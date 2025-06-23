Келлог про візит до Лукашенка: Обговорив війну між Росією та Україною
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував свій візит до Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом, чудова командна робота. Наша делегація зустрілася з лідером Білорусі Лукашенком та його командою. Джон Коул вів дискусії про двосторонні відносини між США та Білоруссю, які призвели до звільнення 14 довгостроково утримуваних політичних в'язнів з шести країн, включаючи Японію та Польщу.
Я обговорив війну між Росією та Україною та те, як президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити війну та припинити вбивства. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир за допомогою сили", - написав Келлог у соцмережі Х.
Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.
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Ще один придурок, який ******** косити під хитрожопого.
І тепер картопляний став оплотом демократії!
йухло в мініатюрісамопроголошений диктатор, а лідер Білорусі!
Карколомні трансформації.
P.S. келлох -- старий довбойоб.
Ну поясни нам, неполиткоректным!!!!
дент Трамп продовжує зміцнювати мир за допомогою сили", - написав Келлог у соцмережі Х##. Джерело: https://censor.net/ua/n3559501