РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6984 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 573 7

"Шаг вперед, два назад" Путина во время переговоров свидетельствует, что он не хочет мира. Играет с Трампом, чтобы достичь победы, - эксперт WSJ

трамп,путин

Российский диктатор Владимир Путин продолжает предъявлять Украине абсурдные требования во время так называемых мирных переговоров, на которые украинский народ никогда не согласится. Он надеется, что президент США Дональд Трамп потеряет терпение и сдастся.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аарон в статье для The Wall Street Journal.

"Путин будет затягивать войну до тех пор, пока Трамп не устанет от посредничества и не разочаруется в помощи США Украине, и не откажется от обоих", - убежден он.

Возможная цель Москвы заключается в том, чтобы продвинуться на поле боя и деморализовать украинцев. Однако, отмечает эксперт, это не выглядит реалистичным - темпы продвижения российской армии крайне медленные, а общество Украины категорически против капитуляции.

Скорее всего, задержки Путина направлены на то, чтобы подтолкнуть господина Трампа к выполнению его угрозы "отказаться" от мирных усилий и от помощи США Украине, считает эксперт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос в том, готов ли Трамп ввести более жесткие санкции против РФ, - Макрон

"Уход Америки был бы благом для Кремля. Украина рассчитывает на США в плане оружия, особенно на системы ПВО большой дальности Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты. Patriot уже в дефиците, и Пентагон перенаправляет противоракеты из Украины на Ближний Восток и в Тихий океан. Без них Россия может подвергнуть беззащитную Украину катастрофическим ударам беспилотников и ракет", - указывает он.

При этом Аарон указывает, что недавняя риторика Трампа о войне в Украине свидетельствует о "безнадежности, невежестве и моральной близорукости".

Моральное равнодушие Трампа означает, что у него нет мотивации, не говоря уже о срочности, помогать Украине.... Расчетливая "гибкость" Москвы поддерживает ненужные переговоры, пока Трамп устало не сойдет на берег", - отмечает эксперт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не хочет признавать то, что в войне против Украины делает Путин, - Волкер

Автор: 

путин владимир (32214) Трамп Дональд (6647) война в Украине (6206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПукХуло пытается надРОчить вялого трампону!выхода не нужен МИНЕТ!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:52 Ответить
Всі про ці зехери від ботоксного знають і усвідомлюють , окрім рижого .

Так хто клован , окрім вже відомого ?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:53 Ответить
А Трамп і радий під цю музику танцювати.
От Україні постачання зброї зупинив.
Все міра зараді.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:57 Ответить
Звичайно ***** не потрібен мир, у нього завдання - окупувати всю Україну та винищити всіх українців, провести заміщення населення.

Саме тому для запобігання нового холокосту нам необхідно запустити реактори ЧАЕС(РБМК) та створити власну ядерну зброю. Подробиці: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
16.06.2025 13:03 Ответить
А про які наміри свідчать такі поставки зброї Україні, які дозволяють лише повільно оборонятись і все одно при цьому поступово втрачати території - експерт не уточнив?
показать весь комментарий
16.06.2025 13:04 Ответить
Мета кожної армії - перемога. Не треба бути експертом щоб це розуміти. А за Будапешт під трибунал треба ставити Кучмо та посмертно Кравчука з конфіскацією майна всіх родичів.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:11 Ответить
Не играет с Трампом, а просто кивает и улыбается. Как общаются с умственно неполноценными инвалидами.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:15 Ответить
 
 