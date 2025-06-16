Єврокомісія готує додаткові санкції до 18-го пакета обмежень проти Росії та Білорусі, - ЗМІ

Європейська комісія запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій проти Росії нові обмеження, що стосуються Білорусі, а також санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки.

Про це повідомили кілька дипломатів ключових держав ЄС на умовах анонімності кореспондентці "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією джерел, пропозиції Єврокомісії стосуються насамперед програмного забезпечення у сфері фінансових послуг та окремих заходів щодо Білорусі. Крім того, держави-члени пропонують включити до 18-го пакета посилення контролю за потенційними схемами обходу санкцій, санкції проти російських компаній, які працюють у сфері криптовалют, а також нові обмеження на пересування російських дипломатів у ЄС.

Coreper планує повернутися до обговорення пакета ще цього тижня. За словами дипломатів, країни ЄС близькі до компромісу, однак залишається значний обсяг технічної роботи, тому затвердження пакета цього тижня малоймовірне.

Як зазначається, щодо позицій Угорщини та Словаччини, які раніше заявляли про можливе блокування санкційного пакета через питання постачання російських енергоресурсів, співрозмовники зазначили, що багато країн-членів ЄС порушують тему забезпечення енергетичної безпеки.

