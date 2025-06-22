РУС
Келлог приехал к Лукашенко
Келлог хотел заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине, - NYT

NYT раскрыло одну из целей визита Келлога к Лукашенко

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог во время встречи с диктатором Беларуси Александром Лукашенко пытался заручиться его поддержкой в заключении возможного мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом пишет издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Келлога в Минске сопровождал Кристофер Смит, заместитель помощника государственного секретаря США, который в феврале посетил Беларусь, чтобы достичь крупного соглашения, по которому Лукашенко должен был бы освободить политических заключенных в обмен на ослабление санкций.

Издание пишет, что освобождение 14 политзаключенных в субботу ускорило медленный процесс, в котором задержанных, включая трех американцев, освобождали небольшими группами в последние месяцы. В то же время многие другие все еще остаются за решеткой.

"На фоне визита господина Келлога маячил деликатный вопрос: может ли Вашингтон ослабить тесное партнерство между Лукашенко и Путиным?", - пишет NYT.

В статье говорится, что именно такой была цель в 2020 году тогдашнего государственного секретаря США Майка Помпео во время встречи с Лукашенко. Однако эти усилия тогда провалились после заявления самопровозглашенного президента Беларуси о "победе" на выборах, несмотря на сообщения о массовых фальсификациях и протестах.

"Цели Келлога выглядят менее амбициозными, они сосредоточены не столько на отрыве Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной",- сказано в статье.

Читайте также: Келлог - Лукашенко: Мы живем в очень опасное время, когда "кризисы могут резко эскалировать"

Издание также приводит слова Келлога и Лукашенко в начале переговоров.

"Мы живем в очень опасное время, когда кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко обостриться, расти, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал Келлог.

В свою очередь диктатор Беларуси заверил спецпосланника Трампа, что "эскалации не будет не только в Беларуси, но и вокруг нас".

NYT отмечает, что в пятницу, 20 июня, Лукашенко посетил глава Следственного комитета РФ и давний союзник Путина Александр Бастрыкин.

"Я хочу, чтобы вы поняли, что в это трудное время мы с вами", - сказал Лукашенко Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.

Читайте также: У Лукашенко заявили, что освободили политзаключенных "по просьбе Трампа": переговоры с Келлогом продолжались более 6 часов

Беларусь (8025) Лукашенко Александр (3647) Келлог Кит (232)
**@ные старые пид@р@сы из США ездят по миру и пытаются заработать себе репутацию миротворцев а своему начальнику угодить чтобы он получил Нобелевскую премию мира.
А что потом будет им насрать.
22.06.2025 01:18
Як ця собака може на щось вплинути?

ЛУкашенко

- без Армії
- без реальної економіки яка не просто сидить на рос ресурсах
- без довіри народу
- без мобпотенціалу
- без портів
- без запасів зброї яку б він УЖЕ не передав Пуйлу
- без новітніх розробок

США треба сходити до психіатрів це це уже не смішно
22.06.2025 01:19
******* гєніальні політики. Можно ще спробувать заручитись підтримкою губернатора Смолєнської області.
22.06.2025 01:23
**@ные старые пид@р@сы из США ездят по миру и пытаются заработать себе репутацию миротворцев а своему начальнику угодить чтобы он получил Нобелевскую премию мира.
А что потом будет им насрать.
22.06.2025 01:18
їм завжди було чхати

- перетворити Ірак в клоуку гірше чим при Садамі - і пофігу
- здали південний Вєтнам - тепер головний торговий партнер Вєтнаму - того що вирізав сотні тисяч південних Вєтнамців

і тд. Треба памятати - що США це просто зброд злочинців і проституток які бігли з Европи
22.06.2025 01:21
ливию преврaтили в руины
22.06.2025 07:46
Кіт Келлог намагався заручитися підтримкою Лукашенком в укладенні можливої мирної угоди між Україною та РФ. А я думаю, що Гватемала має більше впливу на кремль, ніж Лукашенко.
22.06.2025 01:18
Як ця собака може на щось вплинути?

