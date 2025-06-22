Келлог хотел заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине, - NYT
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог во время встречи с диктатором Беларуси Александром Лукашенко пытался заручиться его поддержкой в заключении возможного мирного соглашения между Украиной и РФ.
Об этом пишет издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Келлога в Минске сопровождал Кристофер Смит, заместитель помощника государственного секретаря США, который в феврале посетил Беларусь, чтобы достичь крупного соглашения, по которому Лукашенко должен был бы освободить политических заключенных в обмен на ослабление санкций.
Издание пишет, что освобождение 14 политзаключенных в субботу ускорило медленный процесс, в котором задержанных, включая трех американцев, освобождали небольшими группами в последние месяцы. В то же время многие другие все еще остаются за решеткой.
"На фоне визита господина Келлога маячил деликатный вопрос: может ли Вашингтон ослабить тесное партнерство между Лукашенко и Путиным?", - пишет NYT.
В статье говорится, что именно такой была цель в 2020 году тогдашнего государственного секретаря США Майка Помпео во время встречи с Лукашенко. Однако эти усилия тогда провалились после заявления самопровозглашенного президента Беларуси о "победе" на выборах, несмотря на сообщения о массовых фальсификациях и протестах.
"Цели Келлога выглядят менее амбициозными, они сосредоточены не столько на отрыве Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной",- сказано в статье.
Издание также приводит слова Келлога и Лукашенко в начале переговоров.
"Мы живем в очень опасное время, когда кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко обостриться, расти, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал Келлог.
В свою очередь диктатор Беларуси заверил спецпосланника Трампа, что "эскалации не будет не только в Беларуси, но и вокруг нас".
NYT отмечает, что в пятницу, 20 июня, Лукашенко посетил глава Следственного комитета РФ и давний союзник Путина Александр Бастрыкин.
"Я хочу, чтобы вы поняли, что в это трудное время мы с вами", - сказал Лукашенко Бастрыкину.
Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.
А что потом будет им насрать.
- перетворити Ірак в клоуку гірше чим при Садамі - і пофігу
- здали південний Вєтнам - тепер головний торговий партнер Вєтнаму - того що вирізав сотні тисяч південних Вєтнамців
і тд. Треба памятати - що США це просто зброд злочинців і проституток які бігли з Европи
ЛУкашенко
- без Армії
- без реальної економіки яка не просто сидить на рос ресурсах
- без довіри народу
- без мобпотенціалу
- без портів
- без запасів зброї яку б він УЖЕ не передав Пуйлу
- без новітніх розробок
США треба сходити до психіатрів це це уже не смішно
🤬
Піндоси - ви кончені дебіли.
но еще и тaбло рaзбить
Ідіоти продовжують гратися у гру "відірви країну А від крахни Б". Зайвий доказ їхньої абсолютного невігластва і нерозуміння реалій "на землі".
Зарікалася свиня...