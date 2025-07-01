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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Келлог приїхав до Лукашенка
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Лукашенко заявив, що Келлог пообіцяв "попрацювати" над припиненням ударів України по РФ

Лукашенко розповів про зустріч із Келлогом

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що під час переговорів зі спецпосланником президента США з питань війни в Україні Кітом Келлогом "довів до Вашингтона" позицію російського диктатора щодо можливості перемир'я з Україною та припинення ударів по РФ.

Його цитує білоруське агентство "Белта", передає Цензор.НЕТ.

"Пора відходити й починати займатися конкретною справою. З цих позицій йшли переговори й щодо України, зокрема. Вони багато говорять про це сьогодні — перемир'я ну хоча б у повітрі. Ми з Володимиром Путіним обговорювали цю проблему раніше, це не перший раз, коли порушується це питання. Путін правильно каже: "Слухайте, ми за, ми ж не проти, ми ж не хочемо, щоб по наших містах били американські, англійські, французькі та німецькі ракети", - каже Лукашенко.

Самопроголошений лідер Білорусі також нагадав про "постійні атаки українських дронів" по РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог про візит до Лукашенка: Обговорив війну між Росією та Україною

Але, за його словами, у Путіна з цього приводу є одна чітка вимога – він, начебто, згоден на перемир'я з Україною за умови припинення ударів по російських містах.

"Ось цю позицію довів до американців. І кажу: і що тут поганого? Ми будемо працювати, каже (Келлог - ред.), в цьому напрямку", - цитує медіа слова Лукашенка.

"Так працюйте. Це буде хороший перший крок до припинення цієї братовбивчої війни. Але я не вірю в те, що вони (на Заході) хочуть припинити цю війну", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог хотів заручитися підтримкою Лукашенка в припиненні війни в Україні, - NYT

Раніше повідомлялося, що на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Олександра Лукашенка 21 червня у Білорусі звільнили 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський. Він провів за ґратами понад п'ять років.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24231) Келлог Кіт (172) Удари по РФ (389) війна в Україні (5036)


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Топ коментарі
+13
ібанута Бульба знову все переплутала
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01.07.2025 22:23 Відповісти
+9
Отак.

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01.07.2025 22:30 Відповісти
+7
Із усіх трампових міньйонів Келог сама огидна мразіна. Як писав один дядя - "служить під'арасом у клоунів"...
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01.07.2025 22:24 Відповісти
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ібанута Бульба знову все переплутала
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01.07.2025 22:23 Відповісти
Із усіх трампових міньйонів Келог сама огидна мразіна. Як писав один дядя - "служить під'арасом у клоунів"...
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01.07.2025 22:24 Відповісти
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01.07.2025 22:26 Відповісти
Якби ж він па-беларуску бодай слівце з себе видушив…
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01.07.2025 22:31 Відповісти
Удары по парашным городам ещё не начинались. Мааацква должна выглядеть так.
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01.07.2025 22:27 Відповісти
Отак.

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01.07.2025 22:30 Відповісти
лукашенко попросив келога, щоб той попросив трампа натиснути на зеленського, щоб по Алабузі не херачили, а то у місцевих конголезців і татарви падає робочій ентузіазм.
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01.07.2025 22:28 Відповісти
ну якщо Келлог обіцяв - нехай Келлог і виконуває))
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01.07.2025 22:29 Відповісти
Ты глянь какой решала, напомню келлогу шо с пригожиным он тоже порешал, где сейчас пригожин всем известно, но это не точно!
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01.07.2025 22:31 Відповісти
А що, хтось може повірити смердючому "бульбозавру"?
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01.07.2025 22:34 Відповісти
Та просто вдуматись в фразу - "умовою перемир'я є припинення ударів по рос містах". Очевидно що перемир'я це припинення будь яких ударів.
Або воно ідіот або ідіот...
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01.07.2025 22:41 Відповісти
За кацапів заступаються то мадяри, то словаки, то вже бульбаші. Створюють видимість переживання за "мирних" кацапів? А не казав Келлог коли припинять обстрілювати Україну кацап і коли виведе свої війська з України?
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01.07.2025 22:37 Відповісти
а ще келих на картах показав направлєнія, по яких будуть вимагати припинити удари по парашчині. він карти з собою привозив.
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01.07.2025 22:40 Відповісти
"Хорошие сапоги, надо брать" (С)
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01.07.2025 22:40 Відповісти
Скоріш за все це йому наказав -попросив сказати окурок, він же "блєдная моль," ну а лука виконав, але не за даром, звичайно . Скоро почуємо від Келлога що такого не було.
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01.07.2025 22:40 Відповісти
" у Путіна з цього приводу є одна чітка вимога - він, начебто, згоден на перемир'я з Україною за умови припинення ударів по російських містах"

А перемир'я хіба не має включати припинення ВЗАЄМНИХ ударів? Чи ***** згоден тільки на таке "перемир'я", під час якого ми перестанемо по його містах бити, а воно- не перестане гатити по наших? Чи що це взагалі за маячня?
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01.07.2025 22:41 Відповісти
Ви перший хто це відмітив...
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01.07.2025 22:43 Відповісти
Лукашенко, який надав Білорусію під базу та плацдарм для нападу на Україну, тепер записується в мироносці.

Який цинізм!
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01.07.2025 22:42 Відповісти
та нас і так в одну калітку ********, у відповіді майже 0. куди ще менше?
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01.07.2025 22:43 Відповісти
Ці 4 роки треба пережить, єдине що заспокоює, що мордор хоче почати війну з Європою ще за каденції Трампа, а на 2 фронта він не потягне.
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01.07.2025 22:44 Відповісти
якщо ти думаєш що навколо тебе всі довбойоби;
якщо ти говориш як довбойоб;
і ведеш себе як довбойоб - то ти і є ДОВБОЙОБ.
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01.07.2025 22:49 Відповісти
On uze odin raz pomog prigozinu peregovorax s putlerom,cem eto zakoncilos dlia povara?Vet mog nevmesatsia,togda verojatno i putlera uze bi nebylo,poskolku vagner uze bil u maskvi
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01.07.2025 23:00 Відповісти
 
 