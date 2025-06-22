Келлог хотів заручитися підтримкою Лукашенка в припиненні війни в Україні, - NYT

Спецпредставник американського лідера Дональда Трампа Кіт Келлог під час зустрічі з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком намагався заручитися його підтримкою в укладенні можливої мирної угоди між Україною та РФ.

Келлога в Мінську супроводжував Крістофер Сміт, заступник помічника державного секретаря США, який у лютому відвідав Білорусь, щоб досягти великої угоди, за якою Лукашенко мав би звільнити політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій.

Видання пише, що звільнення 14 політв'язнів у суботу прискорило повільний процес, у якому затриманих, включаючи трьох американців, звільняли невеликими групами в останні місяці. Водночас багато інших все ще залишаються за ґратами.

"На тлі візиту пана Келлога маячило делікатне питання: чи може Вашингтон послабити тісне партнерство між Лукашенком та Путіним?", - пише NYT.

У статті йдеться, що саме такою була мета у 2020 році тодішнього державного секретаря США Майка Помпео під час зустрічі з Лукашенком. Однак ці зусилля тоді провалилися після заяви самопроголошеного президента Білорусі про "перемогу" на виборах попри повідомлення про масові фальсифікації й протести.

"Цілі Келлога виглядають менш амбітними, вони зосереджені не стільки на відриві Білорусі від Москви, скільки на забезпеченні допомоги Лукашенка у можливій мирній угоді між Росією та Україною",- сказано в статті.

Видання також наводить слова Келлога і Лукашенка на початку переговорів.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко загостритися, зростати, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", – сказав Келлог.

Своєю чергою диктатор Білорусі запевнив спецпосланця Трампа, що "ескалації не буде не лише в Білорусі, а й навколо нас".

NYT зазначає, що у п'ятницю, 20 червня, Лукашенка відвідав голова Слідчого комітету РФ та давній союзник Путіна Олександр Бастрикін.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в цей важкий час ми з вами", – сказав Лукашенко Бастрикіну.

Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.

