Келлог приїхав до Лукашенка Звільнення політв'язнів у Білорусі
3 428 23

У Лукашенка заявили, що звільнили політв’язнів "на прохання Трампа": переговори з Келлогом тривали понад 6 годин

Кіт Келлог відвідав Білорусь та зустрівся з Лукашенком

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це заявила речниця глави Білорусі Наталія Ейсмонт, цитує її телеграм-канал "Пул Первого", повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, більшість звільнених не є громадянами Білорусі. Зокрема, серед них двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.

У переліку також декілька білорусів, яких режим Лукашенка засудив за "екстремістську й терористичну діяльність". Серед них, зокрема, Сергій Тихановський.

Читайте також: Келлог - Лукашенку: Ми живемо в дуже небезпечний час, коли "кризи можуть різко ескалювати"

Речниця Лукашенка каже, що рішення про його звільнення, мовляв, ухвалили "з гуманних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї".

Також Ейсмонт розповіла, що перемовини диктатора Білорусі з спецпредставником Трампа Кітом Келлогом тривали шість із половиною годин. Під час перемовин "торкнулися питань американських і європейських санкцій щодо Білорусі, війни в Україні та на Близькому Сході, а також відносин Білорусі з РФ та Китаєм".

Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.

Дивіться також: Білорусь звільнила з ув’язнення опозиціонера Тихановського на тлі візиту Келлога. ФОТО

Білорусь (8085) Лукашенко Олександр (2695) політв’язні (1364) Келлог Кіт (234)
Топ коментарі
+13
все відбувається не згідно міжнародних норм і правил

а кримінальні сходки
22.06.2025 00:04 Відповісти
+12
тобто глави держав торгують життями як феодальні ублюдки
22.06.2025 00:05 Відповісти
+11
Тобто звільнити полонених наших трамп не хоче, Ізраїльтян звільнити він теж не зміг, зупинити убивства по 100 людей в тилу зайнятий бо гольф

А ОТ ПАРУ "АПАЗІЦІОНЕРОВ"....які і опозицією не є по факту - тут будь-ласка
22.06.2025 00:06 Відповісти
22.06.2025 00:04 Відповісти
22.06.2025 00:05 Відповісти
Так бо правила то для нищої касти. Вища каста як то Байден та Трамп просто бере і помилує кого завгодно от і правила не працюють. І це мабуть демократично я не знаю. Хай підкажуть люди.
22.06.2025 00:29 Відповісти
У сполучено-Піндосній конституції През може помилувати навіть самого себе, навіть Індульгенцію видати - тобто за майбутні злочини... Будь кому може дати індульгенцію.
Я вангую, що скоро буде навіть тіньова каса, щоб родина додіка стала мудьти-мільярдерами ( дохерархами серед олігархів)
22.06.2025 01:04 Відповісти
22.06.2025 00:06 Відповісти
У Беларусьбаши нет украинских полонених, потому звильнити их вин их не может
22.06.2025 01:56 Відповісти
У Європі привітали звільнення Сергія Тихановського (18pokiв)
22.06.2025 00:09 Відповісти
Хоч би наступу не було з цієї сторони після візиту вонючих піндосів
22.06.2025 00:10 Відповісти
Цікаво - які політико-економічні ''цукерки'' Лукашенко отримав від Трампа...
22.06.2025 00:15 Відповісти
як можна ручкатися з таким моральнім уродом, як це вусате падло?!
22.06.2025 00:17 Відповісти
про що можна говорити годин з диктатором?
гидко на це навіть дивитися
22.06.2025 00:19 Відповісти
про економічне співробітництво
зараз саме час розмістити багато заводів в Білорусі, які пішли з рашки.

Профіт очевидний.
22.06.2025 07:36 Відповісти
Те, що вусате дозволило безперешкодний прохід падл на Київ (і через що, великою мірою, сталося масове вбивство мирних українців у Бучі і інших містах Київщини) -- келлоху абсолютно по**й.

Повторю свій коментар піврічної давнини:

Келлог міг доживати свій вік поважним сивочолим джентльменом.
Натомість доживає як нікчемна трампонівська ганчірка.
22.06.2025 00:26 Відповісти
Тобто- путін, лукашенко створюють трампу імідж миротворця! Прекрасне тріо!
22.06.2025 00:38 Відповісти
Тобто- москва цим самим заявляє:»дайте нашому агенту Нобеля!»
22.06.2025 00:39 Відповісти
Тобто Тампон друг терористів і диктаторів отак просто може попросити людоїда віддати заручників? І це нівкого не викликає підозри?
22.06.2025 00:57 Відповісти
еЩе бульбофюрер не водил по губам команды Трампона
22.06.2025 01:04 Відповісти
Стісняюсь спитать: а яка частина України була обіцяна бюльбопюреру за сприяння "аканчянія канфлікта на Украінє"?
22.06.2025 02:50 Відповісти
Зачем их сажали? Это такая себе оппозиция с цветочками, пар протестный выпускать. Таких надо холить и лелеять. Они не способны снести режим. Цветочки дарили.
22.06.2025 03:50 Відповісти
Келог карти привіз ригоричу?
22.06.2025 06:31 Відповісти
Тихановська таки домоглася бажаного .
22.06.2025 07:41 Відповісти
 
 