У Лукашенко заявили, что политзаключенных освободили "по просьбе Трампа": переговоры с Келлогом длились более 6 часов
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.
Об этом заявила пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт, цитирует ее телеграм-канал "Пул Первого", сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, большинство освобожденных не являются гражданами Беларуси. В частности, среди них - двое граждан Японии, трое граждан Польши, двое граждан Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.
В перечне также несколько белорусов, которых режим Лукашенко осудил за "экстремистскую и террористическую деятельность". Среди них, в частности, Сергей Тихановский.
Пресс-секретарь Лукашенко говорит, что решение о его освобождении, мол, приняли "из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи".
Также Эйсмонт рассказала, что переговоры диктатора Беларуси со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом продолжались шесть с половиной часов. Во время переговоров "коснулись вопросов американских и европейских санкций в отношении Беларуси, войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношений Беларуси с РФ и Китаем".
Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.
а кримінальні сходки
Я вангую, що скоро буде навіть тіньова каса, щоб родина додіка стала мудьти-мільярдерами ( дохерархами серед олігархів)
А ОТ ПАРУ "АПАЗІЦІОНЕРОВ"....які і опозицією не є по факту - тут будь-ласка
гидко на це навіть дивитися
зараз саме час розмістити багато заводів в Білорусі, які пішли з рашки.
Профіт очевидний.
Повторю свій коментар піврічної давнини:
Келлог міг доживати свій вік поважним сивочолим джентльменом.
Натомість доживає як нікчемна трампонівська ганчірка.