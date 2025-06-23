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Новини Келлог приїхав до Лукашенка
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Келлог про візит до Лукашенка: Обговорив війну між Росією та Україною

Келлог відвідав Лукашенка

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував свій візит до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом, чудова командна робота. Наша делегація зустрілася з лідером Білорусі Лукашенком та його командою. Джон Коул вів дискусії про двосторонні відносини між США та Білоруссю, які призвели до звільнення 14 довгостроково утримуваних політичних в'язнів з шести країн, включаючи Японію та Польщу.

Я обговорив війну між Росією та Україною та те, як президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити війну та припинити вбивства. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир за допомогою сили", - написав Келлог у соцмережі Х.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лукашенка заявили, що звільнили політв’язнів "на прохання Трампа": переговори з Келлогом тривали понад 6 годин

Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+4
Опа! Картопляник вже не йухло в мініатюрі самопроголошений диктатор, а лідер Білорусі!

Карколомні трансформації.

P.S. келлох -- старий довбойоб.
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23.06.2025 17:55 Відповісти
+3
Загалом, чудова командна робота

Ще один придурок, який ******** косити під хитрожопого.
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23.06.2025 17:53 Відповісти
+2
Тобто, вашингтонський обком "дав добро" на використання території ********** для "аканчЯтєльнаво рєшенія укрáінскава вапроса" ?
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23.06.2025 18:02 Відповісти
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Загалом, чудова командна робота

Ще один придурок, який ******** косити під хитрожопого.
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23.06.2025 17:53 Відповісти
Загалом, чудова командна робота. Наша делегація зустрілася з лідером Білорусі Лукашенком та його командою. Джерело: https://censor.net/ua/n3559501

І тепер картопляний став оплотом демократії!
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23.06.2025 17:55 Відповісти
Опа! Картопляник вже не йухло в мініатюрі самопроголошений диктатор, а лідер Білорусі!

Карколомні трансформації.

P.S. келлох -- старий довбойоб.
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23.06.2025 17:55 Відповісти
БЛД - А Друга Свіова то було МІЖ Гітлером та світом?
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23.06.2025 17:56 Відповісти
Цікаво те, шо володар брусники, болот та покірного стада терпіл з овечок з баранами а за суміснитцтвом бульбофюрер Першого Бульборейху сам не зателефонував свому господарю ***** і не надав звіт шодо щмісиу розмови з Куеллогом. Кремльвсткий щурятник сам вийшов на зв'язок. Шоб це означало?
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23.06.2025 17:57 Відповісти
Там все йде за планом - ***** і його шлюхи трампа.
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23.06.2025 18:10 Відповісти
нічого. 0
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23.06.2025 21:53 Відповісти
?????????????????????????????????? Одна наволоч провідала другу наволоч...
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23.06.2025 17:59 Відповісти
Цікаво - на цензорі видаляють коментарі, що Трамп союзник ***** ,в трампісти - його шлюхи. Продалися ворогу трампу?
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23.06.2025 18:00 Відповісти
Трамп зараз устраивает большую часть американцев, то шо обещал выполняет -нелегальную миграцию прикрыл, зарплаты за его недолгое время возросли на 2%, с гендерами разобрался, сейчас там только 2 пола, Иран разбомбил и пр. Это всё амерам нравится, а то что он не нравится украинцам, так это американцев не волнует
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23.06.2025 18:33 Відповісти
Чому більшість "русскоязичників" в такому захваті від Трампа? Мабуть теж побачили замість ненависної їм демократії "сильну руку", схожу на свого вождя, якого обожнюють і поклоняються.
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23.06.2025 18:51 Відповісти
канешна. я вас видалив. а ви й досі тут, як "лєнін муж". усі продалися. передайте мені з рашен недорейху лічильника банкнот, бо не встигаю рахувати пікокупони
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23.06.2025 21:57 Відповісти
Смерть трампівській падалі, ворогам України.
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23.06.2025 18:01 Відповісти
Тобто, вашингтонський обком "дав добро" на використання території ********** для "аканчЯтєльнаво рєшенія укрáінскава вапроса" ?
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23.06.2025 18:02 Відповісти
знайшов з ким "обговорювати"! вусатий напевно карту показував "звідки готувався напад")))))))
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23.06.2025 18:36 Відповісти
От пизедун!! Какой мир и с помощью какой силы???
Ну поясни нам, неполиткоректным!!!!

дент Трамп продовжує зміцнювати мир за допомогою сили", - написав Келлог у соцмережі Х##. Джерело: https://censor.net/ua/n3559501
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23.06.2025 20:01 Відповісти
 
 