УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11865 відвідувачів онлайн
Новини Військові КНДР на Курщині
356 10

Факти безпосередньої участі військових КНДР у бойових діях нині не фіксуються, - ГУР

Північна Корея може відправити нових військових до Росії до літа

На цей час ГУР не фіксує безпосередньої участі північнокорейських військовослужбовців у бойових діях на боці Росії проти Сил оборони України, їх розміщено на полігонах та польових таборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони у відповідь на запит LIGA.net.

"На теперішній час не відмічається фактів безпосередньої участі підрозділів Корейської народної армії у бойових діях проти Сил оборони України", – йдеться у відповіді.

Також зазначається, що особовий склад контингенту КНДР відведено від лінії бойового зіткнення й розміщено на полігонах та польових таборах, ймовірно, на території Курської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Північній Кореї показали фото ліквідованих на війні проти України військових

Раніше британська розвідка повідомляла, що північнокорейські війська втратили понад 6000 солдатів в Курській області Росії.

Автор: 

КНДР (1276) ГУР (577)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Поки що ...
показати весь коментар
01.07.2025 18:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Факти безпосередньої участі військових КНДР у бойових діях нині не фіксуються, - ГУР.
А факти посередньої участі військових КНДР у бойових діях фіксуються?
показати весь коментар
01.07.2025 18:07 Відповісти
DW
Пхеньян оприлюднив кадри з Кім Чен Ином, який вшановує загиблих у війні РФ проти України бійців з КНДР. Заходи провели на тлі першої річниці союзницької угоди між РФ і КНДР. Від Москви була присутня міністерка культури.
показати весь коментар
01.07.2025 18:09 Відповісти
За словами південнокорейського депутата Лі Сон-Квона, який посилається на інформацію, роздобутою розвідкою Сеула, близько 600 північнокорейських військових загинули й ще тисячі отримали поранення, воюючи на боці Росії проти України, нагадує AFP.

Тим часом південнокорейська розвідувальна служба (NIS) повідомляла, що Північна Корея загалом відправила в Росію близько 15 тисяч військових.
показати весь коментар
01.07.2025 18:11 Відповісти
кончились ини?
показати весь коментар
01.07.2025 18:11 Відповісти
Утилізовані?
показати весь коментар
01.07.2025 18:12 Відповісти
Значить пора генію стратегії знову перейти кордон Ррф
показати весь коментар
01.07.2025 18:16 Відповісти
Поки що ...
показати весь коментар
01.07.2025 18:17 Відповісти
Недобачають крізь свої закислі оченята?
показати весь коментар
01.07.2025 18:31 Відповісти
Наоборот надо писать, что фиксуются, тогда это мировая война против Украины!
показати весь коментар
01.07.2025 18:57 Відповісти
а "нині" у фразі "нині не фіксуються" це який проміжок часу?
Північнокорейський пупсик робив гримаси над трунами своїх вояків, що загинули в україно-московитській війні. Залізницею доправити ці тушки до КНДР - тиждень, літаком - доба-дві. Затримка на розморозити, "гарно оформити", зрежисувати, зняти (безліч дублів), оцінити наслідки - ну ще тиждень.
Тобто "нині" = приблизно 2-2,5 тижні?
Ну ОК...
показати весь коментар
01.07.2025 19:11 Відповісти
 
 