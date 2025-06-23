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Новости Келлог приехал к Лукашенко
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Келлог о визите к Лукашенко: Обсудил войну между Россией и Украиной

Келлог посетил Лукашенко

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал свой визит в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В общем, замечательная командная работа. Наша делегация встретилась с лидером Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул вел дискуссии о двусторонних отношениях между США и Беларусью, которые привели к освобождению 14 долгосрочно удерживаемых политических заключенных из шести стран, включая Японию и Польшу.

Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и прекратить убийства. Президент Трамп продолжает укреплять мир с помощью силы", - написал Келлог в соцсети Х.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лукашенко заявили, что освободили политзаключенных "по просьбе Трампа": переговоры с Келлогом длились более 6 часов

Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Кит Келлог (170)


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Топ комментарии
+4
Опа! Картопляник вже не йухло в мініатюрі самопроголошений диктатор, а лідер Білорусі!

Карколомні трансформації.

P.S. келлох -- старий довбойоб.
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23.06.2025 17:55 Ответить
+3
Загалом, чудова командна робота

Ще один придурок, який ******** косити під хитрожопого.
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23.06.2025 17:53 Ответить
+2
Тобто, вашингтонський обком "дав добро" на використання території ********** для "аканчЯтєльнаво рєшенія укрáінскава вапроса" ?
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23.06.2025 18:02 Ответить
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Загалом, чудова командна робота

Ще один придурок, який ******** косити під хитрожопого.
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23.06.2025 17:53 Ответить
Загалом, чудова командна робота. Наша делегація зустрілася з лідером Білорусі Лукашенком та його командою. Джерело: https://censor.net/ua/n3559501

І тепер картопляний став оплотом демократії!
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23.06.2025 17:55 Ответить
Опа! Картопляник вже не йухло в мініатюрі самопроголошений диктатор, а лідер Білорусі!

Карколомні трансформації.

P.S. келлох -- старий довбойоб.
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23.06.2025 17:55 Ответить
БЛД - А Друга Свіова то було МІЖ Гітлером та світом?
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23.06.2025 17:56 Ответить
Цікаво те, шо володар брусники, болот та покірного стада терпіл з овечок з баранами а за суміснитцтвом бульбофюрер Першого Бульборейху сам не зателефонував свому господарю ***** і не надав звіт шодо щмісиу розмови з Куеллогом. Кремльвсткий щурятник сам вийшов на зв'язок. Шоб це означало?
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23.06.2025 17:57 Ответить
Там все йде за планом - ***** і його шлюхи трампа.
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23.06.2025 18:10 Ответить
нічого. 0
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23.06.2025 21:53 Ответить
?????????????????????????????????? Одна наволоч провідала другу наволоч...
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23.06.2025 17:59 Ответить
Цікаво - на цензорі видаляють коментарі, що Трамп союзник ***** ,в трампісти - його шлюхи. Продалися ворогу трампу?
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23.06.2025 18:00 Ответить
Трамп зараз устраивает большую часть американцев, то шо обещал выполняет -нелегальную миграцию прикрыл, зарплаты за его недолгое время возросли на 2%, с гендерами разобрался, сейчас там только 2 пола, Иран разбомбил и пр. Это всё амерам нравится, а то что он не нравится украинцам, так это американцев не волнует
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23.06.2025 18:33 Ответить
Чому більшість "русскоязичників" в такому захваті від Трампа? Мабуть теж побачили замість ненависної їм демократії "сильну руку", схожу на свого вождя, якого обожнюють і поклоняються.
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23.06.2025 18:51 Ответить
канешна. я вас видалив. а ви й досі тут, як "лєнін муж". усі продалися. передайте мені з рашен недорейху лічильника банкнот, бо не встигаю рахувати пікокупони
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23.06.2025 21:57 Ответить
Смерть трампівській падалі, ворогам України.
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23.06.2025 18:01 Ответить
Тобто, вашингтонський обком "дав добро" на використання території ********** для "аканчЯтєльнаво рєшенія укрáінскава вапроса" ?
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23.06.2025 18:02 Ответить
знайшов з ким "обговорювати"! вусатий напевно карту показував "звідки готувався напад")))))))
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23.06.2025 18:36 Ответить
От пизедун!! Какой мир и с помощью какой силы???
Ну поясни нам, неполиткоректным!!!!

дент Трамп продовжує зміцнювати мир за допомогою сили", - написав Келлог у соцмережі Х##. Джерело: https://censor.net/ua/n3559501
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23.06.2025 20:01 Ответить
 
 