УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7390 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС
560 1

Єврокомісія готує додаткові санкції до 18-го пакета обмежень проти Росії та Білорусі, - ЗМІ

Санкції США виснажують економіку Росії

Європейська комісія запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій проти Росії нові обмеження, що стосуються Білорусі, а також санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки.

Про це повідомили кілька дипломатів ключових держав ЄС на умовах анонімності кореспондентці "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією джерел, пропозиції Єврокомісії стосуються насамперед програмного забезпечення у сфері фінансових послуг та окремих заходів щодо Білорусі. Крім того, держави-члени пропонують включити до 18-го пакета посилення контролю за потенційними схемами обходу санкцій, санкції проти російських компаній, які працюють у сфері криптовалют, а також нові обмеження на пересування російських дипломатів у ЄС.

Coreper планує повернутися до обговорення пакета ще цього тижня. За словами дипломатів, країни ЄС близькі до компромісу, однак залишається значний обсяг технічної роботи, тому затвердження пакета цього тижня малоймовірне.

Як зазначається, щодо позицій Угорщини та Словаччини, які раніше заявляли про можливе блокування санкційного пакета через питання постачання російських енергоресурсів, співрозмовники зазначили, що багато країн-членів ЄС порушують тему забезпечення енергетичної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може вдарити санкціями по РФ протягом наступних кількох тижнів, - Politico

Автор: 

Білорусь (8076) росія (67880) санкції (12747) Євросоюз (14167)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А орбан з фіцою лише руки потирають. Скільки ще бабла для себе в ЄС вициганять.
показати весь коментар
16.06.2025 15:14 Відповісти
 
 