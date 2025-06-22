У Лукашенка заявили, що звільнили політв’язнів "на прохання Трампа": переговори з Келлогом тривали понад 6 годин

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це заявила речниця глави Білорусі Наталія Ейсмонт, цитує її телеграм-канал "Пул Первого", повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, більшість звільнених не є громадянами Білорусі. Зокрема, серед них двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.

У переліку також декілька білорусів, яких режим Лукашенка засудив за "екстремістську й терористичну діяльність". Серед них, зокрема, Сергій Тихановський.

Речниця Лукашенка каже, що рішення про його звільнення, мовляв, ухвалили "з гуманних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї".

Також Ейсмонт розповіла, що перемовини диктатора Білорусі з спецпредставником Трампа Кітом Келлогом тривали шість із половиною годин. Під час перемовин "торкнулися питань американських і європейських санкцій щодо Білорусі, війни в Україні та на Близькому Сході, а також відносин Білорусі з РФ та Китаєм".

