Келлог о визите к Лукашенко: Обсудил войну между Россией и Украиной

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал свой визит в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В общем, замечательная командная работа. Наша делегация встретилась с лидером Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул вел дискуссии о двусторонних отношениях между США и Беларусью, которые привели к освобождению 14 долгосрочно удерживаемых политических заключенных из шести стран, включая Японию и Польшу.

Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и прекратить убийства. Президент Трамп продолжает укреплять мир с помощью силы", - написал Келлог в соцсети Х.

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Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.