"Шаг вперед, два назад" Путина во время переговоров свидетельствует, что он не хочет мира. Играет с Трампом, чтобы достичь победы, - эксперт WSJ

Российский диктатор Владимир Путин продолжает предъявлять Украине абсурдные требования во время так называемых мирных переговоров, на которые украинский народ никогда не согласится. Он надеется, что президент США Дональд Трамп потеряет терпение и сдастся.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аарон в статье для The Wall Street Journal.

"Путин будет затягивать войну до тех пор, пока Трамп не устанет от посредничества и не разочаруется в помощи США Украине, и не откажется от обоих", - убежден он.

Возможная цель Москвы заключается в том, чтобы продвинуться на поле боя и деморализовать украинцев. Однако, отмечает эксперт, это не выглядит реалистичным - темпы продвижения российской армии крайне медленные, а общество Украины категорически против капитуляции.

Скорее всего, задержки Путина направлены на то, чтобы подтолкнуть господина Трампа к выполнению его угрозы "отказаться" от мирных усилий и от помощи США Украине, считает эксперт.

"Уход Америки был бы благом для Кремля. Украина рассчитывает на США в плане оружия, особенно на системы ПВО большой дальности Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты. Patriot уже в дефиците, и Пентагон перенаправляет противоракеты из Украины на Ближний Восток и в Тихий океан. Без них Россия может подвергнуть беззащитную Украину катастрофическим ударам беспилотников и ракет", - указывает он.

При этом Аарон указывает, что недавняя риторика Трампа о войне в Украине свидетельствует о "безнадежности, невежестве и моральной близорукости".

Моральное равнодушие Трампа означает, что у него нет мотивации, не говоря уже о срочности, помогать Украине.... Расчетливая "гибкость" Москвы поддерживает ненужные переговоры, пока Трамп устало не сойдет на берег", - отмечает эксперт.

