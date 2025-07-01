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Новини Співпраця КНДР та РФ
1 107 24

Росія передала Північній Кореї технологію виробництва "шахедів", — Буданов

чен,путін,кім,ин

РФ передала КНДР технології виробництва ударних дронів типу "шахед".

Про це розповів очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Цей "шахед" як кочівник якийсь. От він з Ірану перейшов в РФ, а тепер з РФ вже під назвою не "шахед" прийшов у КНДР. Вони працюють швидко, повірте мені, на жаль… З РФ до КНДР вони роблять трансфер технологій. Вони не "шахеди" передають, а технології, обладнання і так далі. Налагоджують там виробництво", — сказав Буданов.

За словами очільника ГУР, РФ уже передала Пхеньяну технології для виробництва ударних дронів.

Буданов зазначив, що виробництво "шахедів" призведе до погіршення безпекового середовища на Корейському півострові.

"Тому що КНДР значно зараз нарощує свою воєнну силу. В першу чергу через пряму співпрацю з РФ і через отримання реального бойового досвіду її вояками. І це не може не вплинути на безпекове середовище, бо зрештою для КНДР є єдиний противник. Реальний противник — це Південна Корея. Інших немає. І вони це чудово знають", — сказав очільник ГУР.

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За його словами Росія також передала КНДР установки "Панцир-С1" і навчає північнокорейських солдатів користуватися нею.

"У Пхеньяні вже з’явилися перші установки "Панцир-С1". Вони там стоять вже на бойовому чергуванні, охороняють їхню столицю. І росіяни перенавчають корейський персонал. Скоро корейці вже будуть автономно працювати на цій техніці", — сказав Буданов.

Автор: 

Буданов Кирило (502) КНДР (1276) росія (66502) Шахед (1248)


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Топ коментарі
+6
"Вони працюють швидко" "Налагоджують там виробництво"

действительно, подлецы какие. нет чтобы ограничиться потужными обещаниями
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01.07.2025 20:52 Відповісти
+3
Але навіть в Україні знаходяться *******, що підтримують Іран.
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01.07.2025 20:56 Відповісти
+1
Та їм один хер шо клепати - тепер дорвуться до Шахедів - як дурний до мила
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01.07.2025 20:45 Відповісти
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Та їм один хер шо клепати - тепер дорвуться до Шахедів - як дурний до мила
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01.07.2025 20:45 Відповісти
Трамп-бите вухо, дуже радий, за «плідну співпрацю», обох воєнних злочинців, його друзів, - прутня і чучхе!! Тому і тягне, якомога довше, з дієвою допомогою ОВТ для Мирної України, а на московитів навіть тарифи не підняв, ні 1%!!!
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01.07.2025 20:47 Відповісти
Наклепають скоро і будуть передавати на парашу.
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01.07.2025 20:49 Відповісти
Ну і що?
Ирамп каже,що кім хороший хлопець,з яким варто зусирітися і укласти угоду.
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01.07.2025 20:50 Відповісти
***** передав технології, щоб вони клепали ті шахеди на наші голови.
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01.07.2025 20:50 Відповісти
Кава в Криму - чув...
Про шахеди - не чув...
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01.07.2025 20:51 Відповісти
"Вони працюють швидко" "Налагоджують там виробництво"

действительно, подлецы какие. нет чтобы ограничиться потужными обещаниями
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01.07.2025 20:52 Відповісти
Південна Корея тепер має направити спеціалістів в Україну для вивчення методів боротьби з цими "літаючими мопедами"... Добре було б, якби ті спеціалісти привезли щось "вбивче" з того аресеналу, що мають, і що нам допоможе нищити русню більш ефективно...
Яле фіг таке станеться, ІМХО....
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01.07.2025 20:54 Відповісти
А нема в України методів, окрім банальних кулеметів на пікапах.
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01.07.2025 20:57 Відповісти
Хай би профінансували антишахідні фпв, за компанію отримали б технологію та досвід застосування.
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01.07.2025 21:16 Відповісти
Але навіть в Україні знаходяться *******, що підтримують Іран.
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01.07.2025 20:56 Відповісти
це точно
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01.07.2025 21:11 Відповісти
о кримська бариста муданга всплило
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01.07.2025 20:58 Відповісти
На жаль це не додає оптимізму. Бо зрозуміло, що по суті росія відкриває ще один могутній філіал з виробництва дронів для себе, де буде задіяна міліонна армія рабів згодних працювати по 16 годин на добу за тарілку іжі.
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01.07.2025 21:03 Відповісти
РФ передала КНДР технології виробництва ударних дронів типу "шахед"

Свох мізки над тим не трудилися, не жалко!
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01.07.2025 21:08 Відповісти
Почнуть тепер косоокі підари штампувати.
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01.07.2025 21:09 Відповісти
А в Ірану спитали дозволу? Чи це вже сформована "Вісь Москва-Тегеран-Пхеньян" і не можуть дочекатися як на їхній бік стане Трамп?
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01.07.2025 21:11 Відповісти
вісь ширше кнр і білорусія ще
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01.07.2025 21:12 Відповісти
А коли кацапи у когось питали дозволу ******* технології і продавати їх?

Майже все, що має на озброєнні РФ та Китай, так чи інакше спизжено.
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01.07.2025 21:13 Відповісти
а до чого тут Іран?
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01.07.2025 21:32 Відповісти
Скоро ці шахеди будуть робити всі, крім України.
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01.07.2025 21:25 Відповісти
от як цікаво, особливо з огляду того, що у шахедах останніх моделей три чверті електронних комплектуючих іноземного походження мають американські відомі бренди, а десять відсотків - швейцарські. Тобто це ніяк не буде впливати на виробнитво шахедів у північні кореї.
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01.07.2025 21:30 Відповісти
 
 