/Scalp, заявил, что планирует наладить выпуск новой дальнобойной ракеты "One Way Effector" совместно с французским автопроизводителем

"Это новая ракета большой дальности - 500 км - которая может производиться и развертываться в больших количествах.

Наша цель - достичь производства до 1 тыс. единиц в месяц или даже больше, если необходимо", - заявил глава концерна, добавив, что решение обусловлено, в том числе, "откликами" войны в Украине
16.06.2025 09:44 Ответить
500 км - це не велика дальність. У русні "Калібри" до 2500 км літають.
Але кількість дуже амбітна.
Навіть "недалекими" ракетами, якщо їх 1000+ на місяць, можна такого русні наробити, що бідні будуть.
16.06.2025 09:49 Ответить
От севера Украины до МКД Москвы по прямой -486 км
16.06.2025 10:11 Ответить
Проти "друга владіміра"? Та ніколи в житті Трамп не введе санкції. Він би і старі поскасовував, була б в нього така можливість.
16.06.2025 09:45 Ответить
..для притомних, тверезих людей цЕ вже давно - нЕ питання, "чи готовий Трамп запровадити жорсткіші санкції проти Московії".. - Трумп засцить - не захоче..
бо Трумп - закомплексоване-нарцисичне чмо, яке хоче виглядати "крутим", таким, як і інше чмо-обмилок - *****, якому у своїй недомперії вдалося це втілити у життя, з тупим-недалеким-зашуганим населенням таку мрію , виявляється, можна реалізувати..
16.06.2025 09:46 Ответить
рудий донні та санкції для ***** - речі несумісні апріорі
16.06.2025 09:49 Ответить
Рудий старий пирдун Трампидло і санкції проти його хозяїна *****? Це шо, такий новий прикол?
16.06.2025 09:59 Ответить
Ні, і так зрозуміло, що Трамп на боці кацапів. Його пуйло охмирило і набрехало все, що потрібно, то Трамп олігафрен та тупіший за сибірський битий валянок і Трамп чекає нашої капітуляції. А Боневтік в той час, щоб довести США, що ми є потерпіла сторона продовджкє брехати по марафону і воювати з Порошенко та його оточенням, бо для нього головне не перемога ворога, а залишитися при владі, хоч з України залишиться декілька областей.
16.06.2025 10:00 Ответить
Макрон: "якщо Москва не дотримуватиметься запропонованого США припинення вогню" (с)

ТА НЕ ДОТРИМУЄТЬСЯ! І НЕ ХОЧЕ!
СКІЛЬКИ МОЖНА БУТИ ТАКИМ ТОЛЕРАСТИЧНИМ СТОСОВНО ***** І КАСАПІВ?
16.06.2025 10:02 Ответить
А ви готові запровадити їх, коли Трамп не захоче їх підтримувати?
16.06.2025 10:02 Ответить
У цьому взагалі питання нема.
16.06.2025 10:04 Ответить
Не готовий, бо особисто йому це не вигідно. Трамп- американський варіант Януковича, який був би не проти осісти в раші після двох років президенства (без президенства його чекає в'язниця, чи не так?). Але так комфортно вихилятися європейським політикам замість реальних справ.
16.06.2025 10:07 Ответить
Трамп не политик, а барыга. Кто больше заплатит , тот и будет партнёром.
16.06.2025 10:13 Ответить
він і не готивився
16.06.2025 10:20 Ответить
ТА ДОСИТЬ ВЖЕ сцикливо оглядатися на НЕДОУМКА трампона - воно зрадило Україну і ДУЖЕ СТРАШНО ЗАКІНЧИТЬ!!!
16.06.2025 10:54 Ответить
Санкції проти своєї "соски"??? Макрон "прийди в себе"...
16.06.2025 11:01 Ответить
А Макрон готовий запровадити жорсткіші санкції і відмовитись нарешті від закупівель росгазу? Ось про це він повинен говорити,а не перекладати відповідальність на Вашингтон.
16.06.2025 11:21 Ответить
Йому треба буде ще два тижні подумати.
16.06.2025 11:38 Ответить
Рудий Тампон піде тільки на підтірку пуйлу...
16.06.2025 11:52 Ответить
 
 