Факти безпосередньої участі військових КНДР у бойових діях нині не фіксуються, - ГУР
На цей час ГУР не фіксує безпосередньої участі північнокорейських військовослужбовців у бойових діях на боці Росії проти Сил оборони України, їх розміщено на полігонах та польових таборах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони у відповідь на запит LIGA.net.
"На теперішній час не відмічається фактів безпосередньої участі підрозділів Корейської народної армії у бойових діях проти Сил оборони України", – йдеться у відповіді.
Також зазначається, що особовий склад контингенту КНДР відведено від лінії бойового зіткнення й розміщено на полігонах та польових таборах, ймовірно, на території Курської області.
Раніше британська розвідка повідомляла, що північнокорейські війська втратили понад 6000 солдатів в Курській області Росії.
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А факти посередньої участі військових КНДР у бойових діях фіксуються?
Пхеньян оприлюднив кадри з Кім Чен Ином, який вшановує загиблих у війні РФ проти України бійців з КНДР. Заходи провели на тлі першої річниці союзницької угоди між РФ і КНДР. Від Москви була присутня міністерка культури.
Тим часом південнокорейська розвідувальна служба (NIS) повідомляла, що Північна Корея загалом відправила в Росію близько 15 тисяч військових.
Північнокорейський пупсик робив гримаси над трунами своїх вояків, що загинули в україно-московитській війні. Залізницею доправити ці тушки до КНДР - тиждень, літаком - доба-дві. Затримка на розморозити, "гарно оформити", зрежисувати, зняти (безліч дублів), оцінити наслідки - ну ще тиждень.
Тобто "нині" = приблизно 2-2,5 тижні?
Ну ОК...