3 428 23

У Лукашенко заявили, что политзаключенных освободили "по просьбе Трампа": переговоры с Келлогом длились более 6 часов

Кит Келлог посетил Беларусь и встретился с Лукашенко

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт, цитирует ее телеграм-канал "Пул Первого", сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, большинство освобожденных не являются гражданами Беларуси. В частности, среди них - двое граждан Японии, трое граждан Польши, двое граждан Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.

В перечне также несколько белорусов, которых режим Лукашенко осудил за "экстремистскую и террористическую деятельность". Среди них, в частности, Сергей Тихановский.

Читайте также: Келлог - Лукашенко: Мы живем в очень опасное время, когда "кризисы могут резко эскалировать"

Пресс-секретарь Лукашенко говорит, что решение о его освобождении, мол, приняли "из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи".

Также Эйсмонт рассказала, что переговоры диктатора Беларуси со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом продолжались шесть с половиной часов. Во время переговоров "коснулись вопросов американских и европейских санкций в отношении Беларуси, войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношений Беларуси с РФ и Китаем".

Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.

Смотрите также: Беларусь освободила из заключения оппозиционера Тихановского на фоне визита Кэллога. ФОТО

Беларусь (8025) Лукашенко Александр (3647) политзаключенные (1631) Келлог Кит (232)
Топ комментарии
+13
все відбувається не згідно міжнародних норм і правил

а кримінальні сходки
показать весь комментарий
22.06.2025 00:04 Ответить
+12
тобто глави держав торгують життями як феодальні ублюдки
показать весь комментарий
22.06.2025 00:05 Ответить
+11
Тобто звільнити полонених наших трамп не хоче, Ізраїльтян звільнити він теж не зміг, зупинити убивства по 100 людей в тилу зайнятий бо гольф

А ОТ ПАРУ "АПАЗІЦІОНЕРОВ"....які і опозицією не є по факту - тут будь-ласка
показать весь комментарий
22.06.2025 00:06 Ответить
Так бо правила то для нищої касти. Вища каста як то Байден та Трамп просто бере і помилує кого завгодно от і правила не працюють. І це мабуть демократично я не знаю. Хай підкажуть люди.
показать весь комментарий
22.06.2025 00:29 Ответить
У сполучено-Піндосній конституції През може помилувати навіть самого себе, навіть Індульгенцію видати - тобто за майбутні злочини... Будь кому може дати індульгенцію.
Я вангую, що скоро буде навіть тіньова каса, щоб родина додіка стала мудьти-мільярдерами ( дохерархами серед олігархів)
показать весь комментарий
22.06.2025 01:04 Ответить
У Беларусьбаши нет украинских полонених, потому звильнити их вин их не может
показать весь комментарий
22.06.2025 01:56 Ответить
У Європі привітали звільнення Сергія Тихановського (18pokiв)
показать весь комментарий
22.06.2025 00:09 Ответить
Хоч би наступу не було з цієї сторони після візиту вонючих піндосів
показать весь комментарий
22.06.2025 00:10 Ответить
Цікаво - які політико-економічні ''цукерки'' Лукашенко отримав від Трампа...
показать весь комментарий
22.06.2025 00:15 Ответить
як можна ручкатися з таким моральнім уродом, як це вусате падло?!
показать весь комментарий
22.06.2025 00:17 Ответить
про що можна говорити годин з диктатором?
гидко на це навіть дивитися
показать весь комментарий
22.06.2025 00:19 Ответить
про економічне співробітництво
зараз саме час розмістити багато заводів в Білорусі, які пішли з рашки.

Профіт очевидний.
показать весь комментарий
22.06.2025 07:36 Ответить
Те, що вусате дозволило безперешкодний прохід падл на Київ (і через що, великою мірою, сталося масове вбивство мирних українців у Бучі і інших містах Київщини) -- келлоху абсолютно по**й.

Повторю свій коментар піврічної давнини:

Келлог міг доживати свій вік поважним сивочолим джентльменом.
Натомість доживає як нікчемна трампонівська ганчірка.
показать весь комментарий
22.06.2025 00:26 Ответить
Тобто- путін, лукашенко створюють трампу імідж миротворця! Прекрасне тріо!
показать весь комментарий
22.06.2025 00:38 Ответить
Тобто- москва цим самим заявляє:»дайте нашому агенту Нобеля!»
показать весь комментарий
22.06.2025 00:39 Ответить
Тобто Тампон друг терористів і диктаторів отак просто може попросити людоїда віддати заручників? І це нівкого не викликає підозри?
показать весь комментарий
22.06.2025 00:57 Ответить
еЩе бульбофюрер не водил по губам команды Трампона
показать весь комментарий
22.06.2025 01:04 Ответить
Стісняюсь спитать: а яка частина України була обіцяна бюльбопюреру за сприяння "аканчянія канфлікта на Украінє"?
показать весь комментарий
22.06.2025 02:50 Ответить
Зачем их сажали? Это такая себе оппозиция с цветочками, пар протестный выпускать. Таких надо холить и лелеять. Они не способны снести режим. Цветочки дарили.
показать весь комментарий
22.06.2025 03:50 Ответить
Келог карти привіз ригоричу?
показать весь комментарий
22.06.2025 06:31 Ответить
Тихановська таки домоглася бажаного .
показать весь комментарий
22.06.2025 07:41 Ответить
 
 