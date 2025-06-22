УКР
Келлог приїхав до Лукашенка
Келлог хотів заручитися підтримкою Лукашенка в припиненні війни в Україні, - NYT

NYT розкрило одн із цілей візиту Келлога до Лукашенка

Спецпредставник американського лідера Дональда Трампа Кіт Келлог під час зустрічі з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком намагався заручитися його підтримкою в укладенні можливої мирної угоди між Україною та РФ.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Келлога в Мінську супроводжував Крістофер Сміт, заступник помічника державного секретаря США, який у лютому відвідав Білорусь, щоб досягти великої угоди, за якою Лукашенко мав би звільнити політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій.

Видання пише, що звільнення 14 політв'язнів у суботу прискорило повільний процес, у якому затриманих, включаючи трьох американців, звільняли невеликими групами в останні місяці. Водночас багато інших все ще залишаються за ґратами.

"На тлі візиту пана Келлога маячило делікатне питання: чи може Вашингтон послабити тісне партнерство між Лукашенком та Путіним?", - пише NYT.

У статті йдеться, що саме такою була мета у 2020 році тодішнього державного секретаря США Майка Помпео під час зустрічі з Лукашенком. Однак ці зусилля тоді провалилися після заяви самопроголошеного президента Білорусі про "перемогу" на виборах попри повідомлення про масові фальсифікації й протести.

"Цілі Келлога виглядають менш амбітними, вони зосереджені не стільки на відриві Білорусі від Москви, скільки на забезпеченні допомоги Лукашенка у можливій мирній угоді між Росією та Україною",- сказано в статті.

Читайте також: Келлог - Лукашенку: Ми живемо в дуже небезпечний час, коли "кризи можуть різко ескалювати"

Видання також наводить слова Келлога і Лукашенка на початку переговорів.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко загостритися, зростати, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", – сказав Келлог.

Своєю чергою диктатор Білорусі запевнив спецпосланця Трампа, що "ескалації не буде не лише в Білорусі, а й навколо нас".

NYT зазначає, що у п'ятницю, 20 червня, Лукашенка відвідав голова Слідчого комітету РФ та давній союзник Путіна Олександр Бастрикін.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в цей важкий час ми з вами", – сказав Лукашенко Бастрикіну.

Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.

Читайте також: У Лукашенка заявили, що звільнили політв'язнів "на прохання Трампа": переговори з Келлогом тривали понад 6 годин

Білорусь (8085) Лукашенко Олександр (2695) Келлог Кіт (234)
**@ные старые пид@р@сы из США ездят по миру и пытаются заработать себе репутацию миротворцев а своему начальнику угодить чтобы он получил Нобелевскую премию мира.
А что потом будет им насрать.
Як ця собака може на щось вплинути?

ЛУкашенко

- без Армії
- без реальної економіки яка не просто сидить на рос ресурсах
- без довіри народу
- без мобпотенціалу
- без портів
- без запасів зброї яку б він УЖЕ не передав Пуйлу
- без новітніх розробок

США треба сходити до психіатрів це це уже не смішно
******* гєніальні політики. Можно ще спробувать заручитись підтримкою губернатора Смолєнської області.
їм завжди було чхати

- перетворити Ірак в клоуку гірше чим при Садамі - і пофігу
- здали південний Вєтнам - тепер головний торговий партнер Вєтнаму - того що вирізав сотні тисяч південних Вєтнамців

і тд. Треба памятати - що США це просто зброд злочинців і проституток які бігли з Европи
ливию преврaтили в руины
Кіт Келлог намагався заручитися підтримкою Лукашенком в укладенні можливої мирної угоди між Україною та РФ. А я думаю, що Гватемала має більше впливу на кремль, ніж Лукашенко.
Як ця собака може на щось вплинути?

ЛУкашенко

- без Армії
- без реальної економіки яка не просто сидить на рос ресурсах
- без довіри народу
- без мобпотенціалу
- без портів
- без запасів зброї яку б він УЖЕ не передав Пуйлу
- без новітніх розробок

США треба сходити до психіатрів це це уже не смішно
Ось постав себе на місце цього жополиза Трамп, можна їздити по світу за рахунок американських платників податків і зустрічатися з кимось. Везти перемовини про щось. Ні за що не відповідати. Отримавати зарплатню. Кращої роботи не знайти.
І що найважливіше,не сидіти в тюрмі!!!
Зрозумійте одне: уся адміністрація "краснова" працює на Нобеля миру для свого шефа. До психіатру тре йти усій банді МАГА.
ні він мабуть хотів дізнатися які плани ***** на Літву
Ідіот. Тьху.

🤬
******* гєніальні політики. Можно ще спробувать заручитись підтримкою губернатора Смолєнської області.
піндоси таки дійсно тупі. Цікаво, вони самі цього не розуміють?? це ж треба доперти поїхати до шістки путіна, щоб "заручитися його підтримкою" в укладенні дебільної угоди...Ще б до ким чен іна поїхали за підтримкою, або до хаменеї, що зараз в бункері.
Піндоси - ви кончені дебіли.
Заручись підтримкою північної Кореї, типіл.
які вони всі кончені зараз в білому домі
Походу у Трампа вся команда з іншої реальності.
не будешь угождaть, то могут не только выгнaть
но еще и тaбло рaзбить
Цей старий вусатий лис Лукашенко стільки років водить пуйло за ніс, що Штати спокусилися перейняти у нього досвід, тому Келог і попер до нього...
Ще б у пiнгвiнiв підтримкою заручився, iдiот
Пінгвіни зараз ображені на TACO. Старий бовдур ввів тарифи для їхніх островів Герд і Макдональд.
Як собаці немає чого робити - то лукашенка лиже...
Вони там всі ненормальні на тому Потомаку. МЕГА ненормальні.
Тільки гірше нам і собі роблять.Бо сильні не просять васалів вплинути на сюзеренів!
Там я бачив на дорозі кучу гімна собачого, потрібно щоб келог ще з нею поговорив і попросив допомоги
Це як просити собаку погавкати на хазяїна. Вона тільки може у відповідь тебе обгавкати
колировaнный до л ****.
"На тлі візиту пана Келлога маячило делікатне питання: чи може Вашингтон послабити тісне партнерство між Лукашенком та Путіним?", - пише NYT.

Ідіоти продовжують гратися у гру "відірви країну А від крахни Б". Зайвий доказ їхньої абсолютного невігластва і нерозуміння реалій "на землі".
З таким же успіхом можна домовлятися з шакалом Табакі який під Шерханом.
Своєю чергою диктатор Білорусі запевнив спецпосланця Трампа, що "ескалації не буде не лише в Білорусі, а й навколо нас".

Зарікалася свиня...
Келлог хотів заручитися підтримкою Лукашенка в припиненні війни в Україні, - NYT рівень до якого опустив США "ТРАМБЛО- МИРНОСЕЦЬ"
Міг би і по африканським буркіна фасо проїхатися з тим же самим успіхом. Он буратінка пів Африки об'їздив; усе хизувався перед нами своїми "успішними" підписаннями якихось папірців з місцевими бантустанами.
у лукашенки бабушка точьна была чемпионом мира по обниманиям. так обнимал келога. так обнимал
Просто смішний якийсь, але в якості туриста відпрацював!
