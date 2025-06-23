Келлог про візит до Лукашенка: Обговорив війну між Росією та Україною

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував свій візит до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом, чудова командна робота. Наша делегація зустрілася з лідером Білорусі Лукашенком та його командою. Джон Коул вів дискусії про двосторонні відносини між США та Білоруссю, які призвели до звільнення 14 довгостроково утримуваних політичних в'язнів з шести країн, включаючи Японію та Польщу.

Я обговорив війну між Росією та Україною та те, як президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити війну та припинити вбивства. Президент Трамп продовжує зміцнювати мир за допомогою сили", - написав Келлог у соцмережі Х.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лукашенка заявили, що звільнили політв’язнів "на прохання Трампа": переговори з Келлогом тривали понад 6 годин

Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.