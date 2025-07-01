Враг пытается расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол, - ОТГ "Харків"

Оккупанты прилагают все усилия, чтобы расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол.

Об этом заявил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Остается достаточно напряженной ситуация вокруг населенного пункта Двуречная. Враг прилагает все усилия, чтобы расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол. Там ежедневно происходят штурмовые действия противника, прежде всего - в районе населенных пунктов Двуречная, Ольховка, Красное Первое, Каменка, Строевка", - сообщил Шамшин.

Между тем, в районе поселка Липцы враг пытался восстановить утраченное положение, но понес существенные потери.

"На направлении Липцы обстановка существенных изменений не претерпела. Хотя россияне пытались восстановить утраченное положение в направлении лесного массива "берлин", как его назвали сами оккупанты, но враг понес существенные потери и успеха при этом не достиг", - отметил Шамшин.

Он также подтвердил, что Силам обороны удается и в дальнейшем удерживать позиции на Волчанском направлении.

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