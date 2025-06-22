У Лукашенко заявили, что политзаключенных освободили "по просьбе Трампа": переговоры с Келлогом длились более 6 часов

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт.

По ее словам, большинство освобожденных не являются гражданами Беларуси. В частности, среди них - двое граждан Японии, трое граждан Польши, двое граждан Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.

В перечне также несколько белорусов, которых режим Лукашенко осудил за "экстремистскую и террористическую деятельность". Среди них, в частности, Сергей Тихановский.

Пресс-секретарь Лукашенко говорит, что решение о его освобождении, мол, приняли "из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи".

Также Эйсмонт рассказала, что переговоры диктатора Беларуси со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом продолжались шесть с половиной часов. Во время переговоров "коснулись вопросов американских и европейских санкций в отношении Беларуси, войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношений Беларуси с РФ и Китаем".

