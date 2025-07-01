Росія передала Північній Кореї технологію виробництва "шахедів", — Буданов

РФ передала КНДР технології виробництва ударних дронів типу "шахед".

Про це розповів очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Цей "шахед" як кочівник якийсь. От він з Ірану перейшов в РФ, а тепер з РФ вже під назвою не "шахед" прийшов у КНДР. Вони працюють швидко, повірте мені, на жаль… З РФ до КНДР вони роблять трансфер технологій. Вони не "шахеди" передають, а технології, обладнання і так далі. Налагоджують там виробництво", — сказав Буданов.

За словами очільника ГУР, РФ уже передала Пхеньяну технології для виробництва ударних дронів.

Буданов зазначив, що виробництво "шахедів" призведе до погіршення безпекового середовища на Корейському півострові.

"Тому що КНДР значно зараз нарощує свою воєнну силу. В першу чергу через пряму співпрацю з РФ і через отримання реального бойового досвіду її вояками. І це не може не вплинути на безпекове середовище, бо зрештою для КНДР є єдиний противник. Реальний противник — це Південна Корея. Інших немає. І вони це чудово знають", — сказав очільник ГУР.

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За його словами Росія також передала КНДР установки "Панцир-С1" і навчає північнокорейських солдатів користуватися нею.

"У Пхеньяні вже з’явилися перші установки "Панцир-С1". Вони там стоять вже на бойовому чергуванні, охороняють їхню столицю. І росіяни перенавчають корейський персонал. Скоро корейці вже будуть автономно працювати на цій техніці", — сказав Буданов.