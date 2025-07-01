Ворог намагається розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл, - ОТУ "Харків"

Окупанти докладають усіх зусиль, щоб розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Залишається досить напруженою ситуація навколо населеного пункту Дворічна. Ворог докладає усіх зусиль, щоб розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Там щодня відбуваються штурмові дії противника – насамперед в районі населених пунктів Дворічна, Вільхівка, Красне Перше, Кам’янка, Строївка", - поінформував Шамшин.

Тим часом, у районі селища Липці ворог намагався відновити втрачене становище, але зазнав суттєвих втрат.

"На напрямку Липців обстановка суттєвих змін не зазнала. Хоча росіяни намагалися відновити втрачене положення у напрямку лісового масиву "берлін", як його назвали самі окупанти, але ворог зазнав суттєвих втрат і успіху при цьому не досяг", - зазначив Шамшин.

Він також підтвердив, що Силам оборони вдається й надалі утримувати позиції на Вовчанському напрямку.

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