Лукашенко заявив, що Келлог пообіцяв "попрацювати" над припиненням ударів України по РФ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що під час переговорів зі спецпосланником президента США з питань війни в Україні Кітом Келлогом "довів до Вашингтона" позицію російського диктатора щодо можливості перемир'я з Україною та припинення ударів по РФ.

Його цитує білоруське агентство "Белта", передає Цензор.НЕТ.

"Пора відходити й починати займатися конкретною справою. З цих позицій йшли переговори й щодо України, зокрема. Вони багато говорять про це сьогодні — перемир'я ну хоча б у повітрі. Ми з Володимиром Путіним обговорювали цю проблему раніше, це не перший раз, коли порушується це питання. Путін правильно каже: "Слухайте, ми за, ми ж не проти, ми ж не хочемо, щоб по наших містах били американські, англійські, французькі та німецькі ракети", - каже Лукашенко.

Самопроголошений лідер Білорусі також нагадав про "постійні атаки українських дронів" по РФ.

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Але, за його словами, у Путіна з цього приводу є одна чітка вимога – він, начебто, згоден на перемир'я з Україною за умови припинення ударів по російських містах.

"Ось цю позицію довів до американців. І кажу: і що тут поганого? Ми будемо працювати, каже (Келлог - ред.), в цьому напрямку", - цитує медіа слова Лукашенка.

"Так працюйте. Це буде хороший перший крок до припинення цієї братовбивчої війни. Але я не вірю в те, що вони (на Заході) хочуть припинити цю війну", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.