ЛУкашенко

- без Армії
- без реальної економіки яка не просто сидить на рос ресурсах
- без довіри народу
- без мобпотенціалу
- без портів
- без запасів зброї яку б він УЖЕ не передав Пуйлу
- без новітніх розробок

США треба сходити до психіатрів це це уже не смішно
22.06.2025 01:19
Ось постав себе на місце цього жополиза Трамп, можна їздити по світу за рахунок американських платників податків і зустрічатися з кимось. Везти перемовини про щось. Ні за що не відповідати. Отримавати зарплатню. Кращої роботи не знайти.
22.06.2025 01:24
І що найважливіше,не сидіти в тюрмі!!!
22.06.2025 07:41
Зрозумійте одне: уся адміністрація "краснова" працює на Нобеля миру для свого шефа. До психіатру тре йти усій банді МАГА.
22.06.2025 11:10
ні він мабуть хотів дізнатися які плани ***** на Літву
22.06.2025 22:03
Ідіот. Тьху.

🤬
22.06.2025 01:21
******* гєніальні політики. Можно ще спробувать заручитись підтримкою губернатора Смолєнської області.
22.06.2025 01:23
піндоси таки дійсно тупі. Цікаво, вони самі цього не розуміють?? це ж треба доперти поїхати до шістки путіна, щоб "заручитися його підтримкою" в укладенні дебільної угоди...Ще б до ким чен іна поїхали за підтримкою, або до хаменеї, що зараз в бункері.
Піндоси - ви кончені дебіли.
22.06.2025 01:24
Заручись підтримкою північної Кореї, типіл.
22.06.2025 01:27
які вони всі кончені зараз в білому домі
22.06.2025 01:30
Походу у Трампа вся команда з іншої реальності.
22.06.2025 01:33
не будешь угождaть, то могут не только выгнaть
но еще и тaбло рaзбить
22.06.2025 07:48
Цей старий вусатий лис Лукашенко стільки років водить пуйло за ніс, що Штати спокусилися перейняти у нього досвід, тому Келог і попер до нього...
22.06.2025 01:38
Ще б у пiнгвiнiв підтримкою заручився, iдiот
22.06.2025 01:48
Пінгвіни зараз ображені на TACO. Старий бовдур ввів тарифи для їхніх островів Герд і Макдональд.
22.06.2025 08:28
Як собаці немає чого робити - то лукашенка лиже...
22.06.2025 01:53
Вони там всі ненормальні на тому Потомаку. МЕГА ненормальні.
22.06.2025 02:24
Тільки гірше нам і собі роблять.Бо сильні не просять васалів вплинути на сюзеренів!
22.06.2025 07:43
Там я бачив на дорозі кучу гімна собачого, потрібно щоб келог ще з нею поговорив і попросив допомоги
22.06.2025 02:53
Це як просити собаку погавкати на хазяїна. Вона тільки може у відповідь тебе обгавкати
22.06.2025 07:41
колировaнный до л ****.
22.06.2025 07:42
"На тлі візиту пана Келлога маячило делікатне питання: чи може Вашингтон послабити тісне партнерство між Лукашенком та Путіним?", - пише NYT.

Ідіоти продовжують гратися у гру "відірви країну А від крахни Б". Зайвий доказ їхньої абсолютного невігластва і нерозуміння реалій "на землі".
22.06.2025 08:44
З таким же успіхом можна домовлятися з шакалом Табакі який під Шерханом.
22.06.2025 08:59
Своєю чергою диктатор Білорусі запевнив спецпосланця Трампа, що "ескалації не буде не лише в Білорусі, а й навколо нас". Джерело: https://censor.net/ua/n3559230

Зарікалася свиня...
22.06.2025 10:28
Келлог хотів заручитися підтримкою Лукашенка в припиненні війни в Україні, - NYT рівень до якого опустив США "ТРАМБЛО- МИРНОСЕЦЬ"
22.06.2025 10:50
Міг би і по африканським буркіна фасо проїхатися з тим же самим успіхом. Он буратінка пів Африки об'їздив; усе хизувався перед нами своїми "успішними" підписаннями якихось папірців з місцевими бантустанами.
22.06.2025 10:59
у лукашенки бабушка точьна была чемпионом мира по обниманиям. так обнимал келога. так обнимал
22.06.2025 11:43
Просто смішний якийсь, але в якості туриста відпрацював!
22.06.2025 13:08
 
 