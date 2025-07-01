Факти безпосередньої участі військових КНДР у бойових діях нині не фіксуються, - ГУР.

На цей час ГУР не фіксує безпосередньої участі північнокорейських військовослужбовців у бойових діях на боці Росії проти Сил оборони України, їх розміщено на полігонах та польових таборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони у відповідь на запит LIGA.net.

"На теперішній час не відмічається фактів безпосередньої участі підрозділів Корейської народної армії у бойових діях проти Сил оборони України", – йдеться у відповіді.

Також зазначається, що особовий склад контингенту КНДР відведено від лінії бойового зіткнення й розміщено на полігонах та польових таборах, ймовірно, на території Курської області.

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Раніше британська розвідка повідомляла, що північнокорейські війська втратили понад 6000 солдатів в Курській області Росії.