У Лукашенка заявили, що звільнили політв’язнів "на прохання Трампа": переговори з Келлогом тривали понад 6 годин
Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.
Про це заявила речниця глави Білорусі Наталія Ейсмонт, цитує її телеграм-канал "Пул Первого", повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, більшість звільнених не є громадянами Білорусі. Зокрема, серед них двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.
У переліку також декілька білорусів, яких режим Лукашенка засудив за "екстремістську й терористичну діяльність". Серед них, зокрема, Сергій Тихановський.
Речниця Лукашенка каже, що рішення про його звільнення, мовляв, ухвалили "з гуманних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї".
Також Ейсмонт розповіла, що перемовини диктатора Білорусі з спецпредставником Трампа Кітом Келлогом тривали шість із половиною годин. Під час перемовин "торкнулися питань американських і європейських санкцій щодо Білорусі, війни в Україні та на Близькому Сході, а також відносин Білорусі з РФ та Китаєм".
Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.
а кримінальні сходки
Я вангую, що скоро буде навіть тіньова каса, щоб родина додіка стала мудьти-мільярдерами ( дохерархами серед олігархів)
А ОТ ПАРУ "АПАЗІЦІОНЕРОВ"....які і опозицією не є по факту - тут будь-ласка
гидко на це навіть дивитися
зараз саме час розмістити багато заводів в Білорусі, які пішли з рашки.
Профіт очевидний.
Повторю свій коментар піврічної давнини:
Келлог міг доживати свій вік поважним сивочолим джентльменом.
Натомість доживає як нікчемна трампонівська ганчірка.