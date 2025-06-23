Келлог о визите к Лукашенко: Обсудил войну между Россией и Украиной
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал свой визит в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В общем, замечательная командная работа. Наша делегация встретилась с лидером Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул вел дискуссии о двусторонних отношениях между США и Беларусью, которые привели к освобождению 14 долгосрочно удерживаемых политических заключенных из шести стран, включая Японию и Польшу.
Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и прекратить убийства. Президент Трамп продолжает укреплять мир с помощью силы", - написал Келлог в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что на фоне визита спецпредставителя США Кита Келлога к Александру Лукашенко 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский. Он провел за решеткой более пяти лет.
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Ще один придурок, який ******** косити під хитрожопого.
І тепер картопляний став оплотом демократії!
йухло в мініатюрісамопроголошений диктатор, а лідер Білорусі!
Карколомні трансформації.
P.S. келлох -- старий довбойоб.
Ну поясни нам, неполиткоректным!!!!
дент Трамп продовжує зміцнювати мир за допомогою сили", - написав Келлог у соцмережі Х##. Джерело: https://censor.net/ua/n3559